A legkereskedettebb indexek

A pénzügyi piacokon egy "index" egy olyan indikátor jelent, amely egy adott értékpapír vagy egy meghatározott piacon jegyzett összes értékpapír árának változását méri. Ezek az értékpapírok, amelyek magukba foglalhatnak részvényeket vagy egyéb pénzügyi eszközöket, általában meghatározott kritériumok alapján vannak csoportosítva, mint például egy iparág vagy földrajzi elhelyezkedés. Egy index nyomon követi az értékpapírok árainak változását, betekintést nyújtva egy adott piac vagy egy teljes szektor aktuális állapotába.
A világon számos különféle index létezik, amelyeket arra terveztek, hogy egy adott eszközcsoport teljesítményét kövessék. Az US 500 és a Germany 40 például a fő részvényindexek közé tartoznak. Az indexek köre azonban a részvényeken kívülre is kiterjed, számos különféle területet felölelve, mint például a kötvények, az ingatlanpiac és a piaci volatilitás. Az indexek csoportosíthatók például földrajzi elhelyezkedés, az összetevőik piaci tőkeértéke vagy az általuk képviselt szektor szerint.
Az indexárfolyamokat olyan tényezők mozgatják, mint például a gazdasági jelentések, vállalatok bevételi jelentései, geopolitikai események, valutaárfolyamok mozgásai, árucikkárak változásai, befektetői hangulat vagy akár az index összetételének módosítása. A szabályozás módosítások és a piaci spekuláció szintén komoly szerepet játszhat az indexek teljesítményében.
Egy indexszel való kereskedés azt jelenti, hogy pozíciót nyitunk egy piac, mint például az US Tech 100 vagy az UK 100 csökkenő vagy emelkedő árfolyamán. Ezt megtehetjük egy pénzügyi derivatívával, mint például egy CFD.
A CFD-k lehetőséget nyújtanak, hogy tőkeáttétellel kereskedjünk egy index árfolyamán, vagyis nagyobb pozíciót nyithatunk meg, viszonylag alacsony fedezettel. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a tőkeáttétel jelentős és hirtelen veszteségeket és nyereségeket okozhat, ezért fontos megérteni a működését és a kockázatait, mielőtt tőkeáttétellel kereskednénk. Első lépésként vessen egy pillantást a CFD kereskedési útmutatónkra.
Az indexkereskedés ezen módja széleskörű kitettséget nyújthat a piacoknak anélkül, hogy birtokolnia kellene egy adott vállalat részvényeit, árucikkeket vagy devizákat. Továbbá segíthet diverzifikálni a piaci tevékenységét és hatékonyabban kezelni a kockázatokat. Azonban mint bármilyen kereskedéstípus esetén, az indexkereskedés is kockázatokkal jár.