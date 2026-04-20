CFD kereskedési kalkulátor

Tegye egyszerűvé az elméleti nyereség és veszteség (P&L) számításokat az ingyenes CFD nyereség kalkulátorunkkal.
A CFD kalkulátor egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a CFD nyereségek és veszteségek kiszámítását, történelmi áradatok alapján. Az eszköz megmutatja mennyit nyerhet vagy veszíthet, ha az ár egy adott irányba mozdul, az eszköz tőkeáttétele és a kiválasztott ügyletméret alapján.
A kalkulátorunk megmutatja a lehetséges nyereségeket az elmúlt 30 napon belül nyitott és lezárt ügyletekből.
Számítsa ki a P&L-t egy elméleti CFD ügyleten az alábbi lépések követésével.
Az alábbi kereskedési kalkulátor használatával adja meg az eszközeit, a tőkeáttételt és az ügyletméretet, hogy megkapja az elméleti P&L-t a beállított időszakra.
NB: A kalkulátor nem veszi figyelembe a pozíciókra alkalmazott egynapos díjakat, árrés költségeket vagy bármilyen egyéb díjakat. A kereskedőknek figyelembe kell venniük az ilyen díjak hatását az esetleges nyereségeikre. Emellett nem számítja ki a tőke-fedezet arányt, amit a kereskedőknek folyamatosan személyesen kell nyomon követni.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Számítsa ki könnyedén az elméleti nyereségeket és veszteségeket (a díjak nincsenek beleszámítva).
Ismerje meg az elfogadható lehetséges nyereségeket és veszteségeket a potenciális kimenetelek alapján.
Könnyen kezelhető, ingyenes és elérhető long és short pozíciókra egyaránt.
A CFD kalkulátor a megadott változók feldolgozását végzi, mint például az ügyletméret és a tőkeáttétel, amelyek alapján kiszámítja egy elméleti CFD ügylet lehetséges nyereségét és veszteségét. Először is adja meg a pozíció kezdő és záró dátumát a kiválasztott eszközön. Ezután választja ki a tőkeáttételt és az ügyletméretet, majd válasszon long vagy short pozíciót. A kalkulátor megmutatja a lehetséges nyereséget, ha a piac kedvező irányba mozdul, illetve a veszteséget, ha ellentétes irányba indul.
A CFD kalkulátor segíthet megtervezni és finomhangolni a stratégiáit. Például lehet szeretné tudni mekkora nyereségre vagy veszteségre számíthat, mielőtt pozíció nyitna egy adott eszközön. A CFD kalkulátor segíthet meghatározni az ügyletméretet és a tőkeáttételt, amelyet elfogadhatónak tart, mielőtt megnyitna egy pozíciót.
Igen, CFD kalkulátort long és short pozíciókra is használhat.
A CFD kereskedési kalkulátorunk pontos matematikai adatok alapján lett programozva, elméleti ügyletekre a megadott adatok alapján. Azonban csak becsült értékeket mutat, amelyeket nem szabad pontos előrejelzésként tekinteni a jövőbeli árteljesítményre. Továbbá a kalkulátor nem vesz figyelembe olyan költségeket, mint például az árrések és az egynapos díjak, vagyis a felhasználóknak figyelembe kell venni az ilyen díjakat az elméleti számításokban. Emellett nem számítja ki a tőke-fedezet arányt, amit a kereskedőknek folyamatosan személyesen kell nyomon követni.