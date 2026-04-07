Mi az a különbözeti szerződés (CFD)?

A különbözeti szerződés (CFD) a pénzügyi derivatívák egyik típusa a pénzügyi világban. Ebben az útmutatóban megtalál mindent, amit a CFD kereskedésről tudni kell, közérthetően elmagyarázva.

Mit jelent tehát a CFD a kereskedésben? A CFD-k lehetővé teszik a különböző pénzügyi piacokon való spekulációt, beleértve a kriptovalutákat, részvényeket, indexeket, árukat és devizapárokat. Ön soha nem vásárolja meg az eszközöket, hanem az árfolyamuk emelkedésére vagy csökkenésére spekulál, általában rövid időtávon.

A CFD egy szerződés egy bróker és egy kereskedő között, akik megállapodnak abban, hogy a szerződés kezdete és vége között – gyakran egy napnál rövidebb idő alatt – kicserélik az alapul szolgáló értékpapír értékkülönbözetét.

A különbözeti szerződés (CFD):

Egy derivatíva – Ön nem tulajdonosa az alapul szolgáló eszköznek

Egy megállapodás Ön és a bróker között

Az eszköz árfolyamának változásán alapul

Rövid időtartamon belül hajtják végre

Mik azok a CFD-k?

A különbözeti szerződés (CFD) lehetővé teszi, hogy a kereskedés értékének csak egy töredékét használva kereskedjen, amit margin kereskedésnek vagy tőkeáttételes kereskedésnek nevezünk. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy nagyobb pozíciókat nyissanak, mint amennyit a kezdeti tőkéjük egyébként lehetővé tenne. Ezért a CFD kereskedés nagyobb kitettséget biztosít a globális pénzügyi piacokon.

A CFD kereskedés egyik előnye, hogy az eszköz árfolyamának bármilyen irányú mozgására spekulálhat. Ön attól függően vásárol vagy ad el egy szerződést, hogy Ön szerint az eszköz árfolyama emelkedni vagy csökkenni fog-e, és ennek megfelelően nyit egy long vagy egy short pozíciót.

Érdemes tudni, hogy a tőkeáttételes kereskedés növelheti a nyereséget, de a veszteséget is.

Hogyan működik a CFD kereskedés?

Amikor CFD-pozíciót nyit, kiválasztja a megvásárolni vagy eladni kívánt szerződések számát (a kereskedés méretét). Az Ön nyeresége növekedni fog minden egyes ponttal, amit a piac az Ön javára mozog. Ugyanakkor fennáll a veszteség kockázata, ha a piac Ön ellen mozog.

Vásárlás

Ha úgy gondolja, hogy egy eszköz ára emelkedni fog, akkor long (vételi) pozíciót nyit, és profitál, ha az eszköz ára a várakozásainak megfelelően emelkedik. Viszont veszteséget kockáztat, ha az eszköz ára csökken.

Eladás

Ha úgy gondolja, hogy egy eszköz ára csökkenni fog, akkor short (eladási) pozíciót nyit, és profitál, ha az ár az előrejelzésének megfelelően esik. Viszont az eszköz árának emelkedése esetén veszteséget kockáztat.

Mi az a CFD számla?

A különbözeti szerződés (CFD) számla lehetővé teszi, hogy különböző mögöttes eszközök árkülönbözetével kereskedjen tőkeáttétel segítségével. A tőkeáttétel azt jelenti, hogy a szükséges összegnek csak egy töredékét kell biztosítanod a kereskedéshez. Ezt nevezik letéti marginnak.

Eközben a fenntartási árrést saját tőkéből kell fedezni, amely a számla egyenlege, amely tartalmazza a nem realizált nyereséget és veszteséget. A fenntartási árrés a kereskedés tárgyát képező eszközök árától függően emelkedik és csökken. A számlája saját tőkéjének mindig fedeznie kell a fenntartási árrést, hogy a pozíciókat nyitva tarthassa, különösen veszteségek esetén. Ellenkező esetben fedezetkiegészítési felhívást kockáztat.

Általában egy demószámlán is megtanulhat kereskedni, de az éles kereskedés megkezdése előtt pénzt kell hozzáadnia egy CFD kereskedési számla létrehozásához.

Egyes szabályozók megkövetelik, hogy az új ügyfelek átessenek egy „megfelelőségi vagy alkalmassági” teszten. Ez általában azt jelenti, hogy válaszolnia kell néhány kérdésre, hogy bebizonyítsa, tisztában van a margin kereskedés kockázataival. A legjobb, ha a kereskedés előtt alaposan tájékozódik a tőkeáttétel és a margin működéséről.

