A devizákra gyakran használt "forex" kifejezés az angol "foreign exchange" rövidítése.A devizakereskedés a nemzetközi valuták vásárlásának és eladásának folyamatát foglalja magába, az átváltási árfolyamok ingadozásaiból való profitszerzés céljából. Ez pénzügyi származtatott termékeken keresztül lehetséges, mint például a tőkeáttételes CFD-k. A tőkeáttételes kereskedés kockázatos.
A devizapiac egy decentralizált globális piac, amelyen valutákkal lehet kereskedni. A világ legnagyobb forgalmú és likviditású pénzügyi piaca, amelynek 2024-ben az átlagos napi kereskedési forgalma 7 trillió dollár volt. A devizapiacon a valutákkal párokban kereskednek, amelyek közül a legnépszerűbbek többek között az EUR/USD, USD/JPY és a GBP/USD. A devizapiac szereplői között megtalálhatók intézmények, mint például központi bankok és fedezeti alapok, valamint egyéni lakossági kereskedők, ráadásul a piac munkanapokon napi 24 órában nyitva áll.
A devizapiacot túlnyomórészt öt fő szereplő befolyásolja: a Citigroup, a Deutsche Bank, a Barclays, a JP Morgan és az UBS. A domináns pozíciójukat a devizapiacon jól tükrözi, hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak a trendformálásban és a likviditás biztosításában. Azonban számos egyéni lakossági kereskedő is jelen van a devizapiacon a világ minden tájáról.
A devizakereskedés hozzáférést nyújt a kereskedőknek egy magas likviditású piachoz, amelyen komoly nyereséget valósíthatnak meg a tőkeáttételnek és a piaci volatilitásnak köszönhetően. A volatilitás azonban jelentős veszteségekhez is vezethet, ugyanis a tőkeáttétel a nyereségeket és a veszteségeket is megtöbbszörözi. Ez magas kockázatú tevékenységgé teszi, tapasztalt és kezdő kereskedők számára egyaránt.
Igen, 100 $-ral is elkezdhet devizákkal kereskedni. Sőt, a Capital.com-on a minimális befizetés csupán 20 $.