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Legmagasabb volatilitású árucikkek

Fedezze fel, hogy a különféle fémek, energiahordozók, árucikkek és egyéb CFD piacaink közül melyekre jellemző a legnagyobb áringadozás.

Árucikkek: legmagasabb volatilitású

Vessen egy pillantást a platformunk legmagasabb volatilitású árucikkeire.
Áttekintő oldalLegtöbbször forgalmazottLegvolatilisabbEmelkedőkEsők
EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
OJN2026Orange Juice Future
Orange JuiceOrange Juice Spot
ON2026Oats Future
RRRough Rice Rolling
OU2025Oats Future
KCN2026Coffee US Future
Coffee ArabicaUS Coffee Arabica Spot
OatsOats Spot
US CocoaUS Cocoa Spot
CCU2026Cocoa US Future
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Útmutató a legmagasabb volatilitású árucikkekhez

Mit jelent egy árucikk volatilitása?

Egy árucikk volatilitása azt mutatja, hogy mekkora áringadozásokat tapasztal egy meghatározott időszakban. Az árucikkek magas volatilitását több tényező idézheti elő, mint például a kínálat és a kereslet változása, geopolitikai események, piaci spekuláció és szezonális ciklusok.

Például a mezőgazdasági árucikkek volatilitást tapasztalhatnak a terméshozamot befolyásoló időjárási viszonyok miatt, míg az olajárak ingadozására hatással lehet az olajtermelő régiók politikai instabilitása vagy az energiapolitika változása.

A kereskedők szorosan figyelemmel követik a volatilitást, ugyanis hatással van az ügyleteik kockázatára és lehetséges nyereségére is.

Melyek a legmagasabb volatilitású árucikkek?

A legmagasabb volatilitású árucikkek változhatnak a piaci viszonyoktól függően. Ettől eltekintve, a nyersolaj általában a legmagasabb volatilitású árucikkek közé van sorolva, ugyanis az árfolyamát befolyásolják a geopolitikai feszültségek, az ellátási zavarok és a globális energiakereslet változása.

Más energiahordozók, mint például a földgáz, szintén tapasztalhatnak magas volatilitást. Az árfolyamok igen érzékenyek az időjárási viszonyokra, a tartalékok szintjére és az energiafogyasztási szokások változásaira.

Az ezüst egy kifejezetten magas volatilitású árucikk az aranyhoz viszonyítva. Erre a nemesfémre sokkal nagyobb ármozgások jellemzők, ugyanis a keresletére az ipar és a befektetők is hatással vannak, így érzékenyebb a gazdasági tevékenység és a piaci hangulat változásaira.

Ha bármely ingadozó piacon szeretne kereskedni, fontos alapos kutatást végeznie, elemeznie és nyomon követnie a kereskedésre kiválasztott eszközt, és gondosan kidolgozott kockázatkezelési stratégiát alkalmazni.

Mit jelent a volatilitási kockázat a kereskedésben?

A "volatilitási kockázat" a kereskedésben arra a kockázatra utal, amely egy ügylet értékét fenyegeti a volatilitás miatt. Itt jelentős és hirtelen változásokról van szó az ügylet mögött álló pénzügyi eszköz árfolyamában. Ez esetenként komoly és váratlan veszteségekhez vezethet.

A volatilitási kockázat kifejezetten fontos olyan piacokon, mint például a részvények, az árucikkek és a devizák, amelyek esetében az ár drasztikus változáson mehet keresztül rövid idő leforgása alatt, olyan tényezők miatt, mint például a gazdasági adatok közzététele, geopolitikai események és a piaci hangulat hirtelen változása.

A kereskedők számára a magas volatilitás több be- és kilépési pontot jelenthet a kereskedés során. Ez viszont a veszteség kockázatát is növeli, főleg akkor, ha nincs felkészülve a hirtelen ármozgásokra és nincs hatékony kockázatkezelő stratégiája. A volatilitási kockázat kezelése magába foglalhat stop-loss megbízások* alkalmazását, portfólió diverzifikációt, naprakész információkat a piacviszonyokról és jól időzített döntések meghozását.

*A hagyományos stop-loss megbízások nem garantáltak, azonban kínálatunkban garantált stop-lossok (GSL) is elérhetők egy meghatározott díjért. A GSL megbízás díj összegét a megbízás áttekintésében ellenőrizheti, amikor pozíciót nyit és GSL megbízást ad hozzá.