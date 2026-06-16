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Kereskedés Italy 40 Future - IFSU2026 CFD

52092.50%
The chart shows the IFSU2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 52092.5, a high of 52090.5, and a low of 52042.5.
Eladás

52077.5

Vásárlás

52092.5

15
Alacsony: 52042.5Magas: 52090.5
Kereskedő:
50%
Vásárlók:
50%
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Kereskedési feltételek
Típus
Ez a pénzügyi piac elérhető CFD kereskedésre.
Bővebb információk:CFD-k
CFD
Árrés15
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Long pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
€1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.01096 %
(-€1.10)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~€10,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~€9,000.00

-0.01096%
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Short pozíció egynapos finanszírozás kiigazítás
Fedezet. A befektetése
€1,000.00
Egynapos finanszírozás kiigazítás
A pozíció teljes értékéből származó díjak
-0.01096 %
(-€1.10)

Ügyletméret tőkeáttétellel ~€10,000.00

Tőkeáttételből származó pénz ~€9,000.00

-0.01096%
Egynapos finanszírozás kiigazítás időpontja21:00 (UTC)
PénznemEUR
Min kereskedési mennyiség0.001
Margin10.00%
Értéktőzsde
Kereskedési jutalék10%
Garantált stop díj
A garantált stop-loss (GSL) díj csak akkor kerül felszámításra, ha a GSL aktiválódik. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
0.03%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Kereskedés Italy 40 Future - IFSU2026 CFD

The Italy 40 index, or the FTSE MIB, is considered the benchmark for the national Italian stock exchange, the Borsa Italiana. The index consists of the 40 most capitalised and liquid stocks that are listed on the Borsa Italiana. In 2017 the market capitalisation of the Italy 40 index comprised € 2.37 trillion. Prior to September 2009 the index was managed by Standard & Poor’s and called the S&P/MIB. Today the Italy 40 is totally owned by London Stock Exchange Group, which is Borsa Italiana’s parent company. Trade CFDs on Italy 40 with Capital.com.

Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.8
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.7
4.6

Három lépés a kezdéshez

1. Nyisson egy fiókot (jogosultsági feltételekhez kötött)2. Fizessen be a saját feltételei szerint3. Kereskedjen, amikor készen áll