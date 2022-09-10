Kötvények és kötvény határidős ügyletek

Mi az a kötvénykereskedés?

A kötvénykereskedés olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyammozgásaira való spekulációt jelent, amelyeket kormányok vagy vállalatok bocsátanak ki, például amerikai, brit és német államkötvények. Ezek az eszközök lényegében olyan hitelek, amelyeket a befektetők nyújtanak a kibocsátóknak, akik vállalják, hogy a tőkét kamatokkal együtt idővel visszafizetik.

A kötvényárak reagálhatnak a kamatláb-döntésekre, az inflációs adatokra, a hitelminősítési változásokra és a szélesebb gazdasági hangulatra.

Ahelyett, hogy közvetlenül kötvényeket vásárolna, CFD-kkel kereskedhet azonnali kötvény CFD-ken vagy kötvény határidős CFD-ken.

Az azonnali kötvény CFD-k a mögöttes kötvénypiac élő árfolyamát követik. Kiválasztott azonnali kötvénypiacokon knock-out opciókkal is kereskedhet.

A kötvényhatáridős CFD-k olyan, államkötvényekhez kapcsolódó határidős szerződéseket követnek, amelyek a kamatlábakra és a gazdasági körülményekre vonatkozó piaci várakozásokat tükrözik egy meghatározott lejárati időpontig. A knock-out opciók kötvény határidős ügyletekre nem érhetők el.

Mindkét forma lehetővé teszi, hogy a kötvényárak mozgására spekuláljon anélkül, hogy a mögöttes kötvényt birtokolná.

Miért érdemes kötvényekkel kereskedni?

A kötvénypiacok lehetőséget kínálhatnak arra, hogy kereskedési stratégiáját részvényeken vagy az indexeken túl is diverzifikálja. A hagyományosan alacsonyabb volatilitású piacok közé tartozó államkötvényeket a kereskedők gyakran használják a kockázat kezelésére vagy más pozíciók fedezésére.

A kötvényárak történelmileg általában ellentétes irányban mozognak a kamatlábakkal – amikor a kamatok emelkednek, a kötvényárak gyakran csökkennek, és fordítva. Ez a fordított kapcsolat potenciális lehetőségeket teremthet a jegybanki hangulat és a gazdasági ciklusok kereskedésére. Ez a kapcsolat azonban kiszámíthatatlan is lehet, különösen piaci stressz idején. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A CFD-kereskedésen keresztül történő kötvénykereskedés azt is lehetővé teszi, hogy long vagy short pozíciót vegyen fel, vagyis emelkedő vagy csökkenő kötvényárakra spekuláljon – anélkül, hogy a teljes kötvényt meg kellene vásárolnia, vagy meg kellene várnia a lejáratot. A knock-outok eltérő megközelítést kínálnak: azonnali kötvénypiacokon kereskedhet beépített kockázati limitekkel és előre meghatározott költségekkel, miközben továbbra is teljes piaci kitettséghez jut.

