Viktor Prokopenya

A Capital.com-nak az a küldetése, hogy zökkenőmentes és dinamikus szolgáltatást nyújtson minden befektető számára, miközben praktikus és kézzel fogható módon igyekszik javítani a pénzügyi műveltséget.

Túl hosszú ideig dominálták a kereskedést óriási, hagyományos intézmények és nagyvárosi kereskedők. Ez korlátozta az emberek szabadságát, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a saját anyagi jövőjükkel kapcsolatban, és háttérbe szorította a digitális kereskedési platformok hatalmas oktatási potenciálját.

A Capital.com minden erejével a pénzügyekhez való hozzáférés demokratizálásán dolgozik. Ennek elérése érdekében a kereskedési platformunk három alappillérre támaszkodik – oktatás, igazságos és átlátható díjstruktúra, valamint csúcstechnológia és innováció.

Oktatás

Bárki képes kereskedni, ha megkapja a megfelelő eszközöket, és a Capital.com oktatáson keresztül szeretné magasabb szintre emelni ügyfeleink pénzügyi műveltségét..

Ingyenes Investmate kereskedési appunk, valamint a Capital.com TV YouTube csatornánkon elérhető webináriumaink és útmutatóink segítenek a befektetőknek magabiztosan és felelősségteljesen kereskedni.

Igazságos és átlátható díjak

A célunk eléréséhez, hogy a kereskedést és a befektetést hozzáférhetőbbé tegyünk, a megfizethetőség is rendkívül fontos.

A Capital.com az átláthatóság híve, rejtett díjak nélkül és áttekinthető árazással, jutalékmentesen és versenyképes árrésekkel.

Csúcstechnológia és innováció

A folyamatos technológiai újítások korában a Capital.com mindig igyekszik újítani a platformján és a szolgáltatásain, fokozva a befektetők felhasználói élményét.

Elszántan igyekszünk megbízható befektetési partnere lenni, miközben tevékenységünk központi eleme mindig a közösségi, környezeti és vállalati felelősségvállalás lesz. Soha nem ültünk a babérjainkon - és soha nem is fogunk.

Az oktatás megnyitotta számomra a pénzügyi világ kapuját. Szeretném, ha rajtam kívül sokak számára a Capital.com lenne e kapu kulcsa.

Izgatottan tekintek vissza az eddigi eredményeinkre, azonban még nagyobb izgalommal tölt el, hogy mit tartogat számunkra a jövő.

Üdvözlettel

Viktor Prokopenya