Csökkenő árucikkek

Az árucikkek nyersanyagokat vagy mezőgazdasági termékeket foglalnak magukba, amelyek megvásárolhatók és eladhatók hagyományos módon, vagy derivatívákon, például CFD-ken keresztül. A leggyakrabban kereskedett fémáruk az arany, a réz és az ezüst, míg az energiahordozók közül a földgáz és a nyersolaj a legnépszerűbb a kereskedők körében. Bármely kategóriáról is legyen szó, az árucikk árfolyamokat a kínálatot és keresletet befolyásoló tényezők irányítsák, mint például az ipar szükségletei, a geopolitikai események és az ellátási láncok zavarai, ezért rendkívül fontos figyelemmel követni az ilyen eseményeket azoknak, akik ezeken a piacokon kereskednek.
Az árucikkek különböző kategóriákba sorolhatók, mint például élelmiszerek, fémek és energiahordozók. A fő mezőgazdasági termékek például a búza, a kukorica, a kávébab és a cukor, míg a leggyakrabban kereskedett fémek közé az arany, az ezüst és a réz tartoznak. Mindeközben az olyan energiahordozók, mint például a földgáz, a nyersolaj és a fűtőolaj kereskedése széles körben derivatívákon keresztül történik, ami a likviditásukkal, a volatilitásukkal és más piacokkal való árkorrelációjukkal magyarázható.
Árucikkekbe fektethet hagyományos módon, vagyis az adott árucikk, mint például az arany megvásárlásával és megtartásával, az értéke növekedésének reményében. Ezt megteheti hagyományos módon, mint például egy részvénybrókeren keresztül, vagy egy online platformon, ahol elérhető a kiválasztott eszköz vásárlása és eladása. Továbbá kereskedhet árucikk piacokon, pozíciót nyitva olyan derivatívák segítségével, mint például a CFD-k, amelyek lehetővé teszik a tőkeáttételes kereskedést a mögöttes eszköz emelkedő vagy csökkenő árfolyamán. Az utóbbi esetében nem birtokolja az adott eszközt, és használhat tőkeáttételt, vagyis többszörösen nagyobb pozíciókat nyithat, mint a kezdőtőkéje. A tőkeáttételes kereskedés egyaránt növeli a nyereségeket és a veszteségeket is, így igen kockázatos.
A három fő globális árucikk tőzsde egyike a CME Group, amely hozzáférést nyújt olyan árucikkekkel való kereskedéshez, mint például a kukorica, szójabab és búza, valamint olyan energiahordozókhoz, mint a nyersolaj és a földgáz. Az Intercontinental Exchange tőzsdék és elszámolóházak globális üzemeltetője, valamint a Londoni Fémtőzsde ismert a gazdag alapfém kínálatáról, amelyben megtalálhatók az alumínium, a réz, az ólom és a nikkel. Az említett intézmények fontos szerepet játszanak a kézzel fogható árucikkek és a származtatott ügyletek kereskedésének megkönnyítésében, lehetővé téve fedezeti ügyletek nyitását és spekulációt számos különféle árucikk piacon.