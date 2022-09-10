Kamatlábak

Kamatlábak és kamatláb határidős ügyletek

Vegyen fel pozíciót a globális kamatlábváltozásokhoz kapcsolódó eszközökön CFD-kkel és kiválasztott knock-out opciókkal. Fedezze fel az összes piacot – az indexektől és árucikkektől a kötvényekig és még sok másig – közvetlenül a Capital.com webes platformján vagy alkalmazásában.

Mi az a kamatláb-kereskedés?

A kamatláb-kereskedés a jegybanki kamatok jövőbeli változásaihoz kapcsolódó eszközökre való spekulációt jelenti, például az amerikai Federal Funds Rate-re, a Bank of England alapkamatára vagy az EKB betéti rendelkezésre állási kamatlábára.

A kamatlábakhoz kapcsolódó piacok mozoghatnak a jegybanki döntésekre, inflációs adatokra, foglalkoztatási mutatókra és a szélesebb makrogazdasági hangulatra reagálva.

Ahelyett, hogy közvetlenül kamatokkal kereskedne, CFD-kkel kereskedhet azonnali kamatlábpiacokon vagy kamatláb határidős ügyleteken.

  • Az azonnali kamatláb CFD-k a rövid távú kamatvárakozásokhoz kapcsolódó élő piaci árazást követik. Kiválasztott kamatlábpiacokon knock-out opciókkal is kereskedhet.
  • A kamatláb határidős CFD-k olyan határidős szerződéseket követnek, mint a 3 hónapos SONIA vagy az Euribor, amelyek egy meghatározott lejárati időpontig tükrözik a kamatlábakra vonatkozó piaci várakozásokat. A knock-out opciók kamatláb határidős ügyletekre nem érhetők el.

Mindkét forma lehetővé teszi, hogy a kamatlábak mozgására spekuláljon anélkül, hogy a mögöttes eszközt birtokolná.

Miért érdemes kamatlábakkal kereskedni?

A kamatlábak kulcsszerepet játszanak a világgazdaságban, a hitelfelvételi költségektől az eszközértékelésekig mindenre hatással vannak. Amikor a jegybankok emelik vagy csökkentik a kamatokat, az hatással lehet a devizákra, a részvényekre, az árucikkekre, és különösen a kötvénypiacokra.

A kamatlábeszközök kereskedése lehetővé teszi, hogy reagáljon a kamatmozgásokkal kapcsolatos várakozásokra – függetlenül attól, hogy szigorításra, lazításra vagy egyszerűen csak a fontosabb bejelentések körüli volatilitásra számít.

A CFD-kereskedéssel long vagy short pozíciót is felvehet ezeken a mozgásokon anélkül, hogy a mögöttes eszközt birtokolná. Emellett rugalmasan állíthatja be kitettségét tőkeáttétellel – de ne feledje, hogy a tőkeáttétel a kockázatot ugyanúgy növeli, mint a lehetséges hozamot. A knock-outok eltérő megközelítést kínálnak: azonnali piacokon kereskedhet beépített kockázati limitekkel és előre meghatározott költségekkel, miközben továbbra is teljes piaci kitettséghez jut.

Miért érdemes kamatlábpiacokon kereskedni a Capital.com-nál?

Akár jegybanki ülések körül kereskedik, akár inflációs meglepetésekre reagál, akár kamatkitettséget kíván fedezni, platformunk biztosítja ehhez a megfelelő eszközöket.

  • Hozzáférés olyan piacokhoz, mint a 3 hónapos SONIA és az Euribor
  • Valós idejű árazás és hírek, közvetlenül a platformon – hogy lépést tarthasson a fontos adatközlésekkel
  • Fejlett diagramkészítési és kockázatkezelési eszközök, beleértve az árriasztásokat és a stop-loss megbízásokat*

Maradjon kapcsolatban a piacokkal intuitív platformunk és gyors ügyféltámogatásunk segítségével – és kereskedjen a főbb kamatlábeszközökön megalapozott szemlélettel.

*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stopok aktiválás esetén díjkötelesek.

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

2 A tőkeáttétel felerősíti mind a nyereségeket, mind a veszteségeket.