Mit jelent a tőkeáttétel a CFD kereskedésben?

Amikor különbözeti ügyletekkel (CFD-kkel) kereskedik, akkor tőkeáttételes pozíciót tart. Ez azt jelenti, hogy Ön csak a kereskedés értékének egy részét teszi le, a fennmaradó összeget pedig kölcsönveszi a brókerétől. Az, hogy az érték mekkora részét kell letennie, változó lehet. Ne feledje, hogy a tőkeáttétel a nyereséget és a veszteséget egyaránt felnagyítja.

A tőkeáttételes kereskedést margin kereskedésnek is nevezik. A 10%-os margin azt jelenti, hogy a megnyitni kívánt ügylet értékének csak 10%-át kell letétbe helyeznie. A fennmaradó rész tőkeáttétellel kerül finanszírozásra.

Ha például 1000 USD értékű Brent nyersolajra szeretne megbízást adni, és a bróker 10%-os margint kér, akkor a kereskedés megnyitásához mindössze 100 USD kezdőösszegre lesz szüksége.

Spread és jutalék

A CFD kereskedés során mindig két árat kínálnak Önnek az alapul szolgáló eszköz értéke alapján: eladási árat (ask) és vételi árat (bid).

A vételi ár mindig magasabb lesz, mint az aktuális alapul szolgáló érték, az eladási ár pedig mindig alacsonyabb lesz. A két ár közötti különbséget CFD spreadnek nevezzük. A Capital.com-nál nem számítunk fel CFD jutalékot az ügyletek megnyitásáért vagy lezárásáért.

Az eladási ár (ask) az az ár, amelyen a hosszú pozíciót elindítja, vagy megnyitja.

A pozíciót akkor zárja le, ha az aktuális vételi áron (bid) ad el.

A eladási ár (bid) az az ár, amelyen short pozíciót nyit

A pozíciódat akkor zárod le, amikor az aktuális vételi áron vásárolsz.

Például, ha az arany árának emelkedésére számít, érdemes lehet pozíciót nyitni CFD-vel aranyra. Képzeljük el, hogy a jegyzett ár 1200/1205 USD (ez a vételi és eladási árfolyam különbözet). Ön 100 CFD-t vásárol aranyra (hosszú pozíciót vesz fel). A felvett pozíció nagyságát (a szerződés értékét) az alábbiakban szemléltetjük.

Most képzeljük el, hogy az arany ára a várakozásoknak megfelelően emelkedik. Az ügyletből származó nyereséget az alábbiakban szemléltetjük. Vegye figyelembe, hogy minden ügylet magában hordozza a veszteség kockázatát.

Mi az optimális befektetés?

A CFD kereskedés demokratizálja a piacokat azáltal, hogy alacsony belépési szintet biztosít. A Capital.com egyes kereskedői egyszerre több mint 1 millió dollár értékben nyitnak pozíciókat, de az online kereskedéshez szükséges minimális letét mindössze 20 dollár. Ha átutalást használ, nincs minimális befizetési összeg.

Lehetősége van ingyenes fiókot nyitni és gyakorolni a demó módban. A Capital.com rugalmas és bővíthető megoldás, függetlenül az Ön kockázatvállalási hajlandóságától, tapasztalatától vagy a kereskedésre fordítható pénzösszegtől.

A CFD kereskedés egy költséghatékony módja a pénzügyi piacokra való belépésnek. Egyes brókereknél a CFD-k költségei tartalmazzák a jutalékot a különböző pénzügyi eszközökkel való kereskedésért, azonban a Capital.com nem vesz fel jutalékot az ügyletek megnyitásáért és lezárásáért, a befizetésekért vagy a kifizetésekért. A bankok vagy a pénzügyi szolgáltatók azonban felszámíthatnak Önnek díjat a befizetésekért vagy a kifizetésekért.

A legjelentősebb CFD költség a spread – a vételi és eladási árfolyam közötti különbség a kereskedés időpontjában. Az egynapos finanszírozás kiigazítás további költséget jelent, amelyet akkor számítanak fel, ha a kereskedés a régiótól függően egész éjszaka vagy egész nap nyitva marad.

