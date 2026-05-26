Megfelelőség és jogi dokumentumok

A Capital Com SV Investments Limited teljes körűen átlátható üzleti modellt kínál ügyfelei számára. Az összes kapcsolódó információt közzé tesszük, és tájékoztatjuk a felhasználókat a platformunkon folytatott kereskedés során felmerülő díjakról.

Tőkeáttételes kereskedés

A Capital.com kereskedőplatform felületén tőkeáttételes kereskedést folytathatnak a felhasználók. Vagyis az elhelyezett betét értékét meghaladó összegben fektethetnek be, például az árrésekkel folytatott kereskedés során.

Példa

Tegyük fel, hogy Ön 1000 dollárt helyezett el a Capital.com számláján. A tőkeáttétel aránya 50:1. Vagyis Ön 50 000 dolláros értékhatárig kereskedhet. Ehhez az szükséges, hogy a befektetett összeg egy ötvened (1/50) része, illetve 2%-a folyamatosan rendelkezésre álljon a számláján (fedezeti követelmény).

Felhívjuk figyelmét, hogy a megfelelő fedezet hiányában folytatott kereskedés jelentősen megnöveli mind a lehetséges hozamokat, mind a potenciális veszteségeket. A Capital.com hatékony módon segíti elő a kockáztatok kezelését és a negatív egyenleg elleni védelmet.

Negatív egyenleg elleni védelem

A Capital.com alkalmazás Negatív egyenleg elleni védelemi funkciójának köszönhetően a felhasználók esetleges veszteségei nem haladhatják meg a számláikon elhelyezett betétjeik összegét.

Árrés

Árrés alatt az egyes különbözeti ügyletekre (CFD) vonatkozó eladási (amelyen az értékpapírok megvásárolhatók) és vételi ár (amelyen az értékpapírok értékesíthetők) különbözete értendő. A Capital.com pozíciókat megnyitó és bezáró felhasználói az említett különbözettel egyenértékű árrést fizetnek meg.

Éjszakai prémiumok

A Capital.com felületén keresztüli kereskedéshez a felhasználóknak először be kell fizetniük a számlájukra egy meghatározott összeget. Mivel a Capital.com felhasználói az elhelyezett betét értékét meghaladó összegben kereskedhetnek, finanszírozási díjat kell fizetniük. Az „Éjszakai prémiumnak” nevezett finanszírozási díjat kizárólag az éjszakára nyitva hagyott pozíciók után számoljuk fel.

Vagyis, ha Ön még aznap bezárja a pozícióját, nem vonunk le Öntől prémiumot.

Az Éjszakai prémiumdíjakat a havi bankközi kamatlábak alapján számítjuk ki.

Az Éjszakai prémiumokat, valamint az alapul szolgáló időszakokat a Pénzügyi eszközök részletei felületen találja.

Az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó tényleges éjszakai prémiumokat a Pénzügyi eszközök oldalon találja.