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Csökkenő részvények

Fedezze fel a mai nap legnagyobb csökkenő részvényeit több ezer globális részvény között, és döntse el, hogy illeszkedik-e valamelyik a CFD kereskedési stratégiájába. 

Részvények: top csökkenők

Fedezze fel a mai nap legnagyobb vesztes részvényeit, és döntse el, hogy az árfolyamcsökkenésre történő kereskedés illeszkedik-e az Ön stratégiájába.
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EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
IBTGiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IS3GdiShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
XB4AdXtrackers ATX UCITS ETF
XCHAdXtrackers CSI300 Swap UCITS ETF
BOOMAAudioboom Group Plc
BRKBerkshire Hathaway Inc - A
6861Keyence Corporation
5801Furukawa Electric Co., Ltd.
9983Fast Retailing Co., Ltd.
6976Taiyo Yuden Co., Ltd.
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Útmutató a top csökkenő részvényekhez

Mi az a részvény?

A részvény egy vállalatban való tulajdonosi hányadot jelent. A vállalatok gyakran kínálnak részvényeket a befektetőknek, hogy tőkét vonjanak be anélkül, hogy eladósodnának. A részvények megvásárlásával a befektetők részesedést szereznek a vállalatban, és részvénytulajdonosokká válnak. 

A részvényekkel általában az értéktőzsdéken kereskednek. Részvényesként pénzügyi előnyökben részesülhet osztalék formájában – ezek a vállalat nyereségéből történő kifizetések. Van azonban egy bökkenő: a részvény értéke nem kőbe vésett. Attól függően ingadozik, hogy hogyan teljesít a vállalat, és mennyi a részvény aktuális árfolyama, vagyis a befektetés értéke emelkedhet, de csökkenhet is.

Milyen típusú részvények léteznek?

Kétféle részvényt különböztetünk meg: törzsrészvényt és elsőbbségi részvényt.

Gondolja végig, mit jelent Önnek a „részvény” kifejezés (természetesen pénzügyi értelemben). Valószínűleg a törzsrészvényre gondol – ez a legismertebb részvénytípus. 

Ha a vállalat, amelybe befektetett, jól teljesít, a törzsrészvény birtoklása lehetőséget ad az osztalékhozamra. Továbbá szavazati joggal is rendelkezik törzsrészvényesként, így beleszólása lehet a vállalat jövőjét érintő döntésekbe. 

Fontos azonban, hogy ha a vállalkozás csődbe megy, akkor általában Ön áll a sor végén, amikor a kártalanítás történik.

Az elsőbbségi részvény több néven is ismert. Gyakran nevezik preferált részvénynek vagy hibrid értékpapírnak is. Bár az elsőbbségi részvény szintén tulajdonosi részesedést jelent, működése inkább a részvény és a kötvény közötti átmenetet képviseli. 

Többféle elsőbbségi részvény létezik – például kumulált, részesedő (participating) vagy átváltható típusok. Általánosságban elmondható, hogy ezek jellemzően magasabb osztalékkifizetési lehetőséget kínálnak, mint a törzsrészvények, de ritkán biztosítanak szavazati jogot a tulajdonosnak. 

Mi befolyásolja a részvényárfolyamokat?

A részvényárakat számos tényező befolyásolja, az egyedi vállalati eseményektől kezdve a globális gazdasági környezetig.  

Egy vállalat nyereségessége és árbevételének növekedése közvetlenül hatással van arra, hogyan értékelik a befektetők a céget. Ugyanígy a negyedéves és éves jelentések is jelentős ármozgást válthatnak ki attól függően, hogy a vállalat teljesítménye megfelel-e az elvárásoknak.

A befektetők várakozásai és érzései a vállalat jövőbeli kilátásaival kapcsolatban befolyásolhatják a részvény árfolyamát, olykor még akkor is, ha azok eltérnek a vállalat valós pénzügyi mutatóitól. Ennek megfelelően az olyan pozitív hírek, mint egy sikeres termékbevezetés vagy egy kedvező bírósági döntés, emelhetik a részvényárfolyamot, míg a negatív hírek esést idézhetnek elő.

A tágabb gazdasági mutatók szintén fontos szerepet játszanak. A magasabb kamatlábak csökkenthetik a részvényárakat, mivel növelik a vállalatok hitelfelvételi költségeit, és ezáltal a részvények kevésbé vonzóvá válhatnak a kockázatmentes állampapírokhoz képest. A magas infláció csökkentheti a vásárlóerőt, emellett növelheti a vállalatok költségeit is, ami részvényárfolyam-csökkenéshez vezethet.

Az egyes szektorokon belüli trendek – például a technológiai vagy energiaszektorban – szintén felfelé vagy lefelé mozdíthatják az árakat, attól függően, hogy az adott vállalat milyen pozíciót tölt be az iparágban, illetve milyenek a növekedési kilátásai.

A kereskedőknek figyelembe kell venniük az új szabályozásokat és az adópolitikai változásokat is. Ezek jelentős hatással lehetnek a vállalati nyereségre, és ezen keresztül a részvényárfolyamokra is. A szélesebb geopolitikai események, háborúk és természeti katasztrófák szintén befolyásolhatják a befektetői bizalmat és a piaci hangulatot.

További információt a részvényekről és kereskedésükről átfogó útmutatónkban talál. 