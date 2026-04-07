Panasztételi eljárás (CCSV)

StartJogi dokumentumokPanasztételi eljárás (CCSV)
Abban az esetben, ha nincs megelégedve a Capital Com SV Investments Limited (továbbiakban: a Cég) egy adott pénzügyi termékével vagy szolgáltatásával, vegye fel velünk a kapcsolatot a complaint@capital.com e-mail címen a panasza beküldésével kapcsolatban, majd adja meg az alábbi adatokat, amelyek segítséget nyújtanak számunkra a panasza kezelésében:
A kereskedési fiókjának száma
A panaszának kiváltóoka
A személy vagy osztály adatai, akire vagy amelyre a panasz irányul
Alternatívaként kitöltheti az alábbi panasztételi űrlapot.
A cég létrehozott egy belső panaszkezelésért felelős munkaköri funkciót, amelynek feladata a panasza részletes átvizsgálása és kezelése lesz.
A panasza megoldása érdekében a következő lépéseket fogjuk megtenni:
Öt (5) napon belül megerősítjük a panasza fogadását, majd egy Egyéni Hivatkozási Számot rendelünk a fiókjához. Ezt a hivatkozási számot használhatja az összes jövendőbeli kapcsolatfelvételkor, ha a panaszával kapcsolatban felveszi a kapcsolatot velünk, a pénzügyi ombudsmannal és/vagy a CySEC-kel.
Alapos áttekintés után két (2) hónapon belül választ adunk a panaszára, amelyben értesítjük a vizsgálatunk kimeneteléről, a panasz kezelése érdekében megtett lépésekről, és adott esetben az ajánlott megoldásról. Ha két (2) hónapon belül nem válaszolunk a panasz összetettsége miatt, értesítjük a késés okairól, illetve megadjuk a vizsgálat befejezésének várható határidejét. Ez a határidő nem haladhatja meg a panasz benyújtásától számított három (3) hónapot.
Abban az esetben, ha a végső döntésünk nem felel meg teljes mértékben az elvárásainak, a panaszát továbbíthatja a pénzügyi ombudsmanhoz. A pénzügyi ombudsman egy független szolgáltatás, amely a ciprusi befektetési cégek és azok ügyfeleinek panaszait kezeli. A pénzügyi ombudsmannal a végső válasz fogadásától számított négy hónapon belül fel kell vennie a kapcsolatot, különben megtörténhet, hogy a pénzügyi ombudsman nem tud foglalkozni a panaszával. A pénzügyi ombudsman adatait a végső válaszunkban találhatja.