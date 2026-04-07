Average true range indikátor magyarázata

Az ATR-t 1978-ban hozta létre egy technikai elemző, név szerint J. Welles Wilder, Jr., aki az indikátort a "New Concepts In Technical Trading Systems" (Új koncepciók a technikai kereskedési rendszerekben) című könyvében osztotta meg olvasóival.

Ha valaki szeretné kiszámítani átlagos valós tartományt (average true range), az alábbi három komponenst kell figyelembe vennie:

Az aktuális csúcs és az előző záróár közötti különbség

Az aktuális mélypont és az előző záróár közötti különbség

Az aktuális csúcs és az aktuális mélypont közötti különbség

Miután megkapta a fenti számokat, ki kell választania a legmagasabbat. Ez a true range (valós tartomány) vagy TR.

Miután megkapta a valós tartományt, ki kell választania a periódusok számát. Ezek lehetnek órák, hetek, hónapok vagy akár évek is. A könyvében Wilder 14 periódust javasol. Ez a leggyakrabban használt szám, bár a kereskedők tetszés szerint használhatnak többet vagy kevesebbet is.

Ezután ki kell számolniuk a valós tartományt a kiválasztott időtartományokra (például 14 napra), és kiszámítani az átlagukat. A végső szám az average true range, amely a kiválasztott időtartomány átlagos ármozgásait mutatja meg.

ATR képlet

Alternatívaként az ATR kiszámítható az alábbi képlet segítségével:

ATR = (korábbi ATR * (n - 1) + TR) / n] Ahol n=periódusok száma TR= True Range

Average true range kereskedési példa

Most vessünk egy pillantást az average true range egy valódi példájára. Az indikátor elérhető a legtöbb kereskedési platformon, és egy különálló sávban jelenik meg az árfolyamgrafikon alatt.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Ahogyan azt a képen is láthatja, az ATR nem teljesen követi az árfolyam mozgásait. Ehelyett azt mutatja, hogy az árfolyam mikor volt a legingadozóbb. Ha vetünk egy pillantást a grafikonra, akkor láthatjuk, hogy amikor az eszköz ára a legmagasabb szinten volt, a volatilitása inkább a középső tartományban mozgott.

Továbbá fontos megjegyezni, hogy az average true range nem százalékként van megadva, hanem abszolút értékként. Ez azt jelenti, hogy egy 1.000$ körül mozgó eszköznek magasabb lesz az ATR-je, mint egy 10$ körüli eszköznek.

Ennek eredményeként az első jelentősebb változást tapasztalhat az ATR-ben, ha 100$-ral emelkedik, mint ha a második 5$-ral emelkedne, annak ellenére, hogy az első eszköz 10%-ot emelkedett, a második pedig 50%-ot. A kereskedőknek ezt fontos figyelembe venni, hogy ne használják az ATR méréseket elkülönítve, amikor összeállítják az average true range stratégiájukat.