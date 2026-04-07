A sikertelen kifizetésnek több különféle oka lehet. Lássuk mi okozhat sikertelen kifizetést.

A bankja elutasította a kifizetést, vagy még folyamatban van a feldolgozása

Ha a kifizetése tovább tart, mint 24 óra, akkor valószínűleg még folyamatban van a feldolgozása a bankja által.

Elküldheti számukra az azonosítószámot – ARN vagy RRN – ami segíthet megtalálni a tranzakciót.

Ha a bankja elutasította a kifizetését, kérjük, először velük vegye fel a kapcsolatot. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Szükségünk van néhány dokumentumra

Olykor szükségünk lehet néhány dokumentumra, hogy azonosítsuk a személyazonosságát vagy a pénzeszközeinek forrását.

Ez segít tiszteletben tartanunk az "ügyfél-átvilágítási" és pénzmosás elleni jogszabályokat, ami fontos az Ön és a pénzeszközei megóvása érdekében.

Nyissa meg a "Kérvényeim" fület a webes platformon vagy az alkalmazásban, hogy megtekintse mire van szükségünk, majd töltse fel a szükséges dokumentumokat.

Nincs elegendő pénze a kifizetéshez

Próbáljon meg lezárni néhány pozíciót vagy ügyletet, hogy növelje az elérhető egyenlegét. Vagy próbáljon alacsonyabb összeget kiutalni.

Túllépte a tranzakciós korlátot

Egyes esetekben korlátozva van mekkora összeget tud egyszerre kiutalni. Próbálja meg felosztani a kifizetését kisebb összegekre.

Többet próbált kiutalni, mint amennyit befizetett

Bankkártyákra és e-pénztárcákra legfeljebb annyit tud kiutalni, amennyit befizetett.

Ahhoz, hogy többet tudjon kiutalni, mint amennyit befizetett, vagyis bármilyen nyereséget, kérjük, hitelesítse bankszámláját, és oda végezzen kiutalást.

A fizetési mód nincs hitelesítve

A fizetési módot hitelesítheti az általunk igényelt dokumentumok feltöltésével.

Egy más névre szóló bankszámlára próbál kiutalni

Csak olyan fizetési módra tud kiutalni, amely ugyanarra a névre szól, mint a kereskedési fiókja. Ez kulcsfontosságú, és segít megfelelnünk a pénzmosás elleni törvények követelményeinek.