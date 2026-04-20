Összegzés A bevételünk az árrésekből, a garantált stop-loss megbízásokból, a valutaátváltási és egynapos díjakból származik. Az oldalunkon nyitott pozíciók után soha nem kell jutalékot fizetnie.

Küldetésünkkel összhangban, hogy segítsünk ügyfeleinknek jobb döntéseket hozni, komoly hangsúlyt fektetünk az olyan eszközökre, amelyek segítenek ügyfeleinket a kereskedésben.

A Capital.com negatív egyenleg elleni védelmet nyújt a lakossági ügyfeleknek, így a kereskedésből származó veszteségek soha nem haladhatják meg a fiókjuk egyenlegét. Ha a fedezetpótlási felhívás után is szeretné megtartani pozícióját, lehetősége lesz további pénzeszközök befizetésére, hogy kielégítse a fedezeti követelményt és meggátolja az ügyletének lezárását.

Ügyfeleinkkel hosszú távú kapcsolatot szeretnénk kialakítani, amely a bizalmon alapul.

Árrések

Az árrések egy kereskedésre elérhető értékpapír vételi és eladási árai közötti különbség, és a hozzánk hasonló brókerek elsődleges bevételszerzési módját képezik. Az árrések mérete változó lehet az eszköztől és a piaci viszonyoktól függően.

Például a magas forgalmú piacok, mint például az EUR/USD vagy az arany általában szűkebb árrésekkel rendelkeznek a ritkábban kereskedett piacoknál, mint például a kukorica vagy a narancslé. Ez azt jelenti, hogy a kereskedés költségei a magas likviditású piacokon sokkal alacsonyabb lehetnek, mint egy alacsony likviditással rendelkező piacon. Az alacsony likviditású piacokra azonban gyakrabban jellemző a magas volatilitás, ami magához vonzhatja a magas kockázattoleranciával rendelkező kereskedőket, a magasabb költségek ellenére is.

Íme egy eszköz vételi és eladási árának vizualizációja, amelyen látható az árrés, amelyből a díjunk származik. Az árrés mérete változó lehet az adott piactól függően, és olyan tényezőkön alapul, mint például a piac likviditása és volatilitása, így a kereskedési költségei szintén eltérőek lehetnek. Javasolt mindig gondoskodni róla, hogy tisztában van a kereskedés költségeivel, mielőtt megnyitna egy pozíciót.

Árrés példa Tegyük fel, hogy egy US 500 CFD szerződéssel kereskedik, amelynek értéke az index mozgásakor pontoként 1$-t változik. Az árrés ennél az indexnél 0,8 pont. Ez azt jelenti, hogy az árrés költsége 1$ X 0,8 = 0,80$. Ön nyit egy új pozíciót, és az ügylet méretét 10 szerződésre növeli. Az árrés költsége ebben az esetben 0,8$ X 10 = 8$ a teljes pozícióra. Most tegyük fel, hogy GBP/USD-vel kereskedik 10,000£ névleges értékkel (amely mini-lotként is ismert), 0,00013-as árréssel a devizapáron (ami 1,3 pontnak felel meg). Ebben az esetben 0,00013 X 10,000 = 1,30$-os árrést kell fizetnie a pozíció megnyitásához és lezárásához.

Garantált stop-loss megbízások

A hagyományos stop-loss megbízás egy utasítás egy értékpapír eladására egy meghatározott szinten. Ez viszont az esetleges "csúszás" miatt nem garantálja, hogy a megbízás a kívánt áron lesz végrehajtva. Például egy piaci rés esetében a hagyományos stop megbízás általában a következő elérhető áron kerül végrehajtásra, a meghatározott szint helyett. A csúszás magas volatilitású piacokon vagy alacsony likviditású időszakokban fordul elő.

A garantált stop-loss megbízás vagy GSL viszont egy olyan stop-loss típus, amely garantálja egy ügylet lezárását a megadott áron, csúszástól és piaci réstől függetlenül. Bár a GSL biztosítja, hogy az ügylete a megadott áron lesz végrehajtva, fontos megjegyezni, hogy aktiválás esetén egy meghatározott díj (prémium) kerül felszámításra. Íme egy példa a GLS és a hagyományos stop-loss közötti különbségről.

Egynapos díj

Az egynapos díj egy iparági szabvánnyal összhangban lévő napidíj, amelyet akkor kell fizetnie, ha egy éjszakán keresztül megtart nálunk egy pozíciót. Ezt a díjat azért számítjuk fel, hogy fedezzük a hitelezett tőke költségeit a tőkeáttételes pozíciók esetén a piac nyitvatartási idején kívül. Egyes esetekben azonban ez a díj jóváírásra kerülhet a számláján, ha short pozíciót tart nyitva.

Az egynapos díj kiszámítása különböző módokon történik a kereskedett eszközkategóriától függően. Befolyásolhatják olyan tényezők, mint például a kamatláb referenciaértékek (például a SONIA vagy a SOFR), az egynapos alapkiigazítás, az egynapos swap ráta és a napidíjunk. Az eszközosztályonkénti díjak komponenseinek teljes áttekintése, illetve példaügyletek a díjak alkalmazásáról megtalálhatók a díjak és jutalékok oldalunkon.

