Összegzés
- A bevételünk az árrésekből, a garantált stop-loss megbízásokból, a valutaátváltási és egynapos díjakból származik. Az oldalunkon nyitott pozíciók után soha nem kell jutalékot fizetnie.
- Küldetésünkkel összhangban, hogy segítsünk ügyfeleinknek jobb döntéseket hozni, komoly hangsúlyt fektetünk az olyan eszközökre, amelyek segítenek ügyfeleinket a kereskedésben.
- A Capital.com negatív egyenleg elleni védelmet nyújt a lakossági ügyfeleknek, így a kereskedésből származó veszteségek soha nem haladhatják meg a fiókjuk egyenlegét. Ha a fedezetpótlási felhívás után is szeretné megtartani pozícióját, lehetősége lesz további pénzeszközök befizetésére, hogy kielégítse a fedezeti követelményt és meggátolja az ügyletének lezárását.
- Ügyfeleinkkel hosszú távú kapcsolatot szeretnénk kialakítani, amely a bizalmon alapul.
Árrések
Az árrések egy kereskedésre elérhető értékpapír vételi és eladási árai közötti különbség, és a hozzánk hasonló brókerek elsődleges bevételszerzési módját képezik. Az árrések mérete változó lehet az eszköztől és a piaci viszonyoktól függően.
Például a magas forgalmú piacok, mint például az EUR/USD vagy az arany általában szűkebb árrésekkel rendelkeznek a ritkábban kereskedett piacoknál, mint például a kukorica vagy a narancslé. Ez azt jelenti, hogy a kereskedés költségei a magas likviditású piacokon sokkal alacsonyabb lehetnek, mint egy alacsony likviditással rendelkező piacon. Az alacsony likviditású piacokra azonban gyakrabban jellemző a magas volatilitás, ami magához vonzhatja a magas kockázattoleranciával rendelkező kereskedőket, a magasabb költségek ellenére is.
Íme egy eszköz vételi és eladási árának vizualizációja, amelyen látható az árrés, amelyből a díjunk származik. Az árrés mérete változó lehet az adott piactól függően, és olyan tényezőkön alapul, mint például a piac likviditása és volatilitása, így a kereskedési költségei szintén eltérőek lehetnek. Javasolt mindig gondoskodni róla, hogy tisztában van a kereskedés költségeivel, mielőtt megnyitna egy pozíciót.
Árrés példa
Tegyük fel, hogy egy US 500 CFD szerződéssel kereskedik, amelynek értéke az index mozgásakor pontoként 1$-t változik. Az árrés ennél az indexnél 0,8 pont. Ez azt jelenti, hogy az árrés költsége 1$ X 0,8 = 0,80$. Ön nyit egy új pozíciót, és az ügylet méretét 10 szerződésre növeli. Az árrés költsége ebben az esetben 0,8$ X 10 = 8$ a teljes pozícióra.
Most tegyük fel, hogy GBP/USD-vel kereskedik 10,000£ névleges értékkel (amely mini-lotként is ismert), 0,00013-as árréssel a devizapáron (ami 1,3 pontnak felel meg). Ebben az esetben 0,00013 X 10,000 = 1,30$-os árrést kell fizetnie a pozíció megnyitásához és lezárásához.
Garantált stop-loss megbízások
A hagyományos stop-loss megbízás egy utasítás egy értékpapír eladására egy meghatározott szinten. Ez viszont az esetleges "csúszás" miatt nem garantálja, hogy a megbízás a kívánt áron lesz végrehajtva. Például egy piaci rés esetében a hagyományos stop megbízás általában a következő elérhető áron kerül végrehajtásra, a meghatározott szint helyett. A csúszás magas volatilitású piacokon vagy alacsony likviditású időszakokban fordul elő.
A garantált stop-loss megbízás vagy GSL viszont egy olyan stop-loss típus, amely garantálja egy ügylet lezárását a megadott áron, csúszástól és piaci réstől függetlenül. Bár a GSL biztosítja, hogy az ügylete a megadott áron lesz végrehajtva, fontos megjegyezni, hogy aktiválás esetén egy meghatározott díj (prémium) kerül felszámításra. Íme egy példa a GLS és a hagyományos stop-loss közötti különbségről.
Egynapos díj
Az egynapos díj egy iparági szabvánnyal összhangban lévő napidíj, amelyet akkor kell fizetnie, ha egy éjszakán keresztül megtart nálunk egy pozíciót. Ezt a díjat azért számítjuk fel, hogy fedezzük a hitelezett tőke költségeit a tőkeáttételes pozíciók esetén a piac nyitvatartási idején kívül. Egyes esetekben azonban ez a díj jóváírásra kerülhet a számláján, ha short pozíciót tart nyitva.
Az egynapos díj kiszámítása különböző módokon történik a kereskedett eszközkategóriától függően. Befolyásolhatják olyan tényezők, mint például a kamatláb referenciaértékek (például a SONIA vagy a SOFR), az egynapos alapkiigazítás, az egynapos swap ráta és a napidíjunk. Az eszközosztályonkénti díjak komponenseinek teljes áttekintése, illetve példaügyletek a díjak alkalmazásáról megtalálhatók a díjak és jutalékok oldalunkon.
Talán az alábbiakat is hasznosnak találja...
Vessen pillantást egyéb információforrásokra, amelyek közelebb hozzák üzleti tevékenységünk legfontosabb elemeit.