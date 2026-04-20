Finomítsa technikai elemzését egyéni indikátorok gazdag kínálatával, a fordulópontoktól kezdve egészen egyéni oszcillátorokig és mozgóátlag változatokig.
Hozza létre saját indikátorait és parancsprogramjait - és állítsa be az irányítópultot, a grafikonokat, az eszköztárat és egyebeket az igényeinek megfelelően.
Fejlessze elemzéseit Smart Trader eszközökkel, beleértve 30 népszerű indikátort és 24 elemző objektumot.
Férjen hozzá több különböző grafikonbeállításhoz és szabja személyre elrendezéseit, sablonjait és profiljait, hogy megfeleljenek a stílusának.
Finomítsa megközelítését valósidejű visszajelzésekkel és meglátásokkal az Őrangyal eszközön keresztül.
Kovácsoljon előnyt a legújabb technológiai újításokból.
Bármely szabályozott bróker, amelynek kínálatában szerepel az MT4 szoftver MT4 brókernek tekinthető – csakúgy, mint a Capital.com!
Nem, az MT4 nem egy bróker, hanem egy szoftvercsomag, amely egy brókerhez csatlakoztatható – mint a Capital.com – kereskedés céljából.
A MetaTrader 4 valós idejű grafikonokkal, élő árfolyamokkal, részletes elemzésekkel, valamint megbízáskezelő eszközök és indikátorok gazdag kínálatával emeli magasabb szintre a kereskedési élményét. Egy kimondottan testre szabható platform, amely lehetővé teszi az irányítópult, a grafikonok és az eszköztárak megjelenésének egyéni beállításait.
A MetaTrader 4 hasznos lehet kezdők számára a testreszabható és felhasználóbarát felületének köszönhetően. A platformon továbbá Smart Trader eszközök, bővítmények és indikátorok gazdag kínálata segít megalapozottabb döntéseket hoznia.
Igen. Az ASIC, CySEC, FSA, FCA és SCB engedélyeink alá tartozó országokból származó felhasználók használhatják a Capital.com élő vagy próbafiókjukat a MetaTrader 4-en. Ez az integráció egyelőre nem elérhető a franciaországi felhasználók számára.
A MetaTrader 4 használata teljesen ingyenes. Azonban a brókere felszámíthat különféle díjakat árrések és jutalékok (vagy egyéb díjak) formájában.
Létrehozhatja és összekötheti a Capital.com fiókját MetaTrader 4 fiókjával, így hozzáférést kap egy kimondottan testre szabható kereskedési platformhoz és számos haladó technikai elemzőeszközhöz. Ehhez kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:
Hozzon létre egy hitelesített Capital.com fiókot;
Az MT4 fiók hozzáadásához az appunkon keresztül:
Nyissa meg a Fiókot
Kattintson a Fiókjaim gombra
Kattintson az Élő (vagy próba) fiók hozzáadására
Válassza ki a Capital.com MT4 fiókot, majd kattintson a Folytatásra
Az MT4 fiók hozzáadásához a webes változaton keresztül:
Tovább a Beállításokhoz
Válassza ki a "Fiókjaim" opciót
Ezután az "Élő (vagy próba) fiók hozzáadását"
Válassza ki a "Capital.com MT4 fiók" opciót, majd kattintson a "Folytatásra"
Az MT4 fiókja készen áll.
Az MT4 fiókja bejelentkezési adatainak megtekintéséhez-
A Capital.com appban:
Nyissa meg a Fiók menüt és válassza ki a Fiókjaim opciót
Kattintson a Bejelentkezési adatokra az MT4 fiók mellett.
A Capital.com webes platformon:
Nyissa meg a Beállításokat, majd válassza ki a Fiókjaim opciót
Kattintson a Bejelentkezési adatokra az MT4 fiók mellett.
A jelszónak egyeznie kell a Capital.com platformra való bejelentkezésre használt jelszóval.
1 A megjelenített információ a Capital Com Groupra vonatkozik.