Árucikkek és a VIX index

Platformunkon kereskedhet azonnali árucikk piacokon (vagy más néven "határidő nélküli árucikkekkel") és határidős árucikk piacokon is.

Hogyan árazzuk a határidős árucikk piacokat

A határidős árucikkeink árát úgy határozzuk meg, hogy hozzáadjuk az árrésünket a mögöttes piaci árhoz. A kereskedés során látott ár tehát már tartalmazza az árrést.

Az árrések változhatnak. Kérjük, ellenőrizze az egyes piacok aktuális adatait az alkalmazásban vagy a webes platformon.

A határidős árucikk áraink az alábbi tőzsdékről származnak:

Brent nyersolaj: ICE Futures Europe

ICE Futures Europe Széndioxid-kibocsátás: ICE Futures Europe

Nyersolaj: New York-i Árutőzsde (NYMEX)

New York-i Árutőzsde (NYMEX) Kakaó US: ICE Futures US

Földgáz: New York-i Árutőzsde (NYMEX)

Az összes szerződés egy meghatározott jövőbeli dátumon jár le és készpénzben van elszámolva, így soha nem kell átvennie az adott árucikket.

Hogyan árazzuk az azonnali árucikk piacokat

Az azonnali árucikk piacaink árait az adott árucikk két legközelebbi határidős szerződése alapján határozzuk meg, ugyanis általában ezeknek a legnagyobb a kereskedési forgalma.

Idővel a határidő nélküli árunk fokozatosan a legközelebbi szerződés árától a következő felé mozdul, hogy elkerüljük a lejárati dátum (vagy más néven rollover dátum) szükségességét.

Rendszerünkben:

A „front hónap szerződés” (amely legkorábban jár le) neve „A”.

(amely második legkorábban jár le) neve „B".

Az árunk (P0 és P1 az alábbi grafikonon) fokozatosan az „A" árától a „B" ára felé mozdul el e két lejárati időpont között.

A „B” árfolyama lehet magasabb vagy alacsonyabb az „A”-nál, bár az alábbi példában magasabb.

Amikor az „A” front hónap szerződés lejár, áttérünk a következő szerződéscsoportra. Ez azt jelenti, hogy a „B” lesz az új „A”, és az új „A” után lejáró szerződés lesz az új „B”. Ez a folyamat ismétlődik, így mindig zökkenőmentes az áttérés az egyik szerződésről a következőre.

Ez azt jelenti, hogy az áttérés alatt az árazásunk 100%-ban a front hónap szerződésen alapul, majd lineárisan a back hónap felé halad.

Amikor ezeken (és egyéb) piacokon kereskedik, fizetni fog egy egynapos tartási díjat,amelynek két része van:

Adminisztrációs díj: Egy 0,01096%-os fix napidíj. Napi díjkiigazítás: Ez tükrözi az árunk napi mozgását a front hónap (A) és a back hónap (B) között. A kiigazítást vagy fizetnie kell, vagy részesül benne, az ügylete irányától függően.

Amikor az A és a B közötti árkülönbség nagyobb, a napi kiigazítás is nagyobb lesz.

A két szerződés közötti árkülönbség jelentős mértékben függ a piaci viszonyoktól, főleg az olyan árucikkek esetében, amelyekre hatással van az időszakos kereslet (például földgáz).

Napi díjkiigazítás:

Az azonnali árupiaci pozíciókra alkalmazott napi díjkiigazítás semleges hatással van az Ön eredményére – ez nem kereskedési díj vagy költség. Célja, hogy kiküszöbölje az árupiaci árak szezonális ingadozásának hatását, hogy az azonnali ár, amelyen Ön kereskedik, folyamatos maradjon, és soha ne járjon le.

Az alábbi példa valós földgázárakon alapul, amely olyan árucikk, amelynek a különböző hónapokban lejáró szerződései eltérő árakon forognak. A második grafikonon látható az egyes havi szerződések relatív értékváltozása. Ezeket a változásokat a szezonális kereslet és kínálat befolyásolja, nem pedig a jövőbeni árakra vonatkozó piaci várakozások. Más szóval: a földgáz általában drágább télen, mint nyáron.

Ha összehasonlítjuk a 2. és a 3. hónapot, jól látszik, hogy az árak között jelentős különbség van (ez az úgynevezett „fair value”):

Lejárati dátum Időszak Ár 30 nap 2M 3,938 64 nap 3M 4,221 Különbség 0,283

Ha megvizsgáljuk, hogyan változik ez az ár naponta e két pont között, kiszámítható az a fair value korrekció, amelyet napi díjkiigazításként alkalmazunk. Mivel a 2. hónap ára alacsonyabb, mint a 3. hónapé, az azonnali árupiaci értékelési ár naponta természetes módon emelkedik a fair value változásával összhangban.

A nyitott pozíciókra gyakorolt hatás kiegyenlítése érdekében a long pozíciókat tartó számlákról ugyanekkora összeget vonunk le. A short pozíciók esetében ugyanez az összeg jóváírásra kerül. A fair value korrekció teljes hatása – mind az értékelési árra, mind a számlaegyenlegre – nulla.

Napok száma Napi változás 34 0,00832

Long eredmény Összeg P/L 0,00832 Kiigazítás -0,00832 Nettó hatás

Short eredmény Összeg P/L -0,00832 Kiigazítás 0,00832 Nettó hatás

A napi díjkiigazítás szükséges ahhoz, hogy tükrözze a fair value változásait, és minden nap frissítjük az aktuális értéket, közvetlenül az adott árucikk kereskedési idejének zárása előtt. A platform grafikonjain közvetlenül láthatja a spot árucikkre alkalmazott új fair value hatását, ahogy az alábbi példában is bemutatjuk.

A napi díjkiigazítás nem költség vagy díj – ez egy olyan kiigazítás, amely biztosítja, hogy az Ön eredményét (P&L) ne befolyásolják az azonnali árupiaci pozíciók fair value-jának napi változásai.