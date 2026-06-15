Mai legnagyobb vesztes kriptovaluták

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A kriptovaluták digitális vagy virtuális pénzek, amelyek titkosítási (kriptográfiai) technológiát használnak a biztonság érdekében. Decentralizált hálózatokon működnek, amelyek blokklánc-technológián alapulnak, hogy biztosítsák az átlátható és biztonságos tranzakciókat központi hatóság nélkül.
A kriptovalutába való befektetés digitális eszközök vásárlását és huzamosabb ideig való birtoklását jelenti, abban a reményben, hogy idővel jelentős nyereséget érhetünk el.A kriptovaluták kereskedése származtatott ügyletek segítségével rövidebb időtávon történik, az árfolyammozgásokból történő gyorsabb haszonszerzés céljából.
A Capital.com-nál kriptovalutapárokra is vehet fel long vagy short pozíciót különbözeti szerződéseken (CFD) keresztül. A CFD a pénzügyi derivatívák egy típusa, amely lehetővé teszi a különböző pénzügyi piacokon való spekulációt. Ahelyett, hogy ténylegesen megvásárolná az eszközt, az árfolyam emelkedésére vagy csökkenésére spekulál, általában rövid távon.
Egy long pozíció felvétele például azt jelentheti, hogy CFD-t vásárol egy kriptovaluta-piacra – például az ETH/USD párosra – annak reményében, hogy a mögöttes eszköz árfolyama emelkedni fog. Ezzel szemben a short pozíció azt jelenti, hogy CFD-t ad el, az árfolyam csökkenéséből való haszonszerzés reményében.
A kriptovaluták árfolyama számos tényező miatt eshet. A szabályozási változások vagy a kriptokereskedelem tilalma kormányzati vagy szabályozó hatóságok részéről bizonytalanságot okozhat a piacon, és eladási hullámot válthat ki. Biztonsági rések, például kriptotőzsdék vagy tárcák elleni hackertámadások is alááshatják a befektetői bizalmat, és árfolyamcsökkenést okozhatnak. Piaci manipuláció is előfordulhat, amely mesterségesen felhajtja a kriptovaluták árát egy hirtelen eladási hullám előtt, jelentős visszaesést eredményezve.
Egyes negatív hírek – például csalási ügyek vagy környezeti aggályok – szintén félelmet kelthetnek, és fokozhatják az eladási nyomást a kereskedők és befektetők körében. A szélesebb gazdasági visszaesések vagy pénzügyi válságok csökkenthetik a befektetői hajlandóságot a kockázatos eszközök – például a kriptovaluták – iránt.
Ezen felül a kriptovaluták mögöttes technológiájával kapcsolatos problémák és a piaci hangulat változása is jelentős árfolyamesést eredményezhet.
Bár sok kriptovaluta szenvedett el jelentős árfolyamcsökkenést az elmúlt évtizedben – ezek közül sok már „halott kriptónak” számít – a Terra (LUNA) az egyik legdrámaibb eset az utóbbi évekből.
A TerraUSD (UST) egy algoritmikus stabilcoin volt, amely arra lett tervezve, hogy megtartsa az 1:1 arányú árfolyamát az amerikai dollárral, elsősorban a LUNA érmén keresztül a Terra ökoszisztémában. Amikor az UST 2022 májusában elvesztette dollárhoz kötött árfolyamát, ez hatalmas eladási hullámot indított el, és a LUNA értéke rohamosan zuhanni kezdett.
Ez az esemény sokkot okozott a szélesebb kriptovaluta-piacon, fokozott szabályozói figyelmet váltott ki – és emlékeztetőként szolgál a kriptovaluták világában rejlő kockázatokra.