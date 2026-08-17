Viktor Prokopenya

A Capital.com-nak az a küldetése, hogy zökkenőmentes és dinamikus szolgáltatást nyújtson minden befektető számára, miközben praktikus és kézzel fogható módon igyekszik javítani a pénzügyi műveltséget.
Túl hosszú ideig dominálták a kereskedést óriási, hagyományos intézmények és nagyvárosi kereskedők. Ez korlátozta az emberek szabadságát, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a saját anyagi jövőjükkel kapcsolatban, és háttérbe szorította a digitális kereskedési platformok hatalmas oktatási potenciálját.
A Capital.com minden erejével a pénzügyekhez való hozzáférés demokratizálásán dolgozik. Ennek elérése érdekében a kereskedési platformunk három alappillérre támaszkodik – oktatás, igazságos és átlátható díjstruktúra, valamint csúcstechnológia és innováció.
Oktatás
Bárki képes kereskedni, ha megkapja a megfelelő eszközöket, és a Capital.com oktatáson keresztül szeretné magasabb szintre emelni ügyfeleink pénzügyi műveltségét..
Ingyenes Investmate kereskedési appunk, valamint a Capital.com TV YouTube csatornánkon elérhető webináriumaink és útmutatóink segítenek a befektetőknek magabiztosan és felelősségteljesen kereskedni.
Igazságos és átlátható díjak
A célunk eléréséhez, hogy a kereskedést és a befektetést hozzáférhetőbbé tegyünk, a megfizethetőség is rendkívül fontos.
A Capital.com az átláthatóság híve, rejtett díjak nélkül és áttekinthető árazással, jutalékmentesen és versenyképes árrésekkel.
Csúcstechnológia és innováció
A folyamatos technológiai újítások korában a Capital.com mindig igyekszik újítani a platformján és a szolgáltatásain, fokozva a befektetők felhasználói élményét.
Elszántan igyekszünk megbízható befektetési partnere lenni, miközben tevékenységünk központi eleme mindig a közösségi, környezeti és vállalati felelősségvállalás lesz. Soha nem ültünk a babérjainkon - és soha nem is fogunk.
Az oktatás megnyitotta számomra a pénzügyi világ kapuját. Szeretném, ha rajtam kívül sokak számára a Capital.com lenne e kapu kulcsa.
Izgatottan tekintek vissza az eddigi eredményeinkre, azonban még nagyobb izgalommal tölt el, hogy mit tartogat számunkra a jövő.
Üdvözlettel
Viktor Prokopenya
Viktor Prokopenya egy sorozatvállalkozó, akinek nagyon jó szeme van a piacformáló és forradalmi technológiai vállalatok felismerésére.
Karrierje során számos példa volt rá, hogy sikeresen párosította a legfrissebb technológiákat rendkívül motivált csapatokkal a legkiemelkedőbb eredmények érdekében. Viktor az európai fintech piac egyik úttörője, főként a Capital.com alapítójaként, amely a világ egyik leggyorsabban növekvő kereskedési platformja, kihelyezett irodákkal Angliában, Európában, Ausztráliában és Közép-Keleten.
Az eredetileg fehérorosz származású Viktor ma már brit állampolgár és elszánt filantrópus. Emellett vendégprofesszor a Leeds-i Egyetem innováció és vállalkozás szakán, valamint lelkes támogatója a pénzügyi műveltségnek, a fenntarthatóságnak és a tehetségkutatásnak.
Az alapítványán keresztül Viktor több, mint 3 millió dollárt adományozott az orosz-ukrán háború áldozatainak, és több globális kormányzási kezdeményezést támogat, amely a tehetséggondozásra és oktatásra irányul a vezető technológiai központokban, mint például Anglia és az EAE.
Amellett, hogy szakképzett jogász, Viktor Prokopenya mesterdiplomával rendelkezik pénzügyből az Északkeleti Egyetemről, doktori diplomával vállalatigazgatásból a Swiss Business Schoolból, mesterdiplomával internetes marketingből, valamint alapfokú és mesterdiplomával számítástechnikából.