A legkereskedettebb indexek

Mit jelent egy indexszel kereskedni?

Egy indexszel való kereskedés azt jelenti, hogy pozíciót nyitunk egy piac, mint például az US Tech 100 vagy az UK 100 csökkenő vagy emelkedő árfolyamán. Ezt megtehetjük egy pénzügyi derivatívával, mint például egy CFD.

A CFD-k lehetőséget nyújtanak, hogy tőkeáttétellel kereskedjünk egy index árfolyamán, vagyis nagyobb pozíciót nyithatunk meg, viszonylag alacsony fedezettel. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a tőkeáttétel jelentős és hirtelen veszteségeket és nyereségeket okozhat, ezért fontos megérteni a működését és a kockázatait, mielőtt tőkeáttétellel kereskednénk. Első lépésként vessen egy pillantást a CFD kereskedési útmutatónkra.

Az indexkereskedés ezen módja széleskörű kitettséget nyújthat a piacoknak anélkül, hogy birtokolnia kellene egy adott vállalat részvényeit, árucikkeket vagy devizákat. Továbbá segíthet diverzifikálni a piaci tevékenységét és hatékonyabban kezelni a kockázatokat. Azonban mint bármilyen kereskedéstípus esetén, az indexkereskedés is kockázatokkal jár.