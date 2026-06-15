Mi az a deviza és a devizakereskedés?

A devizapiac a világ legnagyobb pénzügyi piaca. Általában egy olyan globális piacot értünk alatta, ahol valutákkal kereskednek.

A devizakereskedés, vagy más néven valutakereskedés a nemzetközi valuták egymás közötti átváltási árfolyamaik szerinti vásárlását és eladását foglalja magába azzal a céllal, hogy profitot valósítunk meg az átváltási árfolyamok ingadozásaiból.

Lássunk egy rövid példát. Ha úgy gondolja, hogy az angol font értéke erősödni fog az amerikai dollárral szemben, akkor használhat egy derivatívát, mint például egy CFD, hogy long pozíciót nyisson a GBP/USD árfolyamán. Ha a font értéke növekedik a dollárral szemben, akkor nyereséges lesz az ügylete. Ha viszont a dollár erősödik a fonttal szemben, akkor veszteséget szenved el.

A CFD-k összetett termékek, amelyek hozzáférést nyújtanak tőkeáttételhez, ami a nyereségeit és a veszteségeit is növelheti, ezért fontos megérteni a fennálló kockázatokat, mielőtt kereskedni kezdene. Tudjon meg többet a devizakereskedésről, a tőkeáttételről és egyebekről a hasznos útmutatónkból.