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Legtöbbet kereskedett részvények

Tekintse meg a mai nap legaktívabban kereskedett részvényeit – azokat, amelyeket ügyfeleink a legnagyobb számban vásároltak és adtak el CFD-kereskedés keretében. 

Részvények: legtöbbet kereskedett

Ismerje meg a mai nap legtöbbet kereskedett részvényeit. Vajon alkalmasak a kereskedési stratégiájához?
Áttekintő oldalLegtöbbször forgalmazottLegvolatilisabbEmelkedőkEsők
EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
MSTRStrategy Inc
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SNDKSanDisk Corp
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Útmutató a legtöbbet kereskedett részvényekhez

Melyek a világ vezető részvényei?

A „világ vezető részvényei” kifejezés általában olyan vállalatokra utal, amelyek hosszú távon kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ez erős pénzügyi alapokat, folyamatos osztalékfizetést és magas piaci tőkeértéket jelent. 

A világ vezető részvényei folyamatosan változnak, mivel számos tényező befolyásolja piaci tőkeértéküket. Ezek lehetnek belső tényezők – például vezetői változások vagy új termékek bevezetése –, illetve külső tényezők, mint geopolitikai események vagy nyersanyaghiány. Éppen ezért bármilyen statikus lista a „világ vezető részvényeiről” gyorsan elavulhat. 

A fenti táblázatban megtekintheti, mely részvényekkel kereskednek ügyfeleink a legnagyobb mértékben. A legismertebb vállalatóriások gyakran szerepelnek olyan globális részvényindexekben, mint a US 500, a UK 100 vagy a Japan 225

Mik azok a nyilvánosan kereskedett részvények?

A nyilvánosan kereskedett részvények egy vállalat tulajdoni egységei. Ezeket a részvényeket bárki megvásárolhatja és eladhatja az értéktőzsdéken – például a New York-i vagy a Londoni Értéktőzsdén. 

Ez lehetővé teszi, hogy magánszemélyek és intézmények is befektessenek egy vállalatba, és tulajdonrészt szerezzenek benne. Ezt általában azért teszik, hogy szavazati joguk révén beleszólhassanak a vállalat irányításába, osztalékhoz jussanak, vagy egyszerűen csak spekuláljanak a részvényárfolyamra. A vállalatok pedig azért kínálnak nyilvánosan kereskedett részvényeket, hogy tőkéhez jussanak egy széles befektetői körből, támogatva ezzel a növekedést, az innovációt és az operatív változásokat.

Melyek a legnagyobb forgalmú részvények?

A legnagyobb forgalmú részvények azok, amelyekkel a leggyakrabban kereskednek az értéktőzsdéken, tehát magas kereskedői érdeklődést mutatnak. Ezek a részvények gyakran olyan nagyvállalatokhoz tartoznak, amelyek kiemelt médiavisszhangot kapnak, például az Apple, a Tesla vagy az Amazon.