Mivel a különbözeti szerződések tőkeáttételes termékek, sokkal nagyobb pozíciókat nyithat alacsonyabb kezdeti befizetéssel, mint amennyire a hagyományos részvények vásárlásához van szüksége. Például:

Apple vásárlás CFD kereskedés Részvénykereskedés Eladási / Vételi ár 135,05 / 135,10 135,05 / 135,10 Ügylet Vásárlás ennyiért: 135,10 Vásárlás ennyiért: 135,10 Ügylet mérete 100 részvény 100 részvény Ügylet megnyitásához szükséges összeg 2702 USD = 135,10 USD Vételi ár x 100 részvény x 20% margin (Margin szükséges) 13 510 USD (100 részvény 135,10 egységáron) Záróár Eladás ennyiért: 150 Eladás ennyiért: 150 Nyereség 1490 USD

((150 - 135,10) x 100 részvény = 1490 USD) 1490 USD

(15 000 – 13 510 = 1490 USD)

Milyen eszközökkel lehet CFD-k formájában kereskedni?

CFD-k segítségével kereskedhet kriptovalutákkal, részvényekkel, indexekkel, ETF-ekkel, árucikkekkel és devizákkal, valamint más kisebb piacokkal. A Capital.com több ezer különböző CFD eszközhöz biztosít hozzáférést ezekben az osztályokban, így csak néhány kattintásnyira van attól, hogy a világ legnépszerűbb piacain kereskedjen egy helyen.

Példa CFD kereskedésekre: Long, short és margin kereskedés

A különbözeti szerződések lehetővé teszik, hogy egy eszköz árfolyamának bármelyik irányba történő mozgására spekuláljon. Ez azt jelenti, hogy nemcsak akkor profitálhat, ha egy eszköz ára emelkedik (long), hanem akkor is, ha esik (short).

Ha úgy gondolja, hogy a piac emelkedni fog, akkor vásárol („longol”). Ha úgy gondolja, hogy a piac esni fog, akkor elad („shortol”).

Amikor CFD pozíciót nyit, kiválasztja a kereskedni kívánt kontraktusok számát (vétel vagy eladás). A nyeresége minden egyes ponttal, amit a piac az Ön javára mozog, emelkedni fog. Ezzel szemben veszteséget realizálhat, ha a piac Ön ellen mozog.

Példa CFD kereskedésre long pozícióval

Ön úgy gondolja, hogy az Apple részvények emelkedni fognak, és hosszú CFD pozíciót szeretne nyitni.

Ön 100 CFD-t vásárol Apple részvényekre 160 dollárért részvényenként. Az ügylet teljes értéke 16 000 USD. Ha az Apple 170 USD-re emelkedik, akkor 10 USD-t keres részvényenként – ez 1000 USD nyereséget jelent. Ha azonban az árfolyam 150 USD-re esik részvényenként, akkor részvényenként 10 USD-t veszít – ez 1000 USD veszteséget eredményez.

Ennek a kereskedésnek a lépései például a következők lehetnek:

A részvény ára 165 USD. Elkezdi figyelni a piacot. A részvény ára 160 USD-re esik. Ön úgy dönt, hogy ügyletet nyit (CFD-ket vesz). A CFD árfolyama 170 USD-re emelkedik. Ön lezárja az ügyletet (eladja a CFD-ket), és 10 USD nyereséget realizál.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden kereskedésnél fennáll a veszteség kockázata.

Példa CFD kereskedésre short pozícióval

Ön úgy gondolja, hogy az Apple árfolyama csökkenni fog. Nyithat rövid CFD pozíciót. Ezt nevezik rövidre eladásnak.

Ön úgy dönt, hogy elad 100 CFD-t Apple-re 170 dolláros részvényenkénti árfolyamon. Az árfolyam 160 USD-re esik, ami 1000 USD, azaz részvényenként 10 USD nyereséget jelent. Ha azonban az ár 180 USD-re emelkedik részvényenként, akkor Ön 1000 USD-t, azaz részvényenként 10 USD-t veszít.

Ennek a kereskedésnek a lépései például a következők lehetnek:

A részvény ára 165 USD. Elkezdi figyelni a piacot. A CFD árfolyama 170 USD-re emelkedik. Ügyletet nyit (eladja a CFD-ket). A részvény ára 160 USD-re esik. Ön lezárja az ügyletet (megvásárolja a CFD-ket).

Margin kereskedés példa

Mi az a margin CFD kereskedés? A tőkeáttételes kereskedést margin kereskedésnek is nevezik. Ennek az az oka, hogy a pozíció megnyitásához és fenntartásához szükséges pénzösszegek – ez az úgynevezett CFD margin – csak egy részét képezik a teljes kereskedési összegnek.

