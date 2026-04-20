StartKereskedési platformok MT4

Kereskedjen a MetaTrader 4-en

Szerezzen hozzáférést egy testre szabható kereskedési platformhoz, amely kifinomult technikai elemzéshez szükséges eszközöket kínál. Csatlakoztassa Capital.com és MT4 fiókját még ma.

Kifinomult grafikonelemzés egy karnyújtásnyira

Használja ki a MetaTrader 4 technológiáját a Capital.com-mal még ma

Részletes betekintések

Finomítsa technikai elemzését egyéni indikátorok gazdag kínálatával, a fordulópontoktól kezdve egészen egyéni oszcillátorokig és mozgóátlag változatokig.

Szabja személyre irányítópultját

Hozza létre saját indikátorait és parancsprogramjait - és állítsa be az irányítópultot, a grafikonokat, az eszköztárat és egyebeket az igényeinek megfelelően.

Hozzon megalapozottabb döntéseket

Fejlessze elemzéseit Smart Trader eszközökkel, beleértve 30 népszerű indikátort és 24 elemző objektumot.

Kezelje pozícióit zökkenőmentesen

Férjen hozzá több különböző grafikonbeállításhoz és szabja személyre elrendezéseit, sablonjait és profiljait, hogy megfeleljenek a stílusának.

Finomítsa kereskedési stratégiáit

Finomítsa megközelítését valósidejű visszajelzésekkel és meglátásokkal az Őrangyal eszközön keresztül.

Csatlakoztassa fiókját az MT4-hez három lépésben

Kovácsoljon előnyt a legújabb technológiai újításokból.

1. lépés

Nyissa meg Capital.com fiókját az MT4 engedélyezéséhez (gondoskodjon róla, hogy hitelesített a fiókja a kereskedéshez).

2. lépés

Hozza létre MT4 fiókját appunkban vagy webes platformunkon a lépésről lépésre szóló útmutatónkban található utasítások követésével.
Hogyan kell MT4 fiókot létrehozni

3. lépés

Töltse le az MT4-et mobilra, böngészőre vagy laptopra. Írja be az MT4 adatait az MT4 kliensbe. Készen áll az MT4-gyel kereskedni.
Hol találhatja az MT4 bejeltentkezési adatait

MT4 letöltése

Macre

Letöltés

Windowsra

Letöltés

Google Play

Letöltés

App Store

Letöltés

Webes felület

Letöltés

Miért válassza a Capital.com platformot?

Könnyen kezelhető platform

Kereskedjen 5,500+ piacon egy letisztult, átlátható platformon és appon – arra lett tervezve, hogy minden fontos információval ellássa, amire szüksége lehet, felesleges adatok nélkül.
Egy megbízható globális bróker

Csatlakozzon egy 857,000+ kereskedőt számláló globális közösséghez. Felhasználóink annyira imádják szolgáltatásainkat, hogy már több, mint 1 billió dollár értékű forgalmat bonyolítottak le nálunk.1
Átlátható, versenyképes díjak

0%-os jutalék, ami nem változik. 0%-os egynapos díj a tőkeáttétel nélküli részvény és kripto CFD-ken. Tekintse meg egyéb díjainkat az átlátható díjstruktúránkban.
Minden, amire szüksége van a kereskedéshez

Vessen össze különböző piacokat folyamatosan frissülő grafikonokon. Keressen kereskedésre alkalmas alakzatokat 100+ indikátorral. Kereskedjen közvetlenül platformon belüli hírek alapján. Zökkenőmentes TradingView és MT4 integráció. Többet is kínálunk, de sajnos kifutottunk a helyből!
Az Ön piacai, az Ön tőkeáttétele

Kereskedjen France 40, EUR/USD, arany, részvény és több ezer egyéb CFD-vel, akkora tőkeáttétellel, amely megfelel igényinek.
Váljon még jobb kereskedővé

Fedezze fel ingyenes oktatóanyagok gazdag kínálatát, amelyek segítenek finomítani kereskedési képességeit – piaci útmutatók, kereskedési stratégiák és egyebek.
GYIK

Mit értünk MT4 bróker alatt?

Bármely szabályozott bróker, amelynek kínálatában szerepel az MT4 szoftver MT4 brókernek tekinthető – csakúgy, mint a Capital.com!

Az MT4 egy bróker?

Nem, az MT4 nem egy bróker, hanem egy szoftvercsomag, amely egy brókerhez csatlakoztatható – mint a Capital.com – kereskedés céljából.

Miért használják az emberek a MetaTrader 4-et?

A MetaTrader 4 valós idejű grafikonokkal, élő árfolyamokkal, részletes elemzésekkel, valamint megbízáskezelő eszközök és indikátorok gazdag kínálatával emeli magasabb szintre a kereskedési élményét. Egy kimondottan testre szabható platform, amely lehetővé teszi az irányítópult, a grafikonok és az eszköztárak megjelenésének egyéni beállításait.

A MetaTrader 4 alkalmas kezdők számára?

A MetaTrader 4 hasznos lehet kezdők számára a testreszabható és felhasználóbarát felületének köszönhetően. A platformon továbbá Smart Trader eszközök, bővítmények és indikátorok gazdag kínálata segít megalapozottabb döntéseket hoznia.

Használhatom az MT4-et a kereskedési próbafiókomon?

Igen. Az ASIC, CySEC, FSA, FCA és SCB engedélyeink alá tartozó országokból származó felhasználók használhatják a Capital.com élő vagy próbafiókjukat a MetaTrader 4-en. Ez az integráció egyelőre nem elérhető a franciaországi felhasználók számára.

Mennyibe kerül a MetaTrader 4?

A MetaTrader 4 használata teljesen ingyenes. Azonban a brókere felszámíthat különféle díjakat árrések és jutalékok (vagy egyéb díjak) formájában.

Hogyan hozhatok létre MetaTrader4 számlát?

Létrehozhatja és összekötheti a Capital.com fiókját MetaTrader 4 fiókjával, így hozzáférést kap egy kimondottan testre szabható kereskedési platformhoz és számos haladó technikai elemzőeszközhöz. Ehhez kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

 

  1. Hozzon létre egy hitelesített Capital.com fiókot; 

  2. Az MT4 fiók hozzáadásához az appunkon keresztül:

    • Nyissa meg a Fiókot

    • Kattintson a Fiókjaim gombra

    • Kattintson az Élő (vagy próba) fiók hozzáadására

    • Válassza ki a Capital.com MT4 fiókot, majd kattintson a Folytatásra

  3. Az MT4 fiók hozzáadásához a webes változaton keresztül:

    • Tovább a Beállításokhoz

    • Válassza ki a "Fiókjaim" opciót

    • Ezután az "Élő (vagy próba) fiók hozzáadását"

    • Válassza ki a "Capital.com MT4 fiók" opciót, majd kattintson a "Folytatásra"

  4. Az MT4 fiókja készen áll.

Hol találom a MetaTrader 4 bejelentkezési adataimat?

Az MT4 fiókja bejelentkezési adatainak megtekintéséhez-

A Capital.com appban:

  1. Nyissa meg a Fiók menüt és válassza ki a Fiókjaim opciót

  2. Kattintson a Bejelentkezési adatokra az MT4 fiók mellett.

 

A Capital.com webes platformon:

  1. Nyissa meg a Beállításokat, majd válassza ki a Fiókjaim opciót

  2. Kattintson a Bejelentkezési adatokra az MT4 fiók mellett.

 

A jelszónak egyeznie kell a Capital.com platformra való bejelentkezésre használt jelszóval. 

A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.