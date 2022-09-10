A kriptovaluta kereskedés alapjai

Nem igazán tudja, miről szól a kriptokereskedés? Íme egy áttekintés, amely segít betekintést nyerni ebbe a gyorsan változó globális piacba.

Mi a kriptovaluta kereskedés?

A kriptovaluta-kereskedés azt jelenti, hogy pozíciót vesz fel a digitális eszközök – mint a bitcoin vagy ether – árfolyamának emelkedésére vagy csökkenésére, CFD-k vagy knock-outok használatával. Ez ugyanaz a módszer, mint amit a bevett eszközosztályokkal, például részvényekkel vagy árucikkekkel való kereskedésnél alkalmazunk, mivel itt is csak az eszköz mögöttes árával kereskedünk, ahelyett, hogy ténylegesen birtokolnánk azt.

A kriptovaluta CFD-kkel általában tőkeáttétellel kereskednek. Ez lehetővé teszi, hogy viszonylag kis kezdő letéttel – azaz marginnal – hozzáférjen a teljes pozíció értékéhez. A tőkeáttételes kereskedés kockázatos, mivel felerősíti mind a nyereségeket, mind a veszteségeket.

Ha viszont knock-outok segítségével kereskedik kriptovalutával, akkor mindig tudja, mekkora a kockázata az ügylet kezdetekor.

Kripto pozíciókat úgy is nyithat, hogy fizikailag megvásárolja a digitális valutát tárcák és tőzsdék használatával. Ez azt jelenti, hogy nem spekulálhat az árfolyam csökkenésére, és a teljes pozíció értékét biztosítania kell.

Miért érdemes kriptovalutákkal kereskedni?

Az emberek számos okból kereskednek kriptovalutákkal, például a magas profitpotenciál, a diverzifikáció, a decentralizált jelleg és a 24/7-ben elérhető piac miatt. A bitcoinhoz hasonló eszközök az utóbbi években extrém volatilitást mutattak, ami nagy sajtóvisszhangot váltott ki, és hírhedtté tette őket a popkultúrában, valamint fokozta spekulatív vonzerejüket. Egyesek potenciális fedezetként tekintenek a kriptodevizákra a fiat valuták kockázatával vagy az inflációval szemben, míg mások a kriptók alapját képező innovatív blokklánc technológiát méltányolják.

Miért válassza a Capital.com-ot a kriptovaluta kereskedéshez?

CFD- és knock-out kereskedést kínálunk kriptovalutákra, így anélkül érhet el kitettséget a kriptovaluták árfolyammozgásaival szemben, hogy ténylegesen megvásárolná azokat. Nálunk 450 digitális eszközökkel kereskedhet, és szabadon spekulálhat az árak esésére és emelkedésére egyaránt.

Határozzon meg lehetséges be- és kilépési pontokat az okos, intuitív grafikonelemző eszközeinkkel, és állítson árriasztásokat, hogy értesüljön a komolyabb piacmozgásokról. Védje meg magát a kedvezőtlen piaci mozgásokkal szemben különféle kockázatkezelési eszközeinkkel, például csúszó stop megbízásokkal, amelyek követik a pozitív piaci mozgásokat, miközben védelmet nyújtanak a veszteségek ellen.*

*A stop-loss megbízások nem mindig garantáltak.