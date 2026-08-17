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Díjak és jutalékok – CFD-k és knock-outok

Minden díj és jutalék dokumentált, és még a pozíció nyitása előtt közzétételre kerül.

Részvénybefektetés

Díjak és jutalékok

CFD és Knock-out

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Fiókdíjak

Fióknyitás

NINCS DÍJ

Fiókzárás

NINCS DÍJ

Próbafiók

NINCS DÍJ

Befizetési és kifizetési díjak

Befizetési díj

NINCS DÍJ

Minimális befizetés

20 USD/EUR/GBP vagy 100 PLN

Minden fizetési mód esetén, kivéve a banki átutalást, amelynél a minimum 50 EUR (vagy ennek megfelelő összeg a kereskedési fiók pénznemében)

Kifizetési díj

NINCS DÍJ
Minimális kifizetés

20 EUR/USD/GBP bankkártyák esetén*

*A kifizethető minimum összeg a fizetési módtól függően változhat  (a részletekért kattintson ide).

Ha a fiókján lévő összeg nem éri el a minimum kifizetési limitet, csak a teljes egyenlegét tudja kivenni.

Kereskedési díjak

Az árrés
Az árrés az eszköz vételi és eladási ára közötti különbség. Ez a pozíció végrehajtásának költsége.  

Tudjon meg többet

Az árrések dinamikusak, és a mögöttes piaci feltételekhez igazodnak. Egy adott eszköz árrését itt tekintheti meg.

Kereskedési jutalék

NINCS DÍJ

Napon túli díj*
Kamatkorrekció, amely akkor alkalmazandó, ha egy pozíciót napon túl nyitva tart.
*Az 1:1 tőkeáttételű (tőkeáttétel nélküli) CFD-pozíciókra nem vonatkozik egynapos finanszírozás, kivéve néhány piacon.

Tudjon meg többet

A díj a pozíció irányától függően fizetendő vagy jóváírandó. Az egyes eszközökre vonatkozó díjak az alábbi táblázatban szerepelnek. 

Devizaátváltás
Átváltási díj fizetendő, ha a piac pénzneme eltér a kereskedési fiók pénznemétől.

Ugyanez az FX-felár alkalmazandó, amikor különböző pénznemű alfiókok között történik pénzeszköz-átvezetés.

A spot devizaárfolyam 0,7%-a (lakossági ügyfelek)
A spot devizaárfolyam 0,5%-a (Pro ügyfelek)

A díj az átváltáshoz használt árfolyamba épül be – nem külön kerül felszámításra.

Garantált stop-loss megbízások (GSL-ek)*
A GSL a megadott áron zárja a pozíciót, kiküszöbölve a végrehajtáskori csúszás kockázatát. Aktiválás esetén díj alkalmazandó. 

Tudjon meg többet

A GSL díja piaconként, belépési áronként és pozícióméretenként eltér.

A díj még a pozíció nyitása előtt látható a megbízás áttekintésében. Részletek alább.

Árrés- és napon túli díjak eszközönként

ÖsszesÁrucikkekKriptovalutákForexÉlő részvényindex-árakRészvényekKötvényekKamatlábak
NévEladásVásárlásÁrrésLong pozíció egynapos finanszírozás kiigazításShort pozíció egynapos finanszírozás kiigazításGarantált veszteségkorlát díj
GoldGold Spot
-0.04892%
0.04070%
0.03
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
US100US Tech 100
-0.02157%
-0.00065%
0.02
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
-0.01096%
-0.01096%
0.03
SilverSilver Spot
-0.04951%
0.04129%
0.03
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Árrésdíj

A vételi-eladási árrés az eszköz eladási (bid) és vételi (ask) ára közötti különbség. A vételi ár mindig magasabb az eladási árnál, vagyis a piacnak az árrésen túl kell mozdulnia ahhoz, hogy a pozíció nyereségessé váljon.

Az árrések a mögöttes piaci feltételeket tükrözik, beleértve a keresletet, a kínálatot és a likviditást. A likvidebb piacokon az árrések általában szűkebbek.

Példa a CFD árrésre

  • 1 szerződés tartása az EU Stocks 50-en, 5200/5201 árjegyzéssel.
  • Az árrés 1 pont.
  • Az árrés fele nyitáskor, a másik fele záráskor kerül felszámításra. A teljes árrésköltség: 1 € x 1 pont = 1 €.

Egynapos finanszírozási díj

Ha egy pozíciót napon túl nyitva tart, kamatkorrekció alkalmazandó. Hogy ezt az összeget fizeti vagy kapja, az a pozíció irányától és a mögöttes árfolyamtól függ. A számítás meghatározott kamatlábakon és piaci tényezőkön alapul, az alábbi példák szerint.

