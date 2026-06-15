Mai emelkedő indexek

Hogyan történik az indexek értékének kiszámítása?

A részvényindexek értékét különféle módszerek segítségével határozzák meg, amelyek mindegyike egyéni betekintést nyújt a piac teljesítményébe. Lássuk melyik a három fő típus.

Az árral súlyozott indexek, mint például a Dow Jones Ipari Átlag, az indexben szereplő részvények átlagárán alapulnak. A magasabb árú részvényeknek nagyobb hatása van az index teljesítményére. Az index szintjét úgy határozzák meg, hogy összeadják az indexet alkotó részvények árait és elosztják a kapott eredményt, majd kiigazítást végeznek a vállalati tevékenységek alapján.

A tőkeértékkel súlyozott indexek, mint például az S&P 500 esetében a nagyobb tőkeértékű cégeknek jelentősebb befolyásuk van. Az index értékének meghatározásakor az indexben szereplő cégek teljes piaci tőkeértékét elosztják egy osztószámmal.

Az egyenlően súlyozott indexeknél minden részvény, a részvény árától és a vállalat piaci tőkeértékétől függetlenül ugyanakkora hatással van az index értékére. Az összes részvény átlagos hozama határozza meg az index értékét.