StartKereskedésHogyan működnek a kifizetések
Tudjuk, hogy gyorsan és biztonságosan szeretné kiutalni a pénzét. Mi pedig segítünk.
Tudjon meg mindent, amit tudnia kell a Capital.com fiókjáról való kifizetésekről.
Sőt, a 2025-ös szerveradataink alapján a legtöbb esetben sokkal gyorsabban.
Azonban akár 5 munkanapot is igénybe vehet, hogy a kifizetése megjelenjen a számláján. Ez a fizetésszolgáltatójától függően változó lehet.
Egyes esetekben a kifizetés tovább tarthat. Ezt általában kiegészítő ellenőrzések okozzák, amelyek azért végzünk, hogy megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak.
Töltse fel az összes általunk igényelt dokumentumot a "Kérvényeim" fülre kattintva, és végezzen el bármilyen egyéb szükséges lépést.
A nyereségek kiutalásához, tehát a befizetésénél nagyobb összeg esetén, végezzen kiutalást egy hitelesített bankszámlára.
Ugyanazon a fizetési módon keresztül legfeljebb annyit tud kiutalni, amennyit befizetett.
Semmilyen fizetési opción keresztül nem tud kiutalni, ha más névre szól, mint a kereskedési fiókja.
Csak egy hitelesített bankszámlára tudja kiutalni nyereségeit. Hitel- vagy bankkártyára nem tudja kiutalni nyereségeit.
Ez segít megfelelnünk a pénzmosás elleni törvények követelményeinek. Íme hogyan tudja hitelesíteni bankszámláját:
Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
Minden joghatóságban szabályozva vagyunk, amelyben szolgáltatást nyújtunk. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk az "ügyfél-átvilágítási" és pénzmosás elleni jogszabályokat a pénzeszközei védelme érdekében.
Ha a kifizetése tovább tart, mint gondolta, akkor valószínűleg azon dolgozunk, hogy minden biztonságos legyen.
A kifizetések 99%-át 24 órán belül feldolgozzuk (2025-ös belső szerveradatok). A többségüket 5 percen belül.
Szabályozott brókerként működünk. Tiszteletben tartjuk az ügyfél-átvilágítási (KYC) és pénzmosás elleni jogszabályokat a pénzeszközei védelme érdekében.
Ez azt jelenti, hogy olykor kiegészítő ellenőrzéseket végzünk a kifizetés jóváhagyása előtt. Ez akkor történhet, ha:
A fizetési módja nincs hitelesítve
Egy új fizetési móddal végez kifizetést
Egy másik fizetési móddal végez kifizetést, mint befizetést
A fizetési módhoz tartozó név nem egyezik a kereskedési fiókjához tartozó névvel
Gyanús vagy szokatlan tevékenység esetén
Olyan fizetési módon keresztül szeretne nyereséget kiutalni, amely csak a befizetett összegig támogat kifizetést (például bankkártya)
A gyorsabb kifizetések érdekében kövesse a fenti iránymutatást.
A sikertelen kifizetésnek több különféle oka lehet. Lássuk mi okozhat sikertelen kifizetést.
Ha a kifizetése tovább tart, mint 24 óra, akkor valószínűleg még folyamatban van a feldolgozása a bankja által.
Elküldheti számukra az azonosítószámot – ARN vagy RRN – ami segíthet megtalálni a tranzakciót.
Ha a bankja elutasította a kifizetését, kérjük, először velük vegye fel a kapcsolatot. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
Olykor szükségünk lehet néhány dokumentumra, hogy azonosítsuk a személyazonosságát vagy a pénzeszközeinek forrását.
Ez segít tiszteletben tartanunk az "ügyfél-átvilágítási" és pénzmosás elleni jogszabályokat, ami fontos az Ön és a pénzeszközei megóvása érdekében.
Nyissa meg a "Kérvényeim" fület a webes platformon vagy az alkalmazásban, hogy megtekintse mire van szükségünk, majd töltse fel a szükséges dokumentumokat.
Próbáljon meg lezárni néhány pozíciót vagy ügyletet, hogy növelje az elérhető egyenlegét. Vagy próbáljon alacsonyabb összeget kiutalni.
Egyes esetekben korlátozva van mekkora összeget tud egyszerre kiutalni. Próbálja meg felosztani a kifizetését kisebb összegekre.
Bankkártyákra és e-pénztárcákra legfeljebb annyit tud kiutalni, amennyit befizetett.
Ahhoz, hogy többet tudjon kiutalni, mint amennyit befizetett, vagyis bármilyen nyereséget, kérjük, hitelesítse bankszámláját, és oda végezzen kiutalást.
A fizetési módot hitelesítheti az általunk igényelt dokumentumok feltöltésével.
Csak olyan fizetési módra tud kiutalni, amely ugyanarra a névre szól, mint a kereskedési fiókja. Ez kulcsfontosságú, és segít megfelelnünk a pénzmosás elleni törvények követelményeinek.
Igen, nagyobb összeget is ki tud utalni, mint amennyit eredetileg befizetett.
Azonban ha bankkártyát vagy e-pénztárcát szeretne használni, akkor a kifizetés összege általában a befizetés összegére van korlátozva. Ez segít megfelelnünk a pénzmosás elleni törvények követelményeinek.
Ha többet szeretne kiutalni, mint a befizetése (vagyis bármilyen nyereséget), akkor a kifizetést egy hitelesített bankszámlára kell kérvényeznie.
A bankszámlája hitelesítéséhez kövesse a fenti lépéseket.
Nem, a Capital.com nem átverés. Legális brókerként működünk, és szabályozva vagyunk minden joghatóságban, ahol tevékenykedünk, országtól függően az ASIC, a CySEC, a FCA, a SCA és a SCB által.
A legtöbb kifizetéssel kapcsolatos probléma megoldható a jelen oldalon található tanácsok követésével. Legfontosabb tudnivalók:
A legtöbb fizetési módon keresztül legfeljebb annyit tud kiutalni, amennyit befizetett.
A nagyobb kifizetéshez, vagy a nyereségei kiutalásához hitelesítsen egy bankszámlát, amely az Ön nevére szól, az általunk igényelt dokumentumok feltöltésével, amelyeket a "Kérvényeim" fülre kattintva tud megtekinteni, és végezzen kifizetést a hitelesített bankszámlára
Ezek a lépések segítenek tiszteletben tartanunk az "ügyfél-átvilágítási" és pénzmosás elleni jogszabályokat. Segítenek gondoskodnunk róla, hogy a pénzeszközei biztonságban legyenek, és oda lesznek utalva, ahova kell.
Miért válassza a Capital.com-ot? A számaink magukért beszélnekCapital.com csoport