Legvolatilisebb devizapárok

A volatilitás egy adott piac ármozgásának mértékét jelenti egy meghatározott időszakon belül. A devizapiaci volatilitás lehetőségeket kínálhat a devizakereskedők számára, mivel a nagy ármozgások arányosan nagy nyereség elérését is lehetővé teszik. Ugyanakkor ezek a körülmények jelentős tőkekockázattal is járnak, mivel a pozíciók gyorsan a kereskedő ellen fordulhatnak.
A devizapiaci volatilitás többféle módszerrel is mérhető, például a történelmi volatilitással, amely az adott időszak hozamainak szórásaként számítható ki. Használható az implikált volatilitás is, amely a jövőbeli volatilitás várható mértékét méri opcióárazási modellek alapján. A technikai indikátorok közül az Average True Range (ATR, átlagos valós tartomány) az egyik legelterjedtebb eszköz, amely a megadott időszakon belüli legmagasabb és legalacsonyabb árfolyam közötti tartomány alapján méri a piac volatilitását.A Bollinger szalagok® szintén alkalmazhatók, amelynél a "szalag" mérete a mozgóátlag alapján van meghatározva, így a szalag szélessége információt adhat a volatilitásról.
A devizapiacon – csakúgy, mint más eszközkategóriák esetében – a volatilitást különféle makrogazdasági események válthatják ki. Például ha egy kamatdöntés eltér a piaci várakozásoktól, az adott devizapárok árfolyama hirtelen megmozdulhat, mivel egyes valuták vonzóbbá vagy kevésbé vonzóvá válhatnak a befektetők számára. Emellett technikai szempontból a kulcsfontosságú támasz- vagy ellenállási szintek áttörése is széles körű vételi vagy eladási döntéseket válthat ki. A piaci hangulat, az alacsony likviditású időszakok és az intézményi spekuláció szintén befolyásolhatják a volatilitás mértékét.
A margin kereskedés, vagy más néven tőkeáttételes kereskedés lehetőséget nyújt a kereskedőknek, hogy nagyobb pozícióknak legyen kitettségük, mint az elérhető tőkéjük. Ez azt jelenti, hogy nagyobb nyereséget valósíthatnak meg, mint az eredeti tőkéjükkel, azonban nagyobb veszteségeik is lehetnek kedvezőtlen piacviszonyok között. A tőkeáttételes kereskedésnél a pozíció teljes értékének csak egy kis százalékát kell biztosítania (ami fedezetként ismert). Ha a pozíció kedvezőtlen irányba fordul, fedezetkiegészítési felhívást kaphat, ami azt jelenti, hogy a fiókja tőkéje a minimumkövetelmény alá esett. Ez azt jelenti, hogy a kereskedés folytatásához be kell fizetni a fiókjára vagy csökkenteni a pozíciói méretét.