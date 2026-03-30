Qu'est-ce que le trading de l'or et comment fonctionne-t-il ?

Comment fonctionne le trading de l'or ?

Le trading de l’or consiste à spéculer sur les fluctuations de prix des marchés au comptant et des contrats à terme. Si vous utilisez des produits dérivés comme les contrats sur différence (CFD), vous pouvez trader l’or sans posséder le métal physique. Voici comment cela fonctionne :

Positions d’achat et de vente

En tant que trader sur l’or, vous pouvez prendre une position longue si vous anticipez une hausse des cours, ou une position courte si vous pensez qu’ils vont baisser. Cette flexibilité vous permet de réagir à diverses conditions de marché sur l’or – des changements de politique monétaire aux événements géopolitiques – sans avoir à prendre livraison du métal.

Spreads et coûts de trading

Les coûts liés au trading de CFD sur l’or sont généralement inclus dans le spread – la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur – mais des commissions ou des frais de financement overnight peuvent également s’appliquer. Si vous maintenez une position ouverte au-delà de la journée de trading, des frais de financement overnight peuvent s’appliquer. Avant de trader, informez-vous sur les coûts via notre page sur les frais et commissions.

Trading sur marge

Les CFD sur l’or sont tradés sur marge, ce qui signifie que vous n’avez besoin de déposer qu’un pourcentage de la valeur totale de la position pour l’ouvrir. Cela permet d’avoir une exposition supérieure à votre mise de départ, ce qui peut amplifier aussi bien les gains que les pertes. Il est important de bien gérer le risque et de comprendre vos exigences de marge avant d’ouvrir une position.

Volatilité du cours de l’or

Les cours de l'or peuvent être volatils, réagissant souvent aux données macroéconomiques, aux décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt, aux fluctuations du dollar US et à l'actualité du trading sur l'or. Des événements comme les chiffres de l’emploi non agricole ou les rapports sur l’inflation peuvent provoquer de fortes variations de cours, créant des opportunités pour les day traders et ceux qui utilisent des stratégies à court terme.

Accès aux marchés

Vous pouvez trader l’or en ligne avec notre plateforme de trading CFD – disponible sur ordinateur et mobile. La forte liquidité des marchés de l’or peut favoriser une exécution efficace et des spreads compétitifs, bien qu’un glissement puisse toujours survenir en période de volatilité accrue.