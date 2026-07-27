Hogyan működik a tőkeáttételes kereskedés?

A tőkeáttételes kereskedők tőkeáttételt használnak annak reményében, hogy a nyereségük nagyobb lesz, mint a kölcsön után fizetendő kamat. A tőkeáttétel miatt a nyereségek és a veszteségek is jelentősen és rendkívül gyorsan megnövekedhetnek, így az ilyen kereskedés magas kockázatú stratégiának minősül.

Tegyük fel, hogy Tesla (TSLA) részvénnyel szeretne kereskedni 600$-os részvényenkénti áron. 10 részvény megvásárlásához 6.000$-t kellene befizetnie, és talán nem rendelkezik ekkora tőkével. Ha 5:1 arányú tőkeáttételt használ, akkor a pozíció megnyitásához szükséges fedezet csupán 1.200$ lenne, míg a hátralévő összeget a brókere adná kölcsön.

Ha a részvény ára 615$-ra emelkedik, akkor 150$-os nyereséget valósít meg. Ez az összeg a 600$-os vételi ár és az új ár közötti különbség és 10 részvény szorzatának eredménye. A Tesla részvénye csupán 2,5%-ot emelkedett, azonban a tőkeáttételes kereskedésnek köszönhetően a befektetésének megtérülése (ROI vagy return on investment) 12,5%-ra nőtt.

Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ha a Tesla részvénye 15$-ral esett volna, vagyis 585$-ra, akkor 150$-os veszteséget könyvelt volna el, ami a befizetésének 12,5%-a, feltéve, ha nem adott le stop-loss megbízást.*

**A stop-loss megbízások nem mindig garantáltak.

Ha több nyitott ügylete van, vagy rendkívül magas volatilitású eszközosztállyal kereskedik, amelyekre jellemzőek a hirtelen és nagy ármozgások, akkor rövid idő alatt olyan helyzetbe kerülhet, hogy több jelentősen veszteséges pozíciója van.

Minimális sajáttőke-követelmény

Egy ügylet megnyitásához szükséges pénzösszeget fedezetnek, kezdeti fedezetnek, fedezeti betétnek vagy fedezeti követelménynek nevezünk. A Capital.com-nál fedezeti követelményként hivatkozunk rá.

A fedezeti követelménye függ attól, hogy melyik eszközosztályba szeretne befektetni. Ez az eszköz árának egy meghatározott százalékaként van kiszámítva, amit fedezeti aránynak hívunk. Minden eszköznek saját fedezeti követelménye van.

Ha egyszerre több nyitott pozícióval rendelkezik, akkor minden egyes ügylet fedezeti követelményének összegét nevezzük a felhasznált fedezetnek. Az új ügyletek megnyitására fennmaradó összeg pedig a rendelkezésre álló vagy szabad fedezet.

Fenntartási fedezet

A fedezeti követelménye mellett, amely az új ügyletek megnyitásához szükséges rendelkezésre álló összeget jelöli, szüksége van egy meghatározott összegre a fenntartási fedezet lefedésére, ami az ügyletek nyitvatartásához szükséges.

Az, hogy mennyi pénzre van szüksége a fedezeti fiókján, függ a megnyitott ügyletei értékétől, illetve attól, hogy az adott pillanatban nyereséges vagy veszteséges pozíciókkal rendelkezik.

A fiókján elérhető egyenlege a tőkéje vagy pénzegyenlege, míg a saját tőkéje a nem megvalósított nyereségeit és veszteségeit is magába foglalja. A fedezet az a szükséges összeg, amelyet fedeznie kell a saját tőkéjével. Ez a nyitott pozíciók aktuális záróára, a szerződések száma és a tőkeáttétel szorzataként kerül meghatározásra. A fedezeti szintje a saját tőkéje és a fedezet hányada.

A teljes fedezethez szükséges összeg tehát folyamatosan változik, amint az ügyleteinek értéke növekszik és csökken. Ajánlott, hogy a saját tőkéje mindig lefedje a fedezetének legalább 100%-át.

Folyamatosan kövesse az ügyletei állapotát, és gondoskodjon róla, hogy a fedezeti szintje ne csökkenjen 100% alá. Ellenkező esetben arra lesz kérve, hogy fizessen be fiókjára a saját tőkéje növelése érdekében, vagy zárjon le a pozícióiból a teljes fedezeti követelmény csökkentéséhez.

