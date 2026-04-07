Hogyan működnek a kifizetések a Capital.com-on

Tudjuk, hogy gyorsan és biztonságosan szeretné kiutalni a pénzét. Mi pedig segítünk. 

Tudjon meg mindent, amit tudnia kell a Capital.com fiókjáról való kifizetésekről.

A kifizetések 99%-át 24 órán belül feldolgozzuk

Sőt, a 2025-ös szerveradataink alapján a legtöbb esetben sokkal gyorsabban. 

Azonban akár 5 munkanapot is igénybe vehet, hogy a kifizetése megjelenjen a számláján. Ez a fizetésszolgáltatójától függően változó lehet.

Egyes esetekben a kifizetés tovább tarthat. Ezt általában kiegészítő ellenőrzések okozzák, amelyek azért végzünk, hogy megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak.

Hogyan lehet felgyorsítani a kifizetéseket

Hitelesítse a fizetési módját

Töltse fel az összes általunk igényelt dokumentumot a "Kérvényeim" fülre kattintva, és végezzen el bármilyen egyéb szükséges lépést.

Kifizetés hitelesített bankszámlára

A nyereségek kiutalásához, tehát a befizetésénél nagyobb összeg esetén, végezzen kiutalást egy hitelesített bankszámlára.

Használja a befizetési módot

Ugyanazon a fizetési módon keresztül legfeljebb annyit tud kiutalni, amennyit befizetett.

Gondoskodjon róla, hogy egyeznek a fiókok nevei

Semmilyen fizetési opción keresztül nem tud kiutalni, ha más névre szól, mint a kereskedési fiókja.

Hogyan lehet kiutalni a nyereségeket

Csak egy hitelesített bankszámlára tudja kiutalni nyereségeit. Hitel- vagy bankkártyára nem tudja kiutalni nyereségeit.

Ez segít megfelelnünk a pénzmosás elleni törvények követelményeinek. Íme hogyan tudja hitelesíteni bankszámláját:

  • 1. lépésJelentkezzen be a mobil appon vagy a webes platformon
  • 2. lépésNyissa meg a "Kérvényeim" fület
  • 3. lépésTöltse fel a szükséges dokumentumokat

Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Szabályozott bróker, biztonságos kifizetések

Minden joghatóságban szabályozva vagyunk, amelyben szolgáltatást nyújtunk. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk az "ügyfél-átvilágítási" és pénzmosás elleni jogszabályokat a pénzeszközei védelme érdekében. 

Ha a kifizetése tovább tart, mint gondolta, akkor valószínűleg azon dolgozunk, hogy minden biztonságos legyen.

GYIK

Mennyi ideig tart a kifizetés a Capital.com-on?

A kifizetések 99%-át 24 órán belül feldolgozzuk (2025-ös belső szerveradatok). A többségüket 5 percen belül.

Miért tartanak tovább egyes kifizetések?

Szabályozott brókerként működünk. Tiszteletben tartjuk az ügyfél-átvilágítási (KYC) és pénzmosás elleni jogszabályokat a pénzeszközei védelme érdekében.

Ez azt jelenti, hogy olykor kiegészítő ellenőrzéseket végzünk a kifizetés jóváhagyása előtt. Ez akkor történhet, ha:

  • A fizetési módja nincs hitelesítve  

  • Egy új fizetési móddal végez kifizetést 

  • Egy másik fizetési móddal végez kifizetést, mint befizetést

  • A fizetési módhoz tartozó név nem egyezik a kereskedési fiókjához tartozó névvel

  • Gyanús vagy szokatlan tevékenység esetén

  • Olyan fizetési módon keresztül szeretne nyereséget kiutalni, amely csak a befizetett összegig támogat kifizetést (például bankkártya)

 

A gyorsabb kifizetések érdekében kövesse a fenti iránymutatást.

Miért nem tudom kiutalni a pénzem?

A sikertelen kifizetésnek több különféle oka lehet. Lássuk mi okozhat sikertelen kifizetést.

A bankja elutasította a kifizetést, vagy még folyamatban van a feldolgozása

Ha a kifizetése tovább tart, mint 24 óra, akkor valószínűleg még folyamatban van a feldolgozása a bankja által.

