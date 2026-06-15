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Legvolatilisebb devizapárok

Ismerje meg közelebbről a devizapiaci volatilitást, és tudja meg, melyek a legvolatilisebb devizapárok, amelyekkel népszerű CFD-ügyleteken keresztül lehet kereskedni.

Volatilis devizák

Az alábbiakban bemutatunk néhányat a potenciálisan legvolatilisebb devizapárok közül, történelmi ármozgások alapján. Volatilis piaci körülmények között mindig helyezzen elsődleges hangsúlyt a kockázatkezelésre, mivel a megnövekedett árfolyam-ingadozás nemcsak a nyereséget, hanem a veszteséget is felnagyíthatja.
Áttekintő oldalLegtöbbször forgalmazottLegvolatilisabbEmelkedőkEsők
EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
GBP/CZKBritish Pound / Czech Koruna
USD/RUBUS Dollar / Russian Ruble
EUR/ZAREuro / South African Rand
USD/HUFUS Dollar / Hungarian Forint
AUD/ZARAustralian Dollar / South African Rand
CAD/ZARCanadian Dollar / South African Rand
GBP/ZARBritish Pound / South African Rand
CHF/ZARSwiss Franc / South African Rand
USD/ZARUS Dollar / South African Rand
EUR/HUFEuro / Hungarian Forint
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

GYIK

Mi az a volatilitás?

A volatilitás egy adott piac ármozgásának mértékét jelenti egy meghatározott időszakon belül. A devizapiaci volatilitás lehetőségeket kínálhat a devizakereskedők számára, mivel a nagy ármozgások arányosan nagy nyereség elérését is lehetővé teszik. Ugyanakkor ezek a körülmények jelentős tőkekockázattal is járnak, mivel a pozíciók gyorsan a kereskedő ellen fordulhatnak.

Hogyan mérik a volatilitás?

A devizapiaci volatilitás többféle módszerrel is mérhető, például a történelmi volatilitással, amely az adott időszak hozamainak szórásaként számítható ki. Használható az implikált volatilitás is, amely a jövőbeli volatilitás várható mértékét méri opcióárazási modellek alapján. A technikai indikátorok közül az Average True Range (ATR, átlagos valós tartomány) az egyik legelterjedtebb eszköz, amely a megadott időszakon belüli legmagasabb és legalacsonyabb árfolyam közötti tartomány alapján méri a piac volatilitását.A Bollinger szalagok® szintén alkalmazhatók, amelynél a "szalag" mérete a mozgóátlag alapján van meghatározva, így a szalag szélessége információt adhat a volatilitásról.

Mi okozhat piaci volatilitást?

A devizapiacon – csakúgy, mint más eszközkategóriák esetében – a volatilitást különféle makrogazdasági események válthatják ki. Például ha egy kamatdöntés eltér a piaci várakozásoktól, az adott devizapárok árfolyama hirtelen megmozdulhat, mivel egyes valuták vonzóbbá vagy kevésbé vonzóvá válhatnak a befektetők számára. Emellett technikai szempontból a kulcsfontosságú támasz- vagy ellenállási szintek áttörése is széles körű vételi vagy eladási döntéseket válthat ki. A piaci hangulat, az alacsony likviditású időszakok és az intézményi spekuláció szintén befolyásolhatják a volatilitás mértékét.

Mi az a tőkeáttételes kereskedés és hogyan működik?

A margin kereskedés, vagy más néven tőkeáttételes kereskedés lehetőséget nyújt a kereskedőknek, hogy nagyobb pozícióknak legyen kitettségük, mint az elérhető tőkéjük. Ez azt jelenti, hogy nagyobb nyereséget valósíthatnak meg, mint az eredeti tőkéjükkel, azonban nagyobb veszteségeik is lehetnek kedvezőtlen piacviszonyok között. A tőkeáttételes kereskedésnél a pozíció teljes értékének csak egy kis százalékát kell biztosítania (ami fedezetként ismert). Ha a pozíció kedvezőtlen irányba fordul, fedezetkiegészítési felhívást kaphat, ami azt jelenti, hogy a fiókja tőkéje a minimumkövetelmény alá esett. Ez azt jelenti, hogy a kereskedés folytatásához be kell fizetni a fiókjára vagy csökkenteni a pozíciói méretét.