Melyek a világ legtöbbet kereskedett árucikkei?

A világ legtöbbet kereskedett árucikke a nyersolaj, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a globális energiapiacokon. Az árucikk magas kereskedési forgalma az energiaiparban, a szállításban és az áramtermelésben betöltött jelentős szerepének köszönhető. Ez igen érzékennyé teszi a nyersolaj árfolyamát a geopolitikai eseményekre, az ellátási láncok megszakadására és az energiapolitika változásaira. A kereskedők és az elemzők szorosan figyelemmel követik a nyersolaj árfolyamát, ugyanis jelentősen befolyásolhatja a globális gazdasági szektorokat.

A Capital.com oldalán CFD-k segítségével kereskedhet az US nyersolaj (más néven "Nyugat-Texasi intermediát") és a Brent nyersolaj (amelyet az Északi-tengerből nyernek ki) árfolyamán is. Mint származtatott termék, a CFD-k lehetővé teszik a spekulációt, akár az olaj árának emelkedésére, akár a csökkenésére számít, mindezt az olaj vásárlása vagy eladása nélkül.

Ez igen hasznos eszközzé teszi a CFD-ket arra, hogy olajjal bővítse a portfólióját. A CFD-k továbbá hozzáférést nyújtanak tőkeáttételhez, amellyel az elérhető tőkéjénél (más néven "fedezet") sokkal nagyobb pozíciókat nyithat. Ez nagy és hirtelen veszteségekhez vagy nyereségekhez vezethet, ezért a kereskedés megkezdése előtt fontos megérteni, hogy összetett és magas kockázatú termékekről van szó. Miért ne kezdené a CFD kereskedési útmutatónkkal?