Egyetlen fiókkal hozzáférhet 5,500+ piachoz és kétféle kereskedési lehetőséghez. Használja a CFD-ket tőkeáttételes kereskedéshez, vagy a knock-outokat az előre meghatározott kockázathoz. Tudja meg, melyik illik legjobban az Ön stratégiájához.

Kereskedjen szerződésekkel a kereskedés nyitó és záró piaci árának különbségére.

  • Kezelje saját maga a kockázatot
  • Az érték a piaccal együtt mozog
  • Nagy ügyletet irányíthat viszonylag kis befektetéssel a tőkeáttétel révén – nagyobb kockázattal vagy nyereséggel

Kereskedjen opciókkal, előre meghatározott kockázati profillal és teljes ellenőrzéssel az ügylet költsége felett.

  • Korlátozott kockázat
  • Az érték a piaccal együtt mozog
  • Állítsa be ügyletméretét és knock-out szintjét, hogy szabályozza ügylete költségét és kitettségét

CFD-k vs knock-outok: áttekintés

Akár a margin kereskedést, akár az előre meghatározott kockázatot részesíti előnyben, kiválaszthatja az Ön stratégiájához leginkább illő terméket.
  CFD-k Knock-outok
Mi az? Egy szerződés Ön és köztünk, amelyben a piac nyitó és záró ára közötti különbséget számoljuk el. Egy opció – a származtatott szerződések egy fajtája, amely lehetővé teszi, hogy a mögöttes piac árfolyamára kereskedjen.
Milyen piacokon kereskedhetek?
  • Árucikkek
  • Indexek
  • Kriptovaluták
  • Részvények
  • Devizák
  • ETF-ek
  • Kötvények
  • Határidős ügyletek
  • Árucikkek
  • Indexek
  • Kriptovaluták
  • Részvények
  • Devizák
  • ETF-ek
  • Kötvények
Kell-e birtokolnom az eszközöket? Nem, spekulálhat pusztán az árfolyamokra. Nem.
Kereskedhetek eső piacokon? Igen. Igen.
Korlátozott a kockázat? Nem automatikusan, de a platformon belüli eszközökkel kezelheti a kockázatot. Igen, a kockázatkezelés minden ügyletbe be van építve.
Használhatok tőkeáttételt? Igen, a szabályozó által meghatározott mértékig. Nem, de Ön ellenőrzi a kitettségét.

CFD-k vs knock-outok: részletesen

Tekintse át részletesen a jellemzőket, költségeket és mechanizmusokat – majd válassza ki az Önnek legmegfelelőbb megközelítést.
  CFD Knock-out
Hogyan hat az értékére a piaci mozgás? A CFD értéke a mögöttes piaccal együtt mozog. A magasabb tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy kisebb tőkével nagyobb ügyletet irányítson – így a kis piaci mozgások is jelentős hatással lehetnek nyereségére vagy veszteségére. A knock-out értéke a mögöttes piaccal együtt mozog. Ügylete értékét az befolyásolja, hogy hány opciót vásárol, és hova állítja be a knock-out szintet.
Kereskedhetek eső piacokon (shortolás)? Igen. Nyithat vételi pozíciót, ha úgy gondolja, hogy a piac emelkedni fog, és eladási pozíciót, ha úgy gondolja, hogy csökkenni fog. Igen. Call opciót vásárolhat, ha úgy gondolja, hogy a piac emelkedni fog, vagy Put opciót, ha úgy gondolja, hogy csökkenni fog.
Korlátozott kockázatúak az ügyletek?

Nem. Maximális kockázata technikailag a teljes fiókegyenlege.

Azonban védelmet építhet be garantált stoppal, stop-loss (slippage ellen nem garantált) és take-profit megbízásokkal.

Ha a garantált stop aktiválódik, díjat számítunk fel.

Igen. A kockázatkezelés be van építve a knock-outokba.

Minden ügylethez beállít egy knock-out szintet a nyitás előtt. Ez hasonlóan működik, mint a garantált stop, és lehetővé teszi, hogy Ön szabályozza, mire jut a pénzével.

Ha a knock-out szint közelebb van a piaci árhoz, olcsóbb lesz megnyitni az ügyletet – ugyanazzal a felértékelődési potenciállal, mint egy drágább ügylet esetében. Ugyanakkor nagyobb eséllyel lesz kiütve (knock-out) az ügylet.

Ha a piac eléri a knock-out szintet, ügylete lezárul – de maximális kockázata csak az az összeg, amelyet a nyitáskor befizetett (plusz esetleges negatív finanszírozási kiigazítás, ha napon túl tartja a pozíciót).
Használhatok tőkeáttételt?

Igen. Amikor megnyit egy ügyletet, annak teljes értékének csak egy részét kell fedezetként (margin) befizetnie, így tőkeáttételhez jut.

Ne feledje, hogy a tőkeáttételes kereskedés gyors és nagy veszteségekhez is vezethet, nemcsak nyereséghez.

Nem, de Ön szabályozza, mennyire terjed ki a pénze.

Ha közelebb állítja a knock-out szintet a nyitó piaci árhoz, kevesebbet fizet az ügylet megnyitásáért.

Így ugyanazt a potenciális nyereséget érheti el, mint egy drágább ügyletnél, de alacsonyabb kezdeti költséggel.
Kell majd díjat fizetnem?

Igen. Mindig ki kell fizetnie az árrést, ami az ügylet végrehajtásának díja.

Ügyletétől függően más díjak is felmerülhetnek, például garantált stop díjak vagy egynapos finanszírozási költségek.

Tudjon meg többet díjainkról.

Igen. Mindig ki kell fizetnie az árrést, ami az ügylet végrehajtásának díja.

Ezen felül ki kell fizetnie a knock-out díjat – a slippage elleni védelemért –, amikor megnyitja az ügyletet. Ha azonban az ügylet a knock-out szint elérése nélkül zárul, ezt teljes mértékben visszakapja.

Ügyletétől függően más díjak is felmerülhetnek, például egynapos finanszírozási költségek. Tudjon meg díjainkról.

 

2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

