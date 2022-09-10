Kötvények és kötvény határidős ügyletek

A kötvénykereskedés olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyammozgásaira való spekulációt jelent, amelyeket kormányok vagy vállalatok bocsátanak ki, például amerikai, brit és német államkötvények. Ezek az eszközök lényegében olyan hitelek, amelyeket a befektetők nyújtanak a kibocsátóknak, akik vállalják, hogy a tőkét kamatokkal együtt idővel visszafizetik.
A kötvényárak reagálhatnak a kamatláb-döntésekre, az inflációs adatokra, a hitelminősítési változásokra és a szélesebb gazdasági hangulatra.
Ahelyett, hogy közvetlenül kötvényeket vásárolna, CFD-kkel kereskedhet azonnali kötvény CFD-ken vagy kötvény határidős CFD-ken.
Mindkét forma lehetővé teszi, hogy a kötvényárak mozgására spekuláljon anélkül, hogy a mögöttes kötvényt birtokolná.
A kötvénypiacok lehetőséget kínálhatnak arra, hogy kereskedési stratégiáját részvényeken vagy az indexeken túl is diverzifikálja. A hagyományosan alacsonyabb volatilitású piacok közé tartozó államkötvényeket a kereskedők gyakran használják a kockázat kezelésére vagy más pozíciók fedezésére.
A kötvényárak történelmileg általában ellentétes irányban mozognak a kamatlábakkal – amikor a kamatok emelkednek, a kötvényárak gyakran csökkennek, és fordítva. Ez a fordított kapcsolat potenciális lehetőségeket teremthet a jegybanki hangulat és a gazdasági ciklusok kereskedésére. Ez a kapcsolat azonban kiszámíthatatlan is lehet, különösen piaci stressz idején. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A CFD-kereskedésen keresztül történő kötvénykereskedés azt is lehetővé teszi, hogy long vagy short pozíciót vegyen fel, vagyis emelkedő vagy csökkenő kötvényárakra spekuláljon – anélkül, hogy a teljes kötvényt meg kellene vásárolnia, vagy meg kellene várnia a lejáratot. A knock-outok eltérő megközelítést kínálnak: azonnali kötvénypiacokon kereskedhet beépített kockázati limitekkel és előre meghatározott költségekkel, miközben továbbra is teljes piaci kitettséghez jut.
*A stop-loss megbízások nem garantáltak. A garantált stopok aktiválás esetén díjkötelesek.
Érthető weboldal,egyszerű kezelés
Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.
Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt
Pénzt jó vele kereskedni
Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.
A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen
Átlátható, részletes. Legjobb!
Egy jó app. Ajánlani tudom.
4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.
Miért válassza a Capital.com-ot? A számaink magukért beszélnekCapital.com csoport