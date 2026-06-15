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Mai legnagyobb nyertes kriptovaluták

Tekintse meg a mai nap legnagyobb nyertes kriptovalutáit – azokat a kriptovaluta-piacokat, amelyek árfolyama a legnagyobb mértékben emelkedik.*

*Az adatok óránként frissülnek.

Legnagyobbat emelkedő kriptók

Nézze meg azokat a kriptovalutapárokat, amelyek a legnagyobb árfolyam-emelkedést mutatják. Long vagy short pozícióban van a mai legnagyobb nyertes kriptovalutákon?
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EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
METH/USDMETH/USD
BETH/USDBETH to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
AAVE/USDAAVE to US Dollar
BNB/USDBinancecoin to US Dollar
ETH/GBPEthereum / Pound Sterling
ETH/EUREthereum to Euro
QNT/USDQuant to US Dollar
GNO/USDGnosis to US Dollar
TRB/USDTellor to US Dollar
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Útmutató a top emelkedő kriptovalutákhoz

Hogyan működnek a kriptovaluták?

A kriptovaluták blokklánc-technológiát használnak: egy decentralizált főkönyvet, amely az összes tranzakciót rögzíti egy számítógépes hálózaton. Minden kriptotranzakciót kriptográfiával hitelesítenek, ezért anonim és biztonságos. Ez lehetővé teszi a közvetlen, peer-to-peer tranzakciókat anélkül, hogy közvetítőkre – például bankokra – lenne szükség.

Mitől emelkedhet a kriptovaluták árfolyama?

A kriptovaluták árfolyama számos okból emelkedhet, például a megnövekedett kereslet, pozitív hírek, technológiai fejlődés, szabályozói jóváhagyás vagy nagybefektetések hatására. A piaci hangulat és a makrogazdasági tényezők szintén jelentős szerepet játszanak. Ezenfelül a Bitcoin 21 millió érmében maximalizált kínálata szintén felfelé hajthatja az árfolyamot. A Bitcoin árfolyamára kereskedhet különbözeti szerződések (CFD-k) segítségével BTC/USD piacunkon.

Melyik a valaha volt legnagyobb kripto-nyertes?

A Bitcoin (BTC) számít minden idők legnagyobb kripto-nyertesének, mivel 2009-ben mindössze 10 centen indult (és csak 2010 októberében érte el a 20 centet), majd 2024 márciusában történelmi csúcsot döntött, meghaladva a 73 000 USD-t.

Azok a korai befektetők, akik megtartották BTC-jüket, rendkívüli hozamot értek el, szerény befektetéseiket jelentős vagyonná alakítva.* A BTC árfolyamára Ön is kereskedhet különbözeti szerződésekkel (CFD-kkel) BTC/USD piacunkon keresztül.

*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.