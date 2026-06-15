Mai csökkenő indexek

Miből áll össze egy pénzügyi index?

Egy indexet egy kiválasztott részvény- vagy más pénzügyi eszközcsoport alkot, amelyek egy adott piaci szegmenst képviselnek. Az index összetételét az indexszolgáltató határozza meg, meghatározott kritériumok alapján, amelyek lehetnek például a piaci kapitalizáció, iparág, likviditás vagy földrajzi elhelyezkedés.

Számos indexet piaci tőkeérték alapján súlyoznak, ami azt jelenti, hogy a nagyobb piaci értékű vállalatok nagyobb hatással vannak az index teljesítményére. Egyes indexek bizonyos szektorokra (például technológia vagy egészségügy) vagy iparágakra fókuszálnak, betekintést nyújtva azok teljesítményébe.

Az indexek képviselhetnek nemzeti piacokat is (például a japán Nikkei 225), regionális piacokat (mint az Euro Stoxx 50 az euróövezetben), vagy akár globális piacokat is.

Bár a legtöbb index nyilvánosan jegyzett cégek részvényeit tartalmazza, egyes indexek kormányzati vagy vállalati kötvények teljesítményét követik. Az indexek más eszközöket is tartalmazhatnak, például árucikkeket.