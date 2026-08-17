StartRészvények
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Fióknyitás
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NINCS DÍJ
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Fiókzárás
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NINCS DÍJ
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Befizetési díj
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NINCS DÍJ
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Minimális befizetés
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20 USD/EUR/GBP vagy 100 PLN
Minden fizetési mód esetén, kivéve a banki átutalást, amelynél a minimum 50 EUR (vagy ennek megfelelő összeg a kereskedési fiókja devizájában)
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Kifizetési díj
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NINCS DÍJ
|Minimális kifizetés
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20 EUR/USD/GBP bankkártyák esetén*
*A minimálisan kivehető összeg a fizetési módtól függően változik (a részleteket megtekintheti itt).
Ha a fiókján lévő összeg nem éri el a minimum kifizetési limitet, csak a teljes egyenlegét tudja kivenni.
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Devizaárfolyam-felár
Akkor alkalmazandó, ha az eszköz a fiókjától eltérő devizában denominált.
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Az azonnali devizaárfolyam 0,4%-a
Ezeket a díjakat az illetékes tőzsde vagy szabályozó hatóság határozza meg, nem a Capital.com. Ezeket költségáron hárítjuk tovább.
A végrehajtás során hárítjuk át az ügyfeleknek
Piaconként, és bizonyos esetekben tranzakciós irányonként (vétel vagy eladás) eltérőek
Teljes bontás itt érhető el.