Hitelkeret vagy fenntartási fedezet

A fedezeti követelmény mellett elegendő fedezeti egyenleggel kell rendelkeznie a fiókján. Ez a fiókja olyan pénzeszközeit foglalja magába, amelyet pillanatnyilag nem használ kereskedésre. Ezek a pénzeszközök fedezik annak kockázatát, ha az ügyletei veszteségesek lennének.

Az, hogy mennyi pénzre van szüksége a fedezeti fiókján, függ a megnyitott ügyletei értékétől, illetve attól, hogy az adott pillanatban nyereséges vagy veszteséges pozíciókkal rendelkezik.

Az a pénzösszeg, amely a fiókján szerepel a saját tőkéje, míg a fedezete az az összeg, amellyel esetlegesen tartozik a veszteséges pozíciói miatt. A teljes fedezeti szintje, amely általában százalékként van megjelenítve, a saját tőkéje és a fedezet hányada.

A teljes fedezethez szükséges összeg tehát folyamatosan változik, amint az ügyleteinek értéke növekszik és csökken. Ajánlott, hogy a teljes fedezete mindig lefedje a lehetséges veszteségeinek legalább 100%-át.

Folyamatosan kövesse az ügyletei állapotát, és gondoskodjon róla, hogy a fedezeti szintje ne csökkenjen 100% alá. Ellenkező esetben egy fedezetpótlási felhívásban fel lesz szólítva, hogy fizessen be a fiókjára.

Fedezetpótlási felhívások: Hogyan lehet őket elkerülni?

A fedezetpótlási felhívás egy figyelmeztetés, hogy az ügyletei veszteségesek, és már nincs elég fedezete a fennálló veszteségek fedezésére. A fedezetpótlási felhívás akkor történik, amikor a fedezeti fiókján elérhető saját tőke túl kevéssé válik a kölcsönvett összeg fedezésére.

Más szóval azt jelenti, hogy a brókere hamarosan eléri a maximális összeget, amelyet hitelezni tud Önnek, ezért be kell fizetnie a fiókjára, vagy lezárni a pozícióit a további veszteségek elkerülése érdekében.

Amikor fedezetpótlási felhívást kap, nem javasolt figyelmen kívül hagynia és tétlennek maradnia. Ez automatikus biztosítékzáráshoz vezethet, amikor a bróker lezárja az ügyleteit, és akár mindent elveszíthet.

Használhat kockázatkezelő eszközöket az automatikus biztosítékzárás kockázatának csökkentése érdekében, mint például a stop-loss megbízások*, a saját tőkéje növelése a fiókjára való befizetéssel, vagy a fedezeti követelmény csökkentése a pozíciói lezárásával. Mindig javasolt felkészülni a legrosszabb eshetőségre, ugyanis a piacok ingadozók, és rendkívül nehéz bármilyen pontossággal előrelátni az irányukat.

*Nem minden stop-loss megbízás garantált.

Miért fontosak a stop megbízások?

A stop megbízás, vagy stop-loss egy olyan mechanizmus, amely lezár egy nyitott pozíciót, amikor az elér egy Ön által meghatározott árszintet. Ez azt jelenti, hogy amikor egy ügylet veszteségessé válik, automatikusan lezárható, mielőtt a veszteségek túl naggyá válnak, és fedezetpótlási felhíváshoz vezetnének.

A stop-loss megbízás korlátozza a kockázatot. Ha 100$ értékben vásárolna egy részvény CFD-t, egy stop-loss megbízás automatikusan aktiválhatja az eladást, ha az ár a beállított szintre esik, például 95$ alá.

Ha short pozíciót nyitna, akkor a stop-loss megbízást magasabb áron helyezné el, például 105$-on, ha az ügylet kedvezőtlen irányba fordulna és az eszköz ára emelkedni kezdene.

Ne feledje azonban, hogy a stop-loss megbízás csak aktiválódik a beállított szinten, azonban a végrehajtása a következő elérhető árszinten történik. Például ha rés keletkezik az árfolyamban, az ügyletnél aktiválódik a stop megbízás, azonban a pozíció a beállított szintnél kedvezőtlenebb szinten zárul le. Ez más néven csúszásként ismert. Ennek elkerülése érdekében használhatók garantált stop-loss megbízások.

A garantált stop hasonlóan működik, mint a hagyományos stop, azonban nincs rá hatással a csúszás, ugyanis mindig a megadott áron zárja le a pozíciót. Azonban vegye figyelembe, hogy a garantált stop-loss megbízások egy kisebb díjat vonnak maguk után.