CFD kereskedési kalkulátor

Tegye egyszerűvé az elméleti nyereség és veszteség (P&L) számításokat az ingyenes CFD nyereség kalkulátorunkkal.

Mi az a CFD kalkulátor?

A CFD kalkulátor egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a CFD nyereségek és veszteségek kiszámítását, történelmi áradatok alapján. Az eszköz megmutatja mennyit nyerhet vagy veszíthet, ha az ár egy adott irányba mozdul, az eszköz tőkeáttétele és a kiválasztott ügyletméret alapján.

A kalkulátorunk megmutatja a lehetséges nyereségeket az elmúlt 30 napon belül nyitott és lezárt ügyletekből.

Hogyan kell használni CFD kalkulátorunkat

Számítsa ki a P&L-t egy elméleti CFD ügyleten az alábbi lépések követésével.

1. lépés

Adja meg a pozíció nyitásának és zárásának elméleti dátumait.

2. lépés

Válasszon ki egy eszközt, majd a tőkeáttételt és az ügyletméretet.

3. lépés

Válasszon short vagy long között.

4. lépés

Ismerje meg az ügylet elméleti nyereségét/veszteségét.

Az alábbi kereskedési kalkulátor használatával adja meg az eszközeit, a tőkeáttételt és az ügyletméretet, hogy megkapja az elméleti P&L-t a beállított időszakra. 

NB: A kalkulátor nem veszi figyelembe a pozíciókra alkalmazott egynapos díjakat, árrés költségeket vagy bármilyen egyéb díjakat. A kereskedőknek figyelembe kell venniük az ilyen díjak hatását az esetleges nyereségeikre. Emellett nem számítja ki a tőke-fedezet arányt, amit a kereskedőknek folyamatosan személyesen kell nyomon követni.

Opciók kiválasztása

Piac
Kereskedett mennyiség
Korlátozva a kalkulátor korlátai által
Tőkeáttétel

Lehetséges P&L-je

Nyitás

Lezárás

Ügylet mérete
Kereskedett mennyiség x nyitómennyiség
Szükséges fedezet
Ügylet megnyitásához szükséges összeg
Eredmény

A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A kalkulátor nem veszi figyelembe a pozíciókra alkalmazott egynapos finanszírozást vagy árrés költségeket. A kereskedőnek figyelembe kell vennie az ilyen költségek hatását az esetleges nyereségeire. Bővebb információkért tekintse meg Díjak és jutalékok oldalunkat.

A CFD kalkulátor használatának előnyei

Íme hogyan javíthat a CFD kalkulátor a kereskedési élményén.

Egyszerű P&L számítások

Számítsa ki könnyedén az elméleti nyereségeket és veszteségeket (a díjak nincsenek beleszámítva).

Ismerje meg lehetséges nyereségeit és veszteségeit

Ismerje meg az elfogadható lehetséges nyereségeket és veszteségeket a potenciális kimenetelek alapján.

Teljes kényelem

Könnyen kezelhető, ingyenes és elérhető long és short pozíciókra egyaránt.

Hogyan vágjon bele a kereskedésbe

Vágjon bele a CFD kereskedésbe intuitív, díjnyertes* platformunkon még ma. Az alábbi lépések követésével hozzáférést szerezhet 3.000+ piachoz, korszerű eszközökhöz és elhivatott ügyfélszolgálathoz.

  • 1. lépésHozza létre fiókját és küldje ez az azonosításhoz szükséges dokumentumait
  • 2. lépésA jóváhagyást követően végezze el az első befizetést
  • 3. lépésElemezze kiválasztott piacát
  • 4. lépésKezdjen el kereskedni böngészőben vagy mobilon

*A Capital.com 2022-ben elnyerte a TradingView "Leginnovatívabb technológia" és "Legjobb devizabróker" díját. Továbbá az Investors' Chronicle Investment Awards 2022-es díjátadóján megnyerte a „Legjobb platform új befektetők számára” díjat. A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.

**A CFD kalkulátor kizárólag a kereskedés bemutatására szolgál. Az árak történelmi áradatokon alapulnak. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül utal jövőbeli eredményekre.

GYIK

Hogyan működik a CFD kalkulátor?

A CFD kalkulátor a megadott változók feldolgozását végzi, mint például az ügyletméret és a tőkeáttétel, amelyek alapján kiszámítja egy elméleti CFD ügylet lehetséges nyereségét és veszteségét. Először is adja meg a pozíció kezdő és záró dátumát a kiválasztott eszközön. Ezután választja ki a tőkeáttételt és az ügyletméretet, majd válasszon long vagy short pozíciót. A kalkulátor megmutatja a lehetséges nyereséget, ha a piac kedvező irányba mozdul, illetve a veszteséget, ha ellentétes irányba indul.

Miért használjak CFD kalkulátort?

A CFD kalkulátor segíthet megtervezni és finomhangolni a stratégiáit. Például lehet szeretné tudni mekkora nyereségre vagy veszteségre számíthat, mielőtt pozíció nyitna egy adott eszközön. A CFD kalkulátor segíthet meghatározni az ügyletméretet és a tőkeáttételt, amelyet elfogadhatónak tart, mielőtt megnyitna egy pozíciót.

Használhatok CFD kalkulátort long és short pozíciókra is?

Igen, CFD kalkulátort long és short pozíciókra is használhat.

Mennyire pontosak a CFD kalkulátorok?

A CFD kereskedési kalkulátorunk pontos matematikai adatok alapján lett programozva, elméleti ügyletekre a megadott adatok alapján. Azonban csak becsült értékeket mutat, amelyeket nem szabad pontos előrejelzésként tekinteni a jövőbeli árteljesítményre. Továbbá a kalkulátor nem vesz figyelembe olyan költségeket, mint például az árrések és az egynapos díjak, vagyis a felhasználóknak figyelembe kell venni az ilyen díjakat az elméleti számításokban.  Emellett nem számítja ki a tőke-fedezet arányt, amit a kereskedőknek folyamatosan személyesen kell nyomon követni.