A mai nap legnagyobb volatilitású kripto párjai

StartPiacokKriptovalutákA mai nap legnagyobb volatilitású kripto párjai
A kriptovalutákkal való kereskedéshez először választania kell egy megbízható kereskedési platformot, mint például a Capital.com. Miután elvégezte a hitelesítést és befizetett a fiókjára, böngéssze át a platformunk kínálatában szereplő kriptovaluta piacokat. Ezek között megtalálható a Bitcoin (elérhető a BTC/USD CFD piacunkon keresztül) és az Ethereum (ETH/USD). Ezután határozza meg az ügyletméretét és alkalmazzon kockázatkezelő eszközöket, mint a stop-loss megbízások* és take-profit megbízások. Nyissa meg long vagy short CFD pozícióját, és kövesse a teljesítményét a fundamentális és/vagy technikai tényezőkkel összhangban. Végül, amikor meghatározta a kilépési pontját, zárja le a pozícióját.
*Nem minden stop-loss megbízás garantált.
A kriptovaluták több okból számítanak magas volatilitásúnak. Először is, a kripto piac még viszonylag fiatal, és alacsonyabb likviditású a hagyományos piacokhoz viszonyítva, ami nagyobb ármozgásokat eredményez. Másodsorban a szabályozással kapcsolatos hírek, a technológiai újítások és a piaci hangulat hirtelen változást idézhet elő a keresletben. Végül pedig a kriptovaluta kereskedés spekulatív természete gyors nyereségeket kereső kereskedőket vonz magához, ami felerősíti az ármozgásokat. Az említett tényezők ötvözete jelentős volatilitást idéz elő a kriptovaluta árfolyamok mozgásaiban.
Igen, a kriptovaluták kereskedése általában kockázatosabbnak tekinthető, mint a részvények. Bár mindkét eszközosztály tapasztalhat volatilitást, a kriptovaluták gyakran extrém áringadozásokon mennek keresztül, rövid idő leforgása alatt. Továbbá a kripto piaci kevésbé szabályozott, ami miatt gyakrabban előfordulnak csalások és piaci manipuláció. Ezek a tényezők kockázatosabbá teszik a kriptovalutákat a hagyományos részvényekhez viszonyítva.
Bár az olyan kriptovaluták, mint a Bitcoin és az Ethereum ismertek a volatilitásukról, egyéb kriptovaluták gyakran még nagyobb áringadozásokon mennek át. Az olyan coinok, mint például a Dogecoin, a Shiba Inu és más kevésbé ismert tokenek extrém volatilitást tapasztalhatnak az alacsonyabb piaci likviditás, a spekulatív kereskedés és a befektetői hangulat hirtelen változása miatt. Kulcsfontosságú alapos kutatást végezni és megérteni a kockázatokat, mielőtt kriptovaluta kerekedésbe kezdenénk.