A legtöbb piacon az 1:1 tőkeáttételű (tőkeáttétel nélküli) CFD-pozíciókra nem vonatkozik egynapos finanszírozási díj. Az alábbi eszközök kivételek, ahol az egynapos finanszírozás a tőkeáttételtől függetlenül alkalmazandó:

  • Földgáz
  • Amerikai kakaó
  • Volatilitási index (VIX)
  • Török lírát (TRY) tartalmazó devizapárok

Képlet

A napi díjunk +/- irányadó kamatláb

A referencia kamatláb* a mögöttes piac pénznemét követi. Az USD-ben denominált indexek a SOFR-t használják. A GBP-ben denominált indexek a SONIA-t használják.

A napi díjunk évi 4%. Az éves ráta 360 vagy 365 napra kerül elosztásra a pénznemhez tartozó piaci konvenció szerint:

GBP, CAD, SGD és hasonló pénznemek: 4% / 365 = napi 0,01096% USD, EUR, CHF, JPY és hasonló pénznemek: 4% / 360 = napi 0,01111%

Az osztó megegyezik az adott pénznem piacán alkalmazott napszámlálási standarddal.

*A releváns referencia kamatláb már tartalmaz egy mögöttes árrés-kiigazítást. Ez a közzétett kamatlábban jelenik meg (például SOFR vagy SONIA).

CFD példa

  • 0,6 szerződés tartása a US Tech 100-on, 20 140 áron. A teljes kitettség 12 084 $.
  • A US Tech 100 USD-ben denominált. A releváns referencia kamatláb a SOFR, amelyet itt évi 5,01448%-nak, vagy napi 0,01393%-nak feltételezünk.
  • A platform napi díja 0,01111%.
  • Long pozíciónál: 0,02504% (SOFR + platformdíj) = 3,03 $ fizetendő.
  • Short pozíciónál: 0,00282% (SOFR - platformdíj) = 0,34 $ jóváírva.

Garantált stop-loss díj

A standard stop-loss megbízás egy megadott szinten zárja a pozíciót. Nem garantált, hogy pontosan azon az áron teljesül – piaci rés esetén a következő elérhető áron történhet a végrehajtás. Volatilis vagy alacsony likviditású piaci környezetben csúszás fordulhat elő.

A garantált stop-loss megbízás (GSL) pontosan a megadott áron zárja a pozíciót, függetlenül a csúszástól vagy a piaci résektől. Ha a megbízás aktiválódik, díj – a GSL prémium – alkalmazandó.

A GSL díj kiszámítása három összetevő alapján történik: a garantált stop prémium (százalék), a pozíció nyitóára és a mennyiség.

GSL díj = GSL prémium x a pozíció nyitóára x mennyiség

Az alkalmazandó GSL díj a megbízás áttekintésében látható, amikor GSL kerül kiválasztásra.

Devizaátváltási díj

Akkor alkalmazandó, ha a tranzakció a fiók alapdevizájától eltérő pénznemben történik. 

Az alábbiakra vonatkozik:

  • Realizált nyereség és veszteség
  • Egynapos finanszírozási kiigazítások
  • Garantált stop-loss megbízások díjai
  • Osztalékok
  • Önálló devizaátváltások (a fiókegyenleg manuális átváltása)

Példa – ügylet zárása

  • Fiók pénzneme: EUR. US részvényügylet lezárása 11,30 $ nyereséggel.
  • Spot árfolyamon (1,1300): 10,00 €
  • A teljes, 0,7%-os díjat is tartalmazó árfolyamon (1,1379): 9,93 €
  • Átváltási díj: 0,07 €

Példa – egynapos finanszírozási kiigazítás

  • US részvénypozíció. -4,00 $ egynapos finanszírozási kiigazítás USD-ben.
  • Spot árfolyamon (1,1300): 3,54 €
  • A teljes, 0,7%-os díjat is tartalmazó árfolyamon (1,1221): 3,57 €
  • Átváltási díj: 0,03 €

Az egyes átváltásoknál alkalmazott teljes árfolyam a Jelentések szekcióban, valamint a pozíció zárásakor látható.

Knock-out díj

A knock-out opciók csak bizonyos országokban érhetők el. A knock-out díj a knock-out ügylet nyitásakor kerül zárolásra. Garantált stop prémiumként működik: a pozíció maximális kockázata a belépés pillanatában rögzítésre kerül.

Ha a pozíció a knock-out szint elérése nélkül zárul, a díj teljes egészében visszajár.

A díj az ügylet teljes kitettségének százalékában kerül kiszámításra (mögöttes ár x szerződések száma).

Példa – Germany 40, főbb indexek

  • A Germany 40 árfolyama 10 000 €.
  • Call knock-out nyitása 9 900 € knock-out szinttel.
  • A főbb indexekre vonatkozó knock-out díj a névérték 0,02%-a: 10 000 € × 0,02% = 2 £.

További információért kattintson a fenti „Árrés- és egynapos díjak eszközöknént” szakaszban található „Knock-outok” gombra.

További információ az árazásunkról

A Capital.com díjszabásának megértése

A nálunk történő kereskedés során felmerülő összes költség részletes bontása.

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