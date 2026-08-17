StartCFD-k és knock-outok
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Fióknyitás
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NINCS DÍJ
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Fiókzárás
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NINCS DÍJ
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Próbafiók
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NINCS DÍJ
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Befizetési díj
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NINCS DÍJ
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Minimális befizetés
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20 USD/EUR/GBP vagy 100 PLN
Minden fizetési mód esetén, kivéve a banki átutalást, amelynél a minimum 50 EUR (vagy ennek megfelelő összeg a kereskedési fiók pénznemében)
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Kifizetési díj
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NINCS DÍJ
|Minimális kifizetés
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20 EUR/USD/GBP bankkártyák esetén*
*A kifizethető minimum összeg a fizetési módtól függően változhat (a részletekért kattintson ide).
Ha a fiókján lévő összeg nem éri el a minimum kifizetési limitet, csak a teljes egyenlegét tudja kivenni.
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Az árrés
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Az árrések dinamikusak, és a mögöttes piaci feltételekhez igazodnak. Egy adott eszköz árrését itt tekintheti meg.
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Kereskedési jutalék
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NINCS DÍJ
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Napon túli díj*
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A díj a pozíció irányától függően fizetendő vagy jóváírandó. Az egyes eszközökre vonatkozó díjak az alábbi táblázatban szerepelnek.
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Devizaátváltás
Ugyanez az FX-felár alkalmazandó, amikor különböző pénznemű alfiókok között történik pénzeszköz-átvezetés.
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A spot devizaárfolyam 0,7%-a (lakossági ügyfelek)
A díj az átváltáshoz használt árfolyamba épül be – nem külön kerül felszámításra.
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Garantált stop-loss megbízások (GSL-ek)*
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A GSL díja piaconként, belépési áronként és pozícióméretenként eltér.
A díj még a pozíció nyitása előtt látható a megbízás áttekintésében. Részletek alább.
A vételi-eladási árrés az eszköz eladási (bid) és vételi (ask) ára közötti különbség. A vételi ár mindig magasabb az eladási árnál, vagyis a piacnak az árrésen túl kell mozdulnia ahhoz, hogy a pozíció nyereségessé váljon.
Az árrések a mögöttes piaci feltételeket tükrözik, beleértve a keresletet, a kínálatot és a likviditást. A likvidebb piacokon az árrések általában szűkebbek.
Ha egy pozíciót napon túl nyitva tart, kamatkorrekció alkalmazandó. Hogy ezt az összeget fizeti vagy kapja, az a pozíció irányától és a mögöttes árfolyamtól függ. A számítás meghatározott kamatlábakon és piaci tényezőkön alapul, az alábbi példák szerint.
A legtöbb piacon az 1:1 tőkeáttételű (tőkeáttétel nélküli) CFD-pozíciókra nem vonatkozik egynapos finanszírozási díj. Az alábbi eszközök kivételek, ahol az egynapos finanszírozás a tőkeáttételtől függetlenül alkalmazandó:
A napi díjunk +/- irányadó kamatláb
A referencia kamatláb* a mögöttes piac pénznemét követi. Az USD-ben denominált indexek a SOFR-t használják. A GBP-ben denominált indexek a SONIA-t használják.
A napi díjunk évi 4%. Az éves ráta 360 vagy 365 napra kerül elosztásra a pénznemhez tartozó piaci konvenció szerint:
GBP, CAD, SGD és hasonló pénznemek: 4% / 365 = napi 0,01096% USD, EUR, CHF, JPY és hasonló pénznemek: 4% / 360 = napi 0,01111%
Az osztó megegyezik az adott pénznem piacán alkalmazott napszámlálási standarddal.
*A releváns referencia kamatláb már tartalmaz egy mögöttes árrés-kiigazítást. Ez a közzétett kamatlábban jelenik meg (például SOFR vagy SONIA).
A standard stop-loss megbízás egy megadott szinten zárja a pozíciót. Nem garantált, hogy pontosan azon az áron teljesül – piaci rés esetén a következő elérhető áron történhet a végrehajtás. Volatilis vagy alacsony likviditású piaci környezetben csúszás fordulhat elő.
A garantált stop-loss megbízás (GSL) pontosan a megadott áron zárja a pozíciót, függetlenül a csúszástól vagy a piaci résektől. Ha a megbízás aktiválódik, díj – a GSL prémium – alkalmazandó.
A GSL díj kiszámítása három összetevő alapján történik: a garantált stop prémium (százalék), a pozíció nyitóára és a mennyiség.
Az alkalmazandó GSL díj a megbízás áttekintésében látható, amikor GSL kerül kiválasztásra.
Akkor alkalmazandó, ha a tranzakció a fiók alapdevizájától eltérő pénznemben történik.
Az alábbiakra vonatkozik:
Az egyes átváltásoknál alkalmazott teljes árfolyam a Jelentések szekcióban, valamint a pozíció zárásakor látható.
A knock-out opciók csak bizonyos országokban érhetők el. A knock-out díj a knock-out ügylet nyitásakor kerül zárolásra. Garantált stop prémiumként működik: a pozíció maximális kockázata a belépés pillanatában rögzítésre kerül.
Ha a pozíció a knock-out szint elérése nélkül zárul, a díj teljes egészében visszajár.
További információért kattintson a fenti „Árrés- és egynapos díjak eszközöknént” szakaszban található „Knock-outok” gombra.
A nálunk történő kereskedés során felmerülő összes költség részletes bontása.