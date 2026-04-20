Ügyfél egyenleg

A nálunk elhelyezett pénzösszegeket a helyi szabályozásoknak megfelelően őrizzük. Az alábbiakban megtudhatja, miért bízza ránk több ezer kereskedő a pénzét.
A pénzét elkülönített ügyfélszámlákon tároljuk a legmagasabb színvonalú, szabályozott bankoknál.
Soha nem használjuk az Ön pénzét üzleti tevékenységekre, és nem vonjuk össze a saját pénzünkkel*. Az Ön befizetései biztonságosan el vannak különítve és védve vannak.
Abban a valószínűtlen esetben, ha felszámolásra kerülnénk, a jogosult ügyfelek kártérítést igényelhetnek az ICF-től. Erről bővebben a Befektetők kártalanítási alapjára vonatkozó irányelveinkben olvashat.
Tevékenységünket a következő hatóságok engedélyezik és szabályozzák: az Egyesült Arab Emírségek Értékpapír- és Nyersanyagpiaci Hatósága (SCA), az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyeleti Hatósága (FCA), a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság (SCB), az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) és a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC).
*Egyes szakmai ügyfelek esetében eltérő feltételek vonatkozhatnak.
