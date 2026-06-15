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Mai csökkenő indexek

Szeretné tudni, mely indexpiacok estek ma a legnagyobbat? Itt megtudhatja. Számos népszerű indexszel kereskedhet nálunk CFD-ken keresztül.

Csökkenő indexek

Tekintse meg, mely indexek estek ma a legnagyobb mértékben.
Áttekintő oldalLegtöbbször forgalmazottLegvolatilisabbEmelkedőkEsők
EladásVásárlásÁrrés1n változás1n grafikonok
KereskedőVásárlók
JNMU2026Japan 225 Future
J225Japan 225
HCEIM2026China H-Shares Future
HSCEChina H-Shares
US30US Wall Street 30
FDXM2026Germany 40 Future
FDXU2026Germany 40 Future
YMU2026US Wall Street 30 Future
DE40Germany 40
US100US Tech 100
A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.

Útmutató a top csökkenő indexekhez

Miből áll össze egy pénzügyi index?

Egy indexet egy kiválasztott részvény- vagy más pénzügyi eszközcsoport alkot, amelyek egy adott piaci szegmenst képviselnek. Az index összetételét az indexszolgáltató határozza meg, meghatározott kritériumok alapján, amelyek lehetnek például a piaci kapitalizáció, iparág, likviditás vagy földrajzi elhelyezkedés. 

Számos indexet piaci tőkeérték alapján súlyoznak, ami azt jelenti, hogy a nagyobb piaci értékű vállalatok nagyobb hatással vannak az index teljesítményére. Egyes indexek bizonyos szektorokra (például technológia vagy egészségügy) vagy iparágakra fókuszálnak, betekintést nyújtva azok teljesítményébe.

Az indexek képviselhetnek nemzeti piacokat is (például a japán Nikkei 225), regionális piacokat (mint az Euro Stoxx 50 az euróövezetben), vagy akár globális piacokat is.

Bár a legtöbb index nyilvánosan jegyzett cégek részvényeit tartalmazza, egyes indexek kormányzati vagy vállalati kötvények teljesítményét követik. Az indexek más eszközöket is tartalmazhatnak, például árucikkeket. 

Mik az indexkereskedés előnyei és hátrányai?

Az indexkereskedés – akárcsak bármely más pénzügyi piac – előnyöket és hátrányokat is hordoz magában. Mielőtt kereskedni kezd, fontos megérteni ezeket. 

Az indexek diverzifikálhatják portfólióját, mivel az ágazatok és vállalatok széles körét képviselik. Ez csökkentheti az egyedi részvények kereskedésével járó kockázatokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az indexkereskedés kockázatmentes – az indexek árfolyama továbbra is gyorsan és előre nem látható módon változhat, ami tőkevesztési kockázatot hordoz. 

Ha egyetlen részvényindex árfolyamára kereskedik, nem pedig az egyes vállalatok részvényeivel, elkerülheti a mélyreható vállalati elemzéseket. Ugyanakkor továbbra is figyelemmel kell kísérnie azokat a piaci híreket, amelyek hatással lehetnek az index által követett országra vagy szektorra. 

A Capital.com-nál különbözeti szerződéseken (CFD-ken) keresztül vehet fel pozíciót indexekre – így tőkeáttételhez juthat. Ez lehetővé teszi, hogy a kezdeti befizetésénél (margin) nagyobb pozíciót nyisson – ami gyors és jelentős nyereségekhez vagy veszteségekhez vezethet. Mielőtt indexekkel kereskedne, fontos, hogy tisztában legyen ezeknek a komplex termékeknek a működésével

Mit kell tennem, mielőtt indexekkel kereskednék?

Mielőtt bármilyen piacon – különösen indexeken – kereskedne, fel kell készülnie arra, hogy tájékozott maradjon a globális gazdasági mutatókkal, politikai eseményekkel és más olyan tényezőkkel kapcsolatban, amelyek befolyásolhatják az indexmozgásokat. Érdemes megfontolnia, hogy az időbeosztása lehetővé teszi-e, hogy a szükséges időt és energiát ráfordítsa.

Meg kell ismerkednie az indexkereskedéshez kapcsolódó kockázatokkal is, és magabiztosnak kell éreznie magát ezek kezelésében. Az indexkereskedés – különösen tőkeáttételes eszközökkel, mint a CFD-k – jelentős kockázatot hordoz, mivel a tőkeáttétel nagy és gyors nyereségeket vagy veszteségeket eredményezhet. 

Hasznos lehet egy kockázatmentes próbafiókon gyakorolni, mielőtt valódi pénzzel kereskedne indexekkel. Számos brókercég kínál próbafiókot, amely virtuális pénzzel történő gyakorlást tesz lehetővé, így megismerheti a piac dinamikáját pénzügyi kockázat nélkül.

Fontos, hogy megbizonyosodjon arról is, hogy brókere elismert hatóság által szabályozott, és azokat az indexeket, piacokat és kereskedési termékeket kínálja, amelyek Önt érdeklik.