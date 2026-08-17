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Fektessen részvényekbe és ETF-ekbe, kontextussal

Több ezer amerikai és európai eszköz 0% jutalékkal. Kontextus vállalatokról, szektorokról és témákról, mielőtt döntést hozna.


Devizakonverziós díj és egyéb díjak alkalmazandók lehetnek. Tekintse meg a díjak teljes bontását. A részvények kiválasztott országokban elérhetők, és jelenleg csak meglévő ügyfelek számára korlátozottak.

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Átgondolt befektetésre tervezve

Nulla jutalék

Fektessen be jutalék, valamint be- és kifizetési díj nélkül. Átlátható árazás, mielőtt döntést hozna. Devizakonverziós díj és egyéb díjak alkalmazandók lehetnek. Tekintse meg a díjak teljes bontását

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Ugyanaz a deviza. Nincs felár

Az eszköz devizájában vezetett fiókok, devizakonverziós díj nélkül. Hozzáférés több portfólióhoz több devizában.

2,200+ elérhető eszköz

Hírek, ármozgás és eszközadatok minden piacon.
EsőkEmelkedőkLegvolatilisabb
Ár1n változás1n grafikonok
1É min.1É max.
RHMRheinmetall AG
TDGTransDigm Group Inc (USA)
FIXComfort Systems USA Inc
ASMLASML Holding N.V.
SMTCSemtech Corp
DELLDell Technologies Inc.
URIUnited Rental
KRYSKrystal Biotech, Inc.
SNPSSynopsys, Inc.
LEUCentrus Energy Corp
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

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