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Díjak és jutalékok – Részvények

A részvényekhez kapcsolódó összes költség és díj dokumentálva van, és minden befektetés előtt közzétételre kerül.

Részvénybefektetés

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CFD és Knock-out

Díjak és jutalékok

Fiókdíjak

Fióknyitás

NINCS DÍJ

Fiókzárás

NINCS DÍJ

Befizetési és kifizetési díjak

Befizetési díj

NINCS DÍJ

Minimális befizetés

20 USD/EUR/GBP vagy 100 PLN

Minden fizetési mód esetén, kivéve a banki átutalást, amelynél a minimum 50 EUR (vagy ennek megfelelő összeg a kereskedési fiókja devizájában)

Kifizetési díj

NINCS DÍJ
Minimális kifizetés

20 EUR/USD/GBP bankkártyák esetén*

*A minimálisan kivehető összeg a fizetési módtól függően változik (a részleteket megtekintheti itt).

Ha a fiókján lévő összeg nem éri el a minimum kifizetési limitet, csak a teljes egyenlegét tudja kivenni.

Kereskedési díj

Devizaárfolyam-felár

Akkor alkalmazandó, ha az eszköz a fiókjától eltérő devizában denominált.

Az azonnali devizaárfolyam 0,4%-a

  • Vételre, eladásra, valamint vállalati eseményekre / készpénzes kifizetésekre alkalmazandó

  • A becsült devizaárfolyam a megbízás leadásakor jelenik meg

  • A végleges devizaösszeg a végrehajtás és elszámolás után kerül megerősítésre

Szabályozói díjak és adók

Ezeket a díjakat az illetékes tőzsde vagy szabályozó hatóság határozza meg, nem a Capital.com. Ezeket költségáron hárítjuk tovább.

  • A végrehajtás során hárítjuk át az ügyfeleknek

  • Piaconként, és bizonyos esetekben tranzakciós irányonként (vétel vagy eladás) eltérőek

  • Teljes bontás itt érhető el. 