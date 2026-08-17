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Fektessen be jutalék, valamint be- és kifizetési díj nélkül. Átlátható árazás, mielőtt döntést hozna. Devizakonverziós díj és egyéb díjak alkalmazandók lehetnek. Tekintse meg a díjak teljes bontását
Keresés vállalat, szektor vagy téma alapján. Megjelenítjük a szükséges információkat, hogy képet alkothasson bármely részvényről vagy ETF-ről.
Az eszköz devizájában vezetett fiókok, devizakonverziós díj nélkül. Hozzáférés több portfólióhoz több devizában.
Szélesebb rálátás a piacokra. Kontextus és mélység az átgondoltabb döntésekhez.
Az Ön platformja, mozgásban. Bárhol is találja meg a piac.
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Teljes díjstruktúránk a termékkínálat egészére vonatkozóan. Minden költség látható, semmi sincs elrejtve.