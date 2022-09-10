Mi az a kamatláb-kereskedés?

A kamatláb-kereskedés a jegybanki kamatok jövőbeli változásaihoz kapcsolódó eszközökre való spekulációt jelenti, például az amerikai Federal Funds Rate-re, a Bank of England alapkamatára vagy az EKB betéti rendelkezésre állási kamatlábára.

A kamatlábakhoz kapcsolódó piacok mozoghatnak a jegybanki döntésekre, inflációs adatokra, foglalkoztatási mutatókra és a szélesebb makrogazdasági hangulatra reagálva.

Ahelyett, hogy közvetlenül kamatokkal kereskedne, CFD-kkel kereskedhet azonnali kamatlábpiacokon vagy kamatláb határidős ügyleteken.

Az azonnali kamatláb CFD-k a rövid távú kamatvárakozásokhoz kapcsolódó élő piaci árazást követik. Kiválasztott kamatlábpiacokon knock-out opciókkal is kereskedhet.

A kamatláb határidős CFD-k olyan határidős szerződéseket követnek, mint a 3 hónapos SONIA vagy az Euribor, amelyek egy meghatározott lejárati időpontig tükrözik a kamatlábakra vonatkozó piaci várakozásokat. A knock-out opciók kamatláb határidős ügyletekre nem érhetők el.

Mindkét forma lehetővé teszi, hogy a kamatlábak mozgására spekuláljon anélkül, hogy a mögöttes eszközt birtokolná.

Miért érdemes kamatlábakkal kereskedni?

A kamatlábak kulcsszerepet játszanak a világgazdaságban, a hitelfelvételi költségektől az eszközértékelésekig mindenre hatással vannak. Amikor a jegybankok emelik vagy csökkentik a kamatokat, az hatással lehet a devizákra, a részvényekre, az árucikkekre, és különösen a kötvénypiacokra.

A kamatlábeszközök kereskedése lehetővé teszi, hogy reagáljon a kamatmozgásokkal kapcsolatos várakozásokra – függetlenül attól, hogy szigorításra, lazításra vagy egyszerűen csak a fontosabb bejelentések körüli volatilitásra számít.

A CFD-kereskedéssel long vagy short pozíciót is felvehet ezeken a mozgásokon anélkül, hogy a mögöttes eszközt birtokolná. Emellett rugalmasan állíthatja be kitettségét tőkeáttétellel – de ne feledje, hogy a tőkeáttétel a kockázatot ugyanúgy növeli, mint a lehetséges hozamot. A knock-outok eltérő megközelítést kínálnak: azonnali piacokon kereskedhet beépített kockázati limitekkel és előre meghatározott költségekkel, miközben továbbra is teljes piaci kitettséghez jut.

Akár jegybanki ülések körül kereskedik, akár inflációs meglepetésekre reagál, akár kamatkitettséget kíván fedezni, platformunk biztosítja ehhez a megfelelő eszközöket.

Hozzáférés olyan piacokhoz, mint a 3 hónapos SONIA és az Euribor

Valós idejű árazás és hírek, közvetlenül a platformon – hogy lépést tarthasson a fontos adatközlésekkel

Fejlett diagramkészítési és kockázatkezelési eszközök, beleértve az árriasztásokat és a stop-loss megbízásokat*

Maradjon kapcsolatban a piacokkal intuitív platformunk és gyors ügyféltámogatásunk segítségével – és kereskedjen a főbb kamatlábeszközökön megalapozott szemlélettel.

*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stopok aktiválás esetén díjkötelesek.