Legmagasabb volatilitású árucikkek

Mit jelent egy árucikk volatilitása?

Egy árucikk volatilitása azt mutatja, hogy mekkora áringadozásokat tapasztal egy meghatározott időszakban. Az árucikkek magas volatilitását több tényező idézheti elő, mint például a kínálat és a kereslet változása, geopolitikai események, piaci spekuláció és szezonális ciklusok.

Például a mezőgazdasági árucikkek volatilitást tapasztalhatnak a terméshozamot befolyásoló időjárási viszonyok miatt, míg az olajárak ingadozására hatással lehet az olajtermelő régiók politikai instabilitása vagy az energiapolitika változása.

A kereskedők szorosan figyelemmel követik a volatilitást, ugyanis hatással van az ügyleteik kockázatára és lehetséges nyereségére is.