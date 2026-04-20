21 időkeret, több mint 38 beépített indikátor és 44 elemző objektum
64 bites, többszálas architektúra a nagyobb stabilitás és végrehajtási sebesség érdekében
Algoritmikus kereskedés támogatása EA-k és az MQL5 fejlesztői környezet segítségével
Saját indikátorok, scriptek és kereskedési robotok létrehozása és testreszabása
Hat megbízástípus, beleértve a vételi és eladási stop-limit megbízásokat
Négy végrehajtási mód – azonnali, piaci, kérésre és tőzsdei – a kereskedési stílushoz igazítva
A MetaTrader 5 beállítása a Capital.com-on mindössze néhány percet vesz igénybe.
|
Jellemző
|
MT5
|
MT4
|
Időkeretek
|
21
|
9
|
Technikai indikátorok
|
80+
|
30
|
Gazdasági naptár
|
✔️
|
❌
|
Stratégiatesztelő
|
Többszálas feldolgozás
|
Egyszálas feldolgozás
|
Pozíciófedezés
|
✔️
|
✔️
|
Eszközosztályok
|
Több (beleértve a részvényeket és ETF-eket)
|
Devizák és CFD-k
A MetaTrader 5 (MT5) egy több eszközosztályt támogató kereskedési platform, amely fejlett diagramelemző eszközeiről, gyors végrehajtásáról és az algoritmikus kereskedés támogatásáról ismert. Világszerte olyan kereskedők használják, akik nagyobb irányítást és testreszabhatóságot szeretnének stratégiáikban.
Először töltse le az MT5-öt eszközére (Mac, Windows, mobil vagy web). Jelentkezzen be Capital.com fiókjával, majd fedezze fel a platform eszközeit – állítson be diagramokat, adjon hozzá indikátorokat, és helyezzen el megbízásokat közvetlenül a felületen.
Bejelentkezés után válassza ki a piacot, a megbízás típusát (piaci vagy függő), állítsa be a pozícióméretet, majd kattintson a Vétel vagy Eladás gombra. Az MT5 hatféle függő megbízást, stop-loss és take-profit szinteket, valamint egykattintásos kereskedést kínál a gyorsabb végrehajtás érdekében.