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Emelkedő árucikkek

Tudjon meg többet a legnagyobb emelkedést jegyző árucikkekről, és ismerje meg közelebbről az árucikkek eszközosztályát még ma.

Árucikkek: legtöbbet emelkedők

Legyen naprakész a legnagyobb mozgást mutató árucikkekkel, és alapozza döntéseit olyan árucikkekre, amelyek jól teljesítenek az aktuális piacviszonyok között.
Áttekintő oldalLegtöbbször forgalmazottLegvolatilisabbEmelkedőkEsők
EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
CCU2026Cocoa US Future
US CocoaUS Cocoa Spot
CCZ2026Cocoa US Future
LRCU2026Coffee UK Future
OatsOats Spot
MZN3Zinc
ON2026Oats Future
LRCCoffee UK
AluminumAluminum Spot
LeadLead
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Útmutató a legtöbbet emelkedő árucikkekhez

Mik azok az árucikkek?

Az árucikkek nyersanyagok vagy alapvető mezőgazdasági termékek, amelyeket nagy mennyiségben vásárolnak és adnak el az árutőzsdéken. Az áraikat a kínálat és a kereslet határozza meg, és az árfolyamaikon olyan pénzügyi derivatívákon keresztül lehet kereskedni, mint például a CFD-k, valamint lehetséges árucikkekbe fektetni a kívánt árucikk megvásárlásával is. Az árucikkek négy fő csoportra oszthatók. Ezek a lágy árucikkek, kemény árucikkek, élőáru és energiahordozók. 

Milyen különféle árucikktípusok léteznek?

Négy fő árucikk kategória létezik: lágy árucikkek, kemény árucikkek, élőáru és energiahordozók.

Lehetséges árucikkekbe fektetni?

Igen, többféle módon lehet árucikkekbe fektetni. Használhat határidős és opciós ügyleteket, valamint egyéb módok is elérhetők, mint például az árucikk befektetési alapok, nem beszélve az adott árucikk, mint például az arany megvásárlásáról, az értéke növekedésének reményében. Az árucikkekbe való befektetés eltér az árucikk kereskedéstől, ugyanis az utóbbinál spekulálhat a mögöttes árfolyamon olyan eszközök segítségével, mint például a CFD-k. Ezt azt jelenti, hogy nem birtokolja magát az eszközt, és pozíciót nyithat az árfolyam emelkedésére és csökkenésére is. A CFD-kkel általában tőkeáttétellel kereskednek, ami azt jelenti, hogy Ön nagyobb pozíciókkal rendelkezhet, viszonylag alacsony fedezettel. Ez növeli a lehetséges nyereségeket, azonban a veszteségeket is.

Melyik a három fő globális árucikkpiac?

Három fő globális árucikk piac létezik: a CME Group (amely a Chicagói Árutőzsde és a Chicagói Kereskedelmi Igazgatóság egyesülésével jött létre), az Intercontinental Exchange és a Londoni Fémtőzsde.