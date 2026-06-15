StartPiacokRészvényekLegmagasabb volatilitású részvények

Legmagasabb volatilitású részvények

Fedezze fel a legmagasabb volatilitású részvényeket, és hozzon létre egy próbafiókot a magas volatilitású részvény CFD-kkel való kereskedés gyakorlására, a tőkéjét fenyegető kockázat nélkül.

Részvények: legmagasabb volatilitású

A magas volatilitású részvények lehetőségeket kínálhatnak, azonban kockázatokkal is járnak. Tudjon meg többet a magas volatilitású részvényekről, és döntse el, hogy megfelelnek-e a kereskedési stratégiájának.
Áttekintő oldalLegtöbbször forgalmazottLegvolatilisabbEmelkedőkEsők
EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
ERAauERA FPO ''A''
0813Shimao Property Holdings Limited
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
AIFUAIX Inc
SNBRSleep Number Corp
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
CVNauCarnarvon Petroleum
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Útmutató a legmagasabb volatilitású részvényekhez

Mi tesz ingadozóvá egy részvényt?

Egy részvény számos különféle árfolyamot befolyásoló tényező miatt válthat ingadozóvá. Ilyenek például az alábbiak:

  • A cég pénzügyi helyzetének változásai
  • A piaci hangulat változásai
  • Jelentős hírek, mint például egyesülések
  • Gazdasági indikátorok ingadozásai
  • Szélesebb körű piac vagy szektor mozgásai

A részvény volatilitása továbbá emelkedhet a kereskedési tevékenységtől is, mint például a magas kereskedési forgalom vagy a spekulatív kereskedés. Valójában volatilitást okozhat bármilyen hír vagy esemény, amely hatást gyakorolhat a kereskedők megítélésére a részvény jövőjével kapcsolatban.

Negatívumnak számít egy részvény volatilitása?

Ha magas volatilitású részvényekkel szeretne kereskedni, ne feledje, hogy egy ingadozó részvény önmagában nem negatív, azonban más kockázati profilt jelent.

A volatilitás azt jelenti, hogy egy részvény árfolyama bármely irányban jelentős ingadozást mutathat rövid időtartományon belül. Bár a volatilitás nagyobb nyereségeket jelenthet, fokozott kockázattal is jár, ami magasabb veszteségekhez vezethet.

Végeredményben az, hogy egy részvény volatilitása pozitív vagy negatív a kereskedő kockázattoleranciájától, stratégiájától és pénzügyi céljaitól függ.