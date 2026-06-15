Mai legnagyobb vesztes kriptovaluták

Mi a különbség a kriptovalutába való befektetés és a kriptovalutával történő kereskedés között?

A kriptovalutába való befektetés digitális eszközök vásárlását és huzamosabb ideig való birtoklását jelenti, abban a reményben, hogy idővel jelentős nyereséget érhetünk el.A kriptovaluták kereskedése származtatott ügyletek segítségével rövidebb időtávon történik, az árfolyammozgásokból történő gyorsabb haszonszerzés céljából.

A Capital.com-nál kriptovalutapárokra is vehet fel long vagy short pozíciót különbözeti szerződéseken (CFD) keresztül. A CFD a pénzügyi derivatívák egy típusa, amely lehetővé teszi a különböző pénzügyi piacokon való spekulációt. Ahelyett, hogy ténylegesen megvásárolná az eszközt, az árfolyam emelkedésére vagy csökkenésére spekulál, általában rövid távon.

Egy long pozíció felvétele például azt jelentheti, hogy CFD-t vásárol egy kriptovaluta-piacra – például az ETH/USD párosra – annak reményében, hogy a mögöttes eszköz árfolyama emelkedni fog. Ezzel szemben a short pozíció azt jelenti, hogy CFD-t ad el, az árfolyam csökkenéséből való haszonszerzés reményében.