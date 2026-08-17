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A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. A hozamok piaci kockázatnak vannak kitéve, valamint – ha a befektetés vagy a fiók devizát érint – devizakockázatnak is.

A részvények és ETF-ek kizárólag Portugália, Luxemburg, Hollandia, Svédország, Dánia, Finnország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Norvégia, Izland, Franciaország, Németország, Ausztria, Liechtenstein, Spanyolország, Írország, Ciprus és Görögország lakosai számára érhetők el. Az ETF-ek nem érhetők el itt: Bulgária, Málta és Szlovénia.

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