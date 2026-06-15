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A legtöbbet emelkedő részvények követésével azonosíthat lehetséges kereskedési lehetőségeket, valamint bővítheti tudását a kereskedésre elérhető cégekről és a versenykörnyezetről.
Egy részvény árfolyamának emelkedését okozhatja a cég kiemelkedő teljesítménye, a pozitív piaci hangulat vagy a szélesebb körű iparág érdekeltsége. A trendek követése segíthet megalapozott döntéseket hozni a részvények kiválasztása során, a vásárlásukról vagy eladásukról és egyéb fontos kérdésekről.
Az, hogy mikor javasolt a piacokon emelkedő részvények után kutatni, függ a stratégiájától és a céljaitól. Például, ha rövid távú kereskedő, aki swing kereskedési stratégiát alkalmaz, naponta akár több alkalommal is ellenőrizheti a piacok állapotát, míg a hosszabb távú kereskedők, például a pozícióalapú kereskedési stratégia esetén heti szinten vagy még ritkábban mérik fel a piac állapotát. Bármilyen stratégiáról is legyen szó, javasolt tájékozottnak maradni és nem túlreagálni a rövid távú mozgásokat.
A részvények emelkedhetnek olyan kulcsfontosságú tényezők hatására, mint például a pozitív bevételi jelentések, kedvező hírek vagy a céggel kapcsolatos egyéb fejlemények, pozitív ipari tendenciák, elemzők jelentései vagy a kereskedők általi megnövekedett kereslet. Továbbá a fundamentális tényezők, mint például a kamatlábak, az infláció és a geopolitikai események szintén hatással lehetnek a piaci hangulatra és hozzájárulhatnak egyes részvények emelkedéséhez. Az említett tényezők és a közöttük fennálló kapcsolat megértése hasznos lehet a jövőbeli emelkedő részvények azonosításában.
Bár vonzó lehet kizárólag a legtöbbet emelkedő részvényekkel kereskedni, fontos fenntartani a portfóliónk diverzifikáltságát. Annak ellenére, hogy a legjobban teljesítő részvények felülteljesíthetik a szélesebb értelemben vett piacot, a koncentrált kockázat problémákat okozhat, ezért a kockázat elosztása különféle eszközök és eszközosztályok között csökkentheti egyetlen eszköz ingadozásának hatását és segíthet megvédeni a fiókja tőkéjét a kedvezőtlen kimenetelektől.