A CFD részvényekkel való kereskedés során kétféle margin típust kell ismernie.

A letéti margin a pozíció megnyitásához szükséges összeg. A fenntartási margin az a saját tőke, amelynek megléte szükséges a számláján, hogy fedezze a kereskedését abban az esetben, ha az elkezd veszteséget termelni. A margin nő, ha a piaci ár emelkedik, és csökken, ha esik. A saját tőke növekszik, ha az aktuális nyereség növekszik, és csökken, ha az aktuális veszteség nő.

A szükséges margin a bróker által kínált ügylettől függ. Ezenkívül eszközosztályonként és a különböző szabályozott területeken belül is eltérő lehet.

Például 100 CFD-t vásárol Apple-re 135,10 dolláron. A kezdeti befektetés 675,50 USD (135,10 USD x 100 részvény x 0,05). Az Apple részvények ára 150 USD-re emelkedik. Úgy dönt, hogy elad.

A kereskedésből származó nyereség 1490 USD ((150 - 135,10) x 100 részvény).

Ugyanezzel a ráfordítással egy tőkeáttétel nélküli részvénybefektetés esetén csak öt részvényt tudna vásárolni.

CFD kereskedés Részvénykereskedés Eladási / Vételi ár 135,05 / 135,10 135,05 / 135,10 Ügylet Vásárlás ennyiért: 135,10 Vásárlás ennyiért: 135,10 Tőkeáttétel 20:1 1:1 Ügylet mérete 100 részvény 5 részvény Ügylet megnyitásához szükséges összeg 675,50 USD (135,10 USD vételi ár x 100 részvény x 0,05 (5%-os margin szint)) 675,50 USD (135,10 USD vételi ár x 5 részvény) Záróár Elad 100 részvényt 150-ért Elad 5 részvényt 150-ért Nyereség 1490 USD

(14,9 pontos növekedés x 100 részvény = 1490 USD) 74,5 USD

(14,9 pontos növekedés x 5 részvény)

Nyereség és veszteség

Amint azonosított egy lehetőséget, és készen áll a kereskedésre, megnyithat egy pozíciót. Ettől a ponttól kezdve az Ön CFD nyeresége vagy vesztesége az alapul szolgáló eszköz árfolyamával összhangban, valós időben fog változni.

A platformon nyomon követheti a nyitott pozíciókat, és lezárhatja őket, amikor akarja.

A nyereséget és veszteséget úgy számíthatjuk ki, hogy megszorozzuk a tartott kontraktusok számát az árkülönbséggel. Az Ön nyereség-veszteség aránya, amelyet gyakran P&L-nek rövidítenek, a következő képlettel határozható meg:

P&L = CFD-k száma x (záróár – nyitóár)

Mi a CFD-k futamideje?

A legtöbb CFD ügyletnek nincs rögzített lejárati dátuma, ami azt jelenti, hogy a CFD-k futamideje korlátlan. Egy ügylet csak akkor zárul le, ha ellentétes irányba kerül, tehát a 100 CFD-re vonatkozó vételi ügyletet a CFD-k eladásával zárhatja le.

Ha azonban egy ügyletet egy napon túl akar nyitva tartani, akkor a pozíciójára egynapos finanszírozási korrekciót kell alkalmazni.

Haladó stratégiák a kockázatkezeléshez CFD kereskedés esetén

A CFD-k összetett eszközök. A velük való kereskedés magas kockázattal jár. Az ügylet értéke emelkedhet és csökkenhet. Ha a piac a várakozásaival ellentétesen mozog, veszteségeket szenvedhet el. Ezért a kockázatkezelés az egyik legfontosabb pont, amelyet figyelembe kell vennie és be kell vezetnie kereskedési gyakorlatába.

Miután létrehozta a számláját, és kidolgozott egy kereskedési tervet, fontos meghatározni, hogy mennyit hajlandó kockáztatni, hogy megfelelő CFD kockázatkezelési stratégiát alakítson ki. Ha Ön kockázatkerülő, akkor az alacsonyabb kockázat/nyereség (R-R) arányú lehetőségeket fogja inkább keresni.

Ha például lassú és egyenletes növekedésre törekszik, a nagyobb volatilitású eszközosztályoknak arányosan kisebb részét kell képezniük a portfóliójának. A vonzó kereskedési lehetőségek valószínűségének növelése és a kockázat mérséklése érdekében erősen ajánlott a diverzifikálás valamennyi eszközosztály között.

