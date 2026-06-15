Egy árucikk volatilitása azt mutatja, hogy mekkora áringadozásokat tapasztal egy meghatározott időszakban. Az árucikkek magas volatilitását több tényező idézheti elő, mint például a kínálat és a kereslet változása, geopolitikai események, piaci spekuláció és szezonális ciklusok.
Például a mezőgazdasági árucikkek volatilitást tapasztalhatnak a terméshozamot befolyásoló időjárási viszonyok miatt, míg az olajárak ingadozására hatással lehet az olajtermelő régiók politikai instabilitása vagy az energiapolitika változása.
A kereskedők szorosan figyelemmel követik a volatilitást, ugyanis hatással van az ügyleteik kockázatára és lehetséges nyereségére is.
A legmagasabb volatilitású árucikkek változhatnak a piaci viszonyoktól függően. Ettől eltekintve, a nyersolaj általában a legmagasabb volatilitású árucikkek közé van sorolva, ugyanis az árfolyamát befolyásolják a geopolitikai feszültségek, az ellátási zavarok és a globális energiakereslet változása.
Más energiahordozók, mint például a földgáz, szintén tapasztalhatnak magas volatilitást. Az árfolyamok igen érzékenyek az időjárási viszonyokra, a tartalékok szintjére és az energiafogyasztási szokások változásaira.
Az ezüst egy kifejezetten magas volatilitású árucikk az aranyhoz viszonyítva. Erre a nemesfémre sokkal nagyobb ármozgások jellemzők, ugyanis a keresletére az ipar és a befektetők is hatással vannak, így érzékenyebb a gazdasági tevékenység és a piaci hangulat változásaira.
Ha bármely ingadozó piacon szeretne kereskedni, fontos alapos kutatást végeznie, elemeznie és nyomon követnie a kereskedésre kiválasztott eszközt, és gondosan kidolgozott kockázatkezelési stratégiát alkalmazni.
A "volatilitási kockázat" a kereskedésben arra a kockázatra utal, amely egy ügylet értékét fenyegeti a volatilitás miatt. Itt jelentős és hirtelen változásokról van szó az ügylet mögött álló pénzügyi eszköz árfolyamában. Ez esetenként komoly és váratlan veszteségekhez vezethet.
A volatilitási kockázat kifejezetten fontos olyan piacokon, mint például a részvények, az árucikkek és a devizák, amelyek esetében az ár drasztikus változáson mehet keresztül rövid idő leforgása alatt, olyan tényezők miatt, mint például a gazdasági adatok közzététele, geopolitikai események és a piaci hangulat hirtelen változása.
A kereskedők számára a magas volatilitás több be- és kilépési pontot jelenthet a kereskedés során. Ez viszont a veszteség kockázatát is növeli, főleg akkor, ha nincs felkészülve a hirtelen ármozgásokra és nincs hatékony kockázatkezelő stratégiája. A volatilitási kockázat kezelése magába foglalhat stop-loss megbízások* alkalmazását, portfólió diverzifikációt, naprakész információkat a piacviszonyokról és jól időzített döntések meghozását.
*A hagyományos stop-loss megbízások nem garantáltak, azonban kínálatunkban garantált stop-lossok (GSL) is elérhetők egy meghatározott díjért. A GSL megbízás díj összegét a megbízás áttekintésében ellenőrizheti, amikor pozíciót nyit és GSL megbízást ad hozzá.