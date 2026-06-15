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A mai nap legtöbbet kereskedett kripto párjai

Tekintse meg a mai nap legtöbbet kereskedett kriptovalutáit. Nyisson long vagy short pozíciót CFD-kkel a legtöbbet kereskedett kripto párokon, mint például a BTC/USD és az ETH/USD.

Legtöbbet kereskedett kriptók

Az alábbiakban megtekintheti a mai nap legtöbbet kereskedett kriptovaluta párjait. Vajon alkalmasak a kereskedési stratégiájához?
Áttekintő oldalLegtöbbször forgalmazottLegvolatilisabbEmelkedőkEsők
EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PLAY/USDPLAY/USD
XLM/USDStellar to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

GYIK

Mi a különbség a kripto és a kriptovaluta között?

A digitális valuták világában a két kifejezés jelentése megegyezik; a "kripto" egyszerűen a "kriptovaluta" szó rövidítése. A kriptovaluták digitális vagy virtuális valuták, amelyek kriptográfiát használnak a tranzakciók névtelensége és biztonsága érdekében.

Hány kriptovaluta létezik?

A 2024-es adatok szerint több, mint 20.000 kriptovaluta létezik – bár nincs mindegyik használatban és nem kereskednek mindegyikkel aktívan. Sokan közülük úgynevezett "halott" kriptovaluták, amelyek kudarcba fulladtak és feledésbe merültek. Az aktív kriptovaluták száma folyamatosan változik, azonban a felmérések szerint manapság több ezer kriptovalutával kereskednek aktívan.

Melyik a legnépszerűbb kriptovaluta?

A Bitcoin (BTC) a legnépszerűbb és legismertebb kriptovaluta a világon. Ez volt a világ első kriptovalutája, és piaci tőkeérték szerint ma is a legértékesebb kriptónak számít. A Bitcoin úttörő szerepe és hírneve miatt alapmércének számít az egész kripto piac számára.

Melyik kriptóval kereskednek legtöbbet?

A Bitcoin (BTC) a legtöbbet kereskedett és a globális tőzsdéken legnagyobb kereskedési forgalommal rendelkező kriptovaluta. A piaci dominanciája és likviditása miatt világszerte a kripto kereskedők egyik kedvencének számít. A Bitcoin után az Ethereum (ETH) a legtöbbet kereskedett kriptovaluta.

Miért hívják az Ethert Ethereumnak?

Az "Ethereum" kifejezést gyakran használják a hálózatra és a kriptovalutára is. Az Ethereum egy blokklánc és elosztott platform, amely bárki számára lehetővé teszi blokklánc-alapú alkalmazások létrehozását. Az Ether (ETH) az Ethereum platform natív kriptovalutája. Az Ether rendkívül népszerű, a második legnagyobb kriptovaluta piaci tőkeérték szerint, és széles körben használják tranzakciókra és alkalmazások fejlesztésére az Ethereum hálózatán.