Stop-loss és take-profit

Megfontolhatja a limitáras megbízások beállítását, hogy egy adott nyereségszintnél automatikusan lezárja a pozíciót, így nem kell folyamatosan figyelnie a piacot. A take-profit megbízások csökkentik annak valószínűségét, hogy túl hosszú ideig tart egy nyereséges ügyletet, és közben az árfolyam újra zuhanni kezd. Kereskedjen a fejével és ne a szívével.

Hasonlóképpen stop-loss megbízásokat is beállíthat a CFD-k kockázatainak mérséklése és a potenciális veszteségek korlátozása érdekében. A stop-loss a kereskedő által előzetesen megjelölt szinten lép működésbe, és a következő elérhető árjegyzésen kerül végrehajtásra. Azonban vegye figyelembe, hogy volatilis piacok esetén a likviditás hiánya vagy a nagy méretű megbízások csúszást (slippage) eredményezhetnek. A garantált stop-loss védelmet nyújthat csúszás ellen, azonban ennek díja van.

A stop és limit megbízások alapvető kockázatkezelési eszközök, amelyek a legtöbb kereskedő számára elérhetők. Fontolóra veheti a garantált stop-lossokat is, amelyek nagyobb biztonságot nyújtanak a volatilisebb piacokon, de használatuk szintén díjköteles.

Negatív egyenleg elleni védelem és margin closeout

A Capital.com negatív egyenleg elleni védelmet biztosít a CFD számlák esetében. A pozíciók nyitva tartásához a kereskedőnek meg kell felelnie a fenntartási margin követelménynek - a fenntartási margint fedeznie kell a számla össztőkéjének.

A margin számlán tartott érték fedezetként szolgál hitelhez. Ha a számlán lévő saját tőke a fenntartási margin alá csökken, a Capital.com „margin call” értesítést küld. Ilyenkor vagy fel kell töltenie az egyenlegét, vagy be kell zárnia néhány pozíciót, hogy csökkentse a kitettségét.

Ha nem cselekszik, és eléri a biztosítékzárási szintet, akkor fokozatos biztosítékzárási eljárásra kerül sor a pozícióin.

A negatív egyenleg elleni védelemmel biztos lehet benne, hogy a számlája egyenlege korrigálásra kerül, ha nulla alá csökken. Ha a piac hirtelen Ön ellen mozog, a Capital.com platform lezárhatja az érintett pozíciót, hogy megvédje Önt.

Fontolja meg a kockázatkezelési technikák alkalmazását minden kereskedés során. Legyen óvatos, amikor olyan eszközökre vonatkozó CFD-kkel kereskedik, amelyekre magas fokú volatilitás volt jellemző a múltban. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a CFD kereskedéssel járó kockázatokat.

Ellenügylet

A fedezeti ügylet (hedging) a kereskedésben egy fontos kockázatkezelési stratégia, amelyet tapasztalt kereskedők alkalmaznak, de nem feltétlenül védi meg a megbízásokat attól, hogy egy ponton lezárják őket.

A fedezeti ügylet a veszteségek csökkentése érdekében alkalmazott kockázatkezelési technika. A fedezeti ügyleteket azért alkalmazzuk, hogy megvédjük a nyereségünket vagy a tőkénket, különösen bizonytalan időkben. A lényege az, hogy ha az egyik befektetés nem az elvárásoknak megfelelően alakul, a fedezett pozíció kedvező irányba mozog.

A CFD fedezeti ügyletek lehetőséget nyújtanak a meglévő portfólió védelmére, mivel árfolyamcsökkenésre spekulálva rövidre tud eladni. Tegyük fel például, hogy van egy blue chip részvényekből álló portfóliója. Hosszú ideig szeretné megtartani őket. Úgy gondolja, hogy a piac egy rövid esés előtt áll, és aggódik, hogy ez hogyan befolyásolja majd a portfóliója értékét.

A tőkeáttételes kereskedéssel shortolhatja a piacot, hogy fedezze magát ezzel a lehetséges árcsökkenéssel szemben. Ha a piac esik, a portfóliódon elszenvedett veszteséget ellensúlyozhatja a CFD-kkel elért nyereség a short fedezeti ügylet révén. Ha a piac emelkedik, akkor Ön veszít a fedezeti ügyletén, de nyer a portfólióján.

