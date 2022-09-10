StartKereskedés
Egyetlen fiókkal hozzáférhet 5,500+ piachoz és kétféle kereskedési lehetőséghez. Használja a CFD-ket tőkeáttételes kereskedéshez, vagy a knock-outokat az előre meghatározott kockázathoz. Tudja meg, melyik illik legjobban az Ön stratégiájához.
|CFD-k
|Knock-outok
|
Kereskedjen szerződésekkel a kereskedés nyitó és záró piaci árának különbségére.
|
Kereskedjen opciókkal, előre meghatározott kockázati profillal és teljes ellenőrzéssel az ügylet költsége felett.
|CFD-k
|Knock-outok
|Mi az?
|Egy szerződés Ön és köztünk, amelyben a piac nyitó és záró ára közötti különbséget számoljuk el.
|Egy opció – a származtatott szerződések egy fajtája, amely lehetővé teszi, hogy a mögöttes piac árfolyamára kereskedjen.
|Milyen piacokon kereskedhetek?
|
|
|Kell-e birtokolnom az eszközöket?
|Nem, spekulálhat pusztán az árfolyamokra.
|Nem.
|Kereskedhetek eső piacokon?
|Igen.
|Igen.
|Korlátozott a kockázat?
|Nem automatikusan, de a platformon belüli eszközökkel kezelheti a kockázatot.
|Igen, a kockázatkezelés minden ügyletbe be van építve.
|Használhatok tőkeáttételt?
|Igen, a szabályozó által meghatározott mértékig.
|Nem, de Ön ellenőrzi a kitettségét.
|CFD
|Knock-out
|Hogyan hat az értékére a piaci mozgás?
|A CFD értéke a mögöttes piaccal együtt mozog. A magasabb tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy kisebb tőkével nagyobb ügyletet irányítson – így a kis piaci mozgások is jelentős hatással lehetnek nyereségére vagy veszteségére.
|A knock-out értéke a mögöttes piaccal együtt mozog. Ügylete értékét az befolyásolja, hogy hány opciót vásárol, és hova állítja be a knock-out szintet.
|Kereskedhetek eső piacokon (shortolás)?
|Igen. Nyithat vételi pozíciót, ha úgy gondolja, hogy a piac emelkedni fog, és eladási pozíciót, ha úgy gondolja, hogy csökkenni fog.
|Igen. Call opciót vásárolhat, ha úgy gondolja, hogy a piac emelkedni fog, vagy Put opciót, ha úgy gondolja, hogy csökkenni fog.
|Korlátozott kockázatúak az ügyletek?
|
Nem. Maximális kockázata technikailag a teljes fiókegyenlege.
Azonban védelmet építhet be garantált stoppal, stop-loss (slippage ellen nem garantált) és take-profit megbízásokkal.
Ha a garantált stop aktiválódik, díjat számítunk fel.
|
Igen. A kockázatkezelés be van építve a knock-outokba.
Minden ügylethez beállít egy knock-out szintet a nyitás előtt. Ez hasonlóan működik, mint a garantált stop, és lehetővé teszi, hogy Ön szabályozza, mire jut a pénzével.
Ha a knock-out szint közelebb van a piaci árhoz, olcsóbb lesz megnyitni az ügyletet – ugyanazzal a felértékelődési potenciállal, mint egy drágább ügylet esetében. Ugyanakkor nagyobb eséllyel lesz kiütve (knock-out) az ügylet.
Ha a piac eléri a knock-out szintet, ügylete lezárul – de maximális kockázata csak az az összeg, amelyet a nyitáskor befizetett (plusz esetleges negatív finanszírozási kiigazítás, ha napon túl tartja a pozíciót).
|Használhatok tőkeáttételt?
|
Igen. Amikor megnyit egy ügyletet, annak teljes értékének csak egy részét kell fedezetként (margin) befizetnie, így tőkeáttételhez jut.
Ne feledje, hogy a tőkeáttételes kereskedés gyors és nagy veszteségekhez is vezethet, nemcsak nyereséghez.
|
Nem, de Ön szabályozza, mennyire terjed ki a pénze.
Ha közelebb állítja a knock-out szintet a nyitó piaci árhoz, kevesebbet fizet az ügylet megnyitásáért.
Így ugyanazt a potenciális nyereséget érheti el, mint egy drágább ügyletnél, de alacsonyabb kezdeti költséggel.
|Kell majd díjat fizetnem?
|
Igen. Mindig ki kell fizetnie az árrést, ami az ügylet végrehajtásának díja.
Ügyletétől függően más díjak is felmerülhetnek, például garantált stop díjak vagy egynapos finanszírozási költségek.
Tudjon meg többet díjainkról.
|
Igen. Mindig ki kell fizetnie az árrést, ami az ügylet végrehajtásának díja.
Ezen felül ki kell fizetnie a knock-out díjat – a slippage elleni védelemért –, amikor megnyitja az ügyletet. Ha azonban az ügylet a knock-out szint elérése nélkül zárul, ezt teljes mértékben visszakapja.
Ügyletétől függően más díjak is felmerülhetnek, például egynapos finanszírozási költségek. Tudjon meg díjainkról.
Kereskedjen gyors, intuitív platformunkon. Az árriasztásoktól a 100+ technikai eszközig mindent megtalál egy helyen.
Élvezze a Capital.com teljes képernyős élményét számítógépéről.
Kereskedjen teljes piacválasztékunkkal saját eszközéről, bárhol is legyen.
Fedezze fel a kereskedési fiókokkal, tranzakciókkal, platformunkkal és további témákkal kapcsolatos tudnivalókat.
Beszéljen csapatunk egyik tagjával – angolul éjjel-nappal, további 10 nyelven munkaidőben.
Érthető weboldal,egyszerű kezelés
Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.
Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt
Pénzt jó vele kereskedni
Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.
A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen
Átlátható, részletes. Legjobb!
Egy jó app. Ajánlani tudom.
4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.
1 A bemutatott információk a Capital Com Group-ra vonatkoznak.
*Belső szerverek, 01.04.2026