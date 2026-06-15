A világ legtöbbet kereskedett árucikke a nyersolaj, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a globális energiapiacokon. Az árucikk magas kereskedési forgalma az energiaiparban, a szállításban és az áramtermelésben betöltött jelentős szerepének köszönhető. Ez igen érzékennyé teszi a nyersolaj árfolyamát a geopolitikai eseményekre, az ellátási láncok megszakadására és az energiapolitika változásaira. A kereskedők és az elemzők szorosan figyelemmel követik a nyersolaj árfolyamát, ugyanis jelentősen befolyásolhatja a globális gazdasági szektorokat.
A Capital.com oldalán CFD-k segítségével kereskedhet az US nyersolaj (más néven "Nyugat-Texasi intermediát") és a Brent nyersolaj (amelyet az Északi-tengerből nyernek ki) árfolyamán is. Mint származtatott termék, a CFD-k lehetővé teszik a spekulációt, akár az olaj árának emelkedésére, akár a csökkenésére számít, mindezt az olaj vásárlása vagy eladása nélkül.
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Bár az árfolyamok folyamatosan változnak, a világ legértékesebb árucikkei többek között a nyersolaj, az arany és a földgáz. Mindegyikük értéke a globális gazdaságban betöltött kulcsfontosságú szerepében rejlik.
A nyersolaj kulcsfontosságú az energiatermelés és a szállítás szempontjából, valamint az árfolyama hatással van az autóiparra és a technológia szektorra, számos egyéb iparág mellett.
Az arany úgynevezett "mentsvár" eszközként van számon tartva, és általában jól teljesít a bizonytalan gazdasági viszonyok alatt, bár ez nem jelenti azt, hogy az ára sebezhetetlen a tömeges eladásokkal szemben.
A földgáz egyre fontosabb szerepet játszik az áramtermelésben és a fűtésben, így világszinten növekszik iránta a kereslet. Ezeket az árucikkeket szorosan figyelemmel követik a pénzügyi piacokon, ahol az ingadozások befolyásolhatják a globális gazdasági trendeket és kereskedési stratégiákat.
Az, hogy melyek a legjobb árucikkek kereskedésre, különféle tényezőktől függ.
Ha a legnépszerűbb árucikkeket keresi a kereskedők körében, akkor megtalálhatja a legtöbbet kereskedett árucikkeket a fenti táblázatban.
Ha inkább a volatilitás érdekli, akkor vessen egy pillantást a legmagasabb volatilitású árucikkekre vagy a legtöbbet emelkedő és a legtöbbet csökkenő árucikkeinkre.
A legjobb kereskedni kívánt árucikk kiválasztásakor azonban fontos figyelembe venni milyen tényezők befolyásolják az árfolyamokat és mi történik a világban.
A nyersolaj árfolyamára például magas volatilitás jellemző. Az árucikk árát befolyásolják a geopolitikai feszültségek, amelyek egyensúlyhiányt válthatnak ki a kínálat és a kereslet között.
Az arany ezzel szemben értékmegőrzőként tekinthető a bizonytalan gazdasági viszonyok alatt, és az olajjal ellentétesen viselkedik.
Tehát a legjobb kereskedni kívánt árucikk kiválasztásakor vegye figyelembe a céljait és a stratégiáját, valamint gondoskodjon róla, hogy alapos piackutatást végez.