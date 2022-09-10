A kamatláb-kereskedés a jegybanki kamatok jövőbeli változásaihoz kapcsolódó eszközökre való spekulációt jelenti, például az amerikai Federal Funds Rate-re, a Bank of England alapkamatára vagy az EKB betéti rendelkezésre állási kamatlábára.
A kamatlábakhoz kapcsolódó piacok mozoghatnak a jegybanki döntésekre, inflációs adatokra, foglalkoztatási mutatókra és a szélesebb makrogazdasági hangulatra reagálva.
Ahelyett, hogy közvetlenül kamatokkal kereskedne, CFD-kkel kereskedhet azonnali kamatlábpiacokon vagy kamatláb határidős ügyleteken.
Mindkét forma lehetővé teszi, hogy a kamatlábak mozgására spekuláljon anélkül, hogy a mögöttes eszközt birtokolná.
A kamatlábak kulcsszerepet játszanak a világgazdaságban, a hitelfelvételi költségektől az eszközértékelésekig mindenre hatással vannak. Amikor a jegybankok emelik vagy csökkentik a kamatokat, az hatással lehet a devizákra, a részvényekre, az árucikkekre, és különösen a kötvénypiacokra.
A kamatlábeszközök kereskedése lehetővé teszi, hogy reagáljon a kamatmozgásokkal kapcsolatos várakozásokra – függetlenül attól, hogy szigorításra, lazításra vagy egyszerűen csak a fontosabb bejelentések körüli volatilitásra számít.
A CFD-kereskedéssel long vagy short pozíciót is felvehet ezeken a mozgásokon anélkül, hogy a mögöttes eszközt birtokolná. Emellett rugalmasan állíthatja be kitettségét tőkeáttétellel – de ne feledje, hogy a tőkeáttétel a kockázatot ugyanúgy növeli, mint a lehetséges hozamot. A knock-outok eltérő megközelítést kínálnak: azonnali piacokon kereskedhet beépített kockázati limitekkel és előre meghatározott költségekkel, miközben továbbra is teljes piaci kitettséghez jut.
Akár jegybanki ülések körül kereskedik, akár inflációs meglepetésekre reagál, akár kamatkitettséget kíván fedezni, platformunk biztosítja ehhez a megfelelő eszközöket.
Maradjon kapcsolatban a piacokkal intuitív platformunk és gyors ügyféltámogatásunk segítségével – és kereskedjen a főbb kamatlábeszközökön megalapozott szemlélettel.
*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stopok aktiválás esetén díjkötelesek.
Érthető weboldal,egyszerű kezelés
Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.
Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt
Pénzt jó vele kereskedni
Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.
A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen
Egy jó app. Ajánlani tudom.
4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.
Miért válassza a Capital.com-ot? A számaink magukért beszélnekCapital.com csoport
1 A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.
2 A tőkeáttétel felerősíti mind a nyereségeket, mind a veszteségeket.