A mai nap legtöbbet kereskedett kripto párjai

StartPiacokKriptovalutákA mai nap legtöbbet kereskedett kripto párjai
A digitális valuták világában a két kifejezés jelentése megegyezik; a "kripto" egyszerűen a "kriptovaluta" szó rövidítése. A kriptovaluták digitális vagy virtuális valuták, amelyek kriptográfiát használnak a tranzakciók névtelensége és biztonsága érdekében.
A 2024-es adatok szerint több, mint 20.000 kriptovaluta létezik – bár nincs mindegyik használatban és nem kereskednek mindegyikkel aktívan. Sokan közülük úgynevezett "halott" kriptovaluták, amelyek kudarcba fulladtak és feledésbe merültek. Az aktív kriptovaluták száma folyamatosan változik, azonban a felmérések szerint manapság több ezer kriptovalutával kereskednek aktívan.
A Bitcoin (BTC) a legnépszerűbb és legismertebb kriptovaluta a világon. Ez volt a világ első kriptovalutája, és piaci tőkeérték szerint ma is a legértékesebb kriptónak számít. A Bitcoin úttörő szerepe és hírneve miatt alapmércének számít az egész kripto piac számára.
A Bitcoin (BTC) a legtöbbet kereskedett és a globális tőzsdéken legnagyobb kereskedési forgalommal rendelkező kriptovaluta. A piaci dominanciája és likviditása miatt világszerte a kripto kereskedők egyik kedvencének számít. A Bitcoin után az Ethereum (ETH) a legtöbbet kereskedett kriptovaluta.
Az "Ethereum" kifejezést gyakran használják a hálózatra és a kriptovalutára is. Az Ethereum egy blokklánc és elosztott platform, amely bárki számára lehetővé teszi blokklánc-alapú alkalmazások létrehozását. Az Ether (ETH) az Ethereum platform natív kriptovalutája. Az Ether rendkívül népszerű, a második legnagyobb kriptovaluta piaci tőkeérték szerint, és széles körben használják tranzakciókra és alkalmazások fejlesztésére az Ethereum hálózatán.