Mi az a kereskedés?

A kereskedés pénzügyi eszközök vételét és eladását jelenti azzal a céllal, hogy nyereséget érjen el. Ez úgy történik, hogy pozíciót vesz fel olyan eszközök ármozgásaira, mint a . Ez úgy történik, hogy pozíciót vesz fel olyan eszközök ármozgásaira, mint a részvények , devizák ( forex ), nyersanyagok , és az indexek . Nálunk több mint 3 000 ilyen piaci lehetőség közül választhat.

A befektetéssel ellentétben, ahol közvetlenül birtokolja az eszközt, a kereskedés során az eszköz árfolyamára spekulál anélkül, hogy tulajdonjogot szerezne. PAmikor egy derivatívával, például egy CFD-vel, kereskedik, nem magát az eszközt vásárolja meg, hanem az idő során bekövetkező árkülönbségből próbál profitálni.

A kereskedés során jellemzően tőkeáttételt, vagyis margin kereskedést fog használni. Ez lehetővé teszi, hogy kisebb kezdőtőkével nagyobb pozíciókat irányítson. Például egy 10:1 arányú tőkeáttétellel elég mindössze 100 dollár ahhoz, hogy egy 1 000 dolláros ügyletet irányítson – a fennmaradó összeget pedig gyakorlatilag a brókere bocsátja rendelkezésére.

Ez azt jelenti, hogy a tőkeáttétel növelheti a potenciális nyereséget, mivel az egész 1 000 dollárnyi ármozgásnak van kitéve, nem csupán a saját 100 dolláros befektetésének. Ugyanakkor a másik oldalon a tőkeáttétel a potenciális veszteségeket is felnagyítja, ezért a kockázatkezelés a kereskedés egyik kulcsfontosságú eleme. Különféle stratégiák alkalmazhatók olyan eszközökkel, amelyek segítségével előre jelezhető, hogy egy eszköz ára emelkedni vagy csökkenni fog – például makrogazdasági trendek vagy technikai elemzés mint a támasz- és ellenállási szintek alapján.

Tudjon meg többet arról, mi a különbség a kereskedés és a befektetés között.