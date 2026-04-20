Egészítse ki a jól ismert MetaTrader eszközöket a Capital.com díjnyertes szolgáltatásával, szűk árrésekkel és kiemelkedő hozzáféréssel minden eszközosztályhoz.

Hogyan emeli a Capital.com az MT5 színvonalát

MT5, a Capital.com támogatásával

Kereskedjen a megbízható, új generációs MT5 platformon – átlátható díjszabással, többnyelvű ügyfélszolgálattal és széles piaci hozzáféréssel.

Díjnyertes kripto CFD-k

A „Legtöbb kriptovaluta” és „Legjobb kriptokereskedési szolgáltató” a ForexBrokers.com 2025-ös díjkiosztóján. Férjen hozzá az egyik legszélesebb kriptovaluta CFD-kínálathoz, amely elérhető az MT5 platformon.

Maximális automatizálási lehetőség

Teljes hozzáférés az szakértői tanácsadókhoz (Expert Advisors, EA) – korlátozások nélkül. Élvezze a teljes szabadságot stratégiája automatizálásában, tesztelje vissza tick adatokkal, és kereskedjen saját stílusában.

Széles eszközválaszték

100 forex pairs, 30 cryptocurrencies, 30 commodities, 20 Indexek és kiválasztott részvények
Miért választják a kereskedők a MetaTrader 5 platformot

A MetaTrader 5 (MT5) egy gyors és rugalmas kereskedési platform deviza-, részvény-, index-, kriptovaluta- és árucikk-kereskedéshez. Fejlettebb diagramokat, több megbízástípust és nagyobb testreszabhatóságot kínál, mint az MT4.

21 időkeret, több mint 38 beépített indikátor és 44 elemző objektum

64 bites, többszálas architektúra a nagyobb stabilitás és végrehajtási sebesség érdekében

Algoritmikus kereskedés támogatása EA-k és az MQL5 fejlesztői környezet segítségével

Saját indikátorok, scriptek és kereskedési robotok létrehozása és testreszabása

Hat megbízástípus, beleértve a vételi és eladási stop-limit megbízásokat

Négy végrehajtási mód – azonnali, piaci, kérésre és tőzsdei – a kereskedési stílushoz igazítva

A MetaTrader 5 beállítása a Capital.com-on mindössze néhány percet vesz igénybe.

Nyissa meg Capital.com fiókját az MT5 aktiválásához (győződjön meg róla, hogy már hitelesítve van a kereskedéshez).

Hozza létre MT5 fiókját az alkalmazásban vagy a webes platformon az útmutató lépéseit követve.
Töltse le az MT5-öt mobil operációs rendszerre, webre vagy laptopra. Adja meg MT5 bejelentkezési adatait az MT5 kliensben. Most már készen áll a kereskedésre az MT5 platformon.
Könnyen kezelhető platform

Kereskedjen 5,500+ piacon egy letisztult, átlátható platformon és appon – arra lett tervezve, hogy minden fontos információval ellássa, amire szüksége lehet, felesleges adatok nélkül.
Egy megbízható globális bróker

Csatlakozzon egy 857,000+ kereskedőt számláló globális közösséghez. Felhasználóink annyira imádják szolgáltatásainkat, hogy már több, mint 1 billió dollár értékű forgalmat bonyolítottak le nálunk.1
Átlátható, versenyképes díjak

0%-os jutalék, ami nem változik. 0%-os egynapos díj a tőkeáttétel nélküli részvény és kripto CFD-ken. Tekintse meg egyéb díjainkat az átlátható díjstruktúránkban.
Minden, amire szüksége van a kereskedéshez

Vessen össze különböző piacokat folyamatosan frissülő grafikonokon. Keressen kereskedésre alkalmas alakzatokat 100+ indikátorral. Kereskedjen közvetlenül platformon belüli hírek alapján. Zökkenőmentes TradingView és MT4 integráció. Többet is kínálunk, de sajnos kifutottunk a helyből!
Az Ön piacai, az Ön tőkeáttétele

Kereskedjen France 40, EUR/USD, arany, részvény és több ezer egyéb CFD-vel, akkora tőkeáttétellel, amely megfelel igényinek.
Váljon még jobb kereskedővé

Fedezze fel ingyenes oktatóanyagok gazdag kínálatát, amelyek segítenek finomítani kereskedési képességeit – piaci útmutatók, kereskedési stratégiák és egyebek.
Mi a különbség a MetaTrader 5 és a MetaTrader 4 között?

Jellemző

MT5

MT4

Időkeretek

 21

9

Technikai indikátorok

80+

30

Gazdasági naptár

✔️

Stratégiatesztelő

Többszálas feldolgozás

Egyszálas feldolgozás

Pozíciófedezés

✔️

✔️

Eszközosztályok

Több (beleértve a részvényeket és ETF-eket)

Devizák és CFD-k

GYIK

Mi az a MetaTrader 5?

A MetaTrader 5 (MT5) egy több eszközosztályt támogató kereskedési platform, amely fejlett diagramelemző eszközeiről, gyors végrehajtásáról és az algoritmikus kereskedés támogatásáról ismert. Világszerte olyan kereskedők használják, akik nagyobb irányítást és testreszabhatóságot szeretnének stratégiáikban.

Hogyan használja a MetaTrader 5-öt

Először töltse le az MT5-öt eszközére (Mac, Windows, mobil vagy web). Jelentkezzen be Capital.com fiókjával, majd fedezze fel a platform eszközeit – állítson be diagramokat, adjon hozzá indikátorokat, és helyezzen el megbízásokat közvetlenül a felületen.

Hogyan kereskedjen a MetaTrader 5-ön

Bejelentkezés után válassza ki a piacot, a megbízás típusát (piaci vagy függő), állítsa be a pozícióméretet, majd kattintson a Vétel vagy Eladás gombra. Az MT5 hatféle függő megbízást, stop-loss és take-profit szinteket, valamint egykattintásos kereskedést kínál a gyorsabb végrehajtás érdekében.