Elküldheti számukra az azonosítószámot – ARN vagy RRN – ami segíthet megtalálni a tranzakciót. 

Ha a bankja elutasította a kifizetését, kérjük, először velük vegye fel a kapcsolatot. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Szükségünk van néhány dokumentumra

Olykor szükségünk lehet néhány dokumentumra, hogy azonosítsuk a személyazonosságát vagy a pénzeszközeinek forrását. 

Ez segít tiszteletben tartanunk az "ügyfél-átvilágítási" és pénzmosás elleni jogszabályokat, ami fontos az Ön és a pénzeszközei megóvása érdekében. 

Nyissa meg a "Kérvényeim" fület a webes platformon vagy az alkalmazásban, hogy megtekintse mire van szükségünk, majd töltse fel a szükséges dokumentumokat. 

Nincs elegendő pénze a kifizetéshez

Próbáljon meg lezárni néhány pozíciót vagy ügyletet, hogy növelje az elérhető egyenlegét. Vagy próbáljon alacsonyabb összeget kiutalni.

Túllépte a tranzakciós korlátot

Egyes esetekben korlátozva van mekkora összeget tud egyszerre kiutalni. Próbálja meg felosztani a kifizetését kisebb összegekre.  

Többet próbált kiutalni, mint amennyit befizetett

Bankkártyákra és e-pénztárcákra legfeljebb annyit tud kiutalni, amennyit befizetett. 

Ahhoz, hogy többet tudjon kiutalni, mint amennyit befizetett, vagyis bármilyen nyereséget, kérjük, hitelesítse bankszámláját, és oda végezzen kiutalást. 

A fizetési mód nincs hitelesítve 

A fizetési módot hitelesítheti az általunk igényelt dokumentumok feltöltésével. 

Nyissa meg a "Kérvényeim" fület a webes platformon vagy az alkalmazásban, hogy megtekintse mire van szükségünk, majd töltse fel a szükséges dokumentumokat. 

Egy más névre szóló bankszámlára próbál kiutalni

Csak olyan fizetési módra tud kiutalni, amely ugyanarra a névre szól, mint a kereskedési fiókja. Ez kulcsfontosságú, és segít megfelelnünk a pénzmosás elleni törvények követelményeinek.

Nagyobb összeget is ki tudok utalni, mint amennyit befizettem?

Igen, nagyobb összeget is ki tud utalni, mint amennyit eredetileg befizetett. 

Azonban ha bankkártyát vagy e-pénztárcát szeretne használni, akkor a kifizetés összege általában a befizetés összegére van korlátozva. Ez segít megfelelnünk a pénzmosás elleni törvények követelményeinek.

Ha többet szeretne kiutalni, mint a befizetése (vagyis bármilyen nyereséget), akkor a kifizetést egy hitelesített bankszámlára kell kérvényeznie.

A bankszámlája hitelesítéséhez kövesse a fenti lépéseket.

A Capital.com átverés?

Nem, a Capital.com nem átverés. Legális brókerként működünk, és szabályozva vagyunk minden joghatóságban, ahol tevékenykedünk, országtól függően az ASIC, a CySEC, a FCA, a SCA és a SCB által. 

A legtöbb kifizetéssel kapcsolatos probléma megoldható a jelen oldalon található tanácsok követésével. Legfontosabb tudnivalók:

  1. A legtöbb fizetési módon keresztül legfeljebb annyit tud kiutalni, amennyit befizetett. 

  2. A nagyobb kifizetéshez, vagy a nyereségei kiutalásához hitelesítsen egy bankszámlát, amely az Ön nevére szól, az általunk igényelt dokumentumok feltöltésével, amelyeket a "Kérvényeim" fülre kattintva tud megtekinteni, és végezzen kifizetést a hitelesített bankszámlára

 

Ezek a lépések segítenek tiszteletben tartanunk az "ügyfél-átvilágítási" és pénzmosás elleni jogszabályokat. Segítenek gondoskodnunk róla, hogy a pénzeszközei biztonságban legyenek, és oda lesznek utalva, ahova kell.

