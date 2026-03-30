Qu'est-ce que le trading de l'or et comment fonctionne-t-il ?
Qu'est-ce que le trading de l'or ?
Le trading de l’or consiste à spéculer sur le cours de l’or – soit directement, soit via des produits dérivés comme les contrats sur différence (CFD) – qui permettent d’y être exposé sans posséder le métal physique.
En tant que l’un des métaux précieux les plus activement tradés, l’or a historiquement été considéré comme une valeur refuge potentielle en période de stress sur les marchés ou d’incertitude géopolitique. Son cours est influencé par des facteurs tels que l’inflation, les taux d’intérêt, la politique des banques centrales et les mouvements du dollar américain, avec lequel il présente souvent une corrélation inverse.
Les traders peuvent se tourner vers l’or pour diversifier leurs portefeuilles, gérer le risque ou rechercher des opportunités à court terme via des plateformes de trading en ligne.
Comment fonctionne le trading de l'or ?
Le trading de l’or consiste à spéculer sur les fluctuations de prix des marchés au comptant et des contrats à terme. Si vous utilisez des produits dérivés comme les contrats sur différence (CFD), vous pouvez trader l’or sans posséder le métal physique. Voici comment cela fonctionne :
Positions d’achat et de vente
En tant que trader sur l’or, vous pouvez prendre une position longue si vous anticipez une hausse des cours, ou une position courte si vous pensez qu’ils vont baisser. Cette flexibilité vous permet de réagir à diverses conditions de marché sur l’or – des changements de politique monétaire aux événements géopolitiques – sans avoir à prendre livraison du métal.
Spreads et coûts de trading
Les coûts liés au trading de CFD sur l’or sont généralement inclus dans le spread – la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur – mais des commissions ou des frais de financement overnight peuvent également s’appliquer. Si vous maintenez une position ouverte au-delà de la journée de trading, des frais de financement overnight peuvent s’appliquer. Avant de trader, informez-vous sur les coûts via notre page sur les frais et commissions.
Trading sur marge
Les CFD sur l’or sont tradés sur marge, ce qui signifie que vous n’avez besoin de déposer qu’un pourcentage de la valeur totale de la position pour l’ouvrir. Cela permet d’avoir une exposition supérieure à votre mise de départ, ce qui peut amplifier aussi bien les gains que les pertes. Il est important de bien gérer le risque et de comprendre vos exigences de marge avant d’ouvrir une position.
Volatilité du cours de l’or
Les cours de l'or peuvent être volatils, réagissant souvent aux données macroéconomiques, aux décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt, aux fluctuations du dollar US et à l'actualité du trading sur l'or. Des événements comme les chiffres de l’emploi non agricole ou les rapports sur l’inflation peuvent provoquer de fortes variations de cours, créant des opportunités pour les day traders et ceux qui utilisent des stratégies à court terme.
Accès aux marchés
Vous pouvez trader l’or en ligne avec notre plateforme de trading CFD – disponible sur ordinateur et mobile. La forte liquidité des marchés de l’or peut favoriser une exécution efficace et des spreads compétitifs, bien qu’un glissement puisse toujours survenir en période de volatilité accrue.
Quels marchés de l’or puis-je trader ?
Lorsque vous tradez des CFD sur l’or avec nous, vous avez le choix entre deux marchés principaux : or au comptant et contrats à terme sur l’or:
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Les CFD sur l’or au comptant reflètent le cours en direct de l’or, généralement coté pour un règlement immédiat sur le marché sous-jacent. C’est la référence la plus courante pour les CFD sur l’or, vous donnant une exposition aux mouvements de cours à court terme sans posséder le métal.Les cours au comptant de l’or sont influencés par l’offre et la demande mondiales, les taux d’intérêt et les grands événements économiques.
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Les CFD sur contrats à terme sur l’or suivent les mouvements de cours des contrats à terme sur l’or, qui fixent un prix pour une livraison à une date ultérieure.Les cours des contrats à terme sur l’or s’échangent souvent avec une prime ou une décote par rapport au comptant, selon des facteurs comme le sentiment du marché, les taux d’intérêt et le temps restant avant l’échéance. Avec les CFD, vous pouvez trader sur ces variations de cours sans avoir besoin d’accéder à une bourse de contrats à terme ni de détenir un compte à terme.
En savoir plus dans notre guide du trading des contrats sur différence (CFD).
Quel exemple pour illustrer le trading de l'or ?
Trader un CFD sur l’or au comptant – position longue
Supposons que l’or se trade à 2 300 $ l’once. Après un rapport sur l’inflation américaine inférieur aux attentes, vous pensez que le cours va monter.
Vous ouvrez un CFD long sur l’or à 10 £ par point. Cela signifie que vous gagnerez ou perdrez 10 £ pour chaque variation de 1 $ du cours de l’or. Avec une exigence de marge de 5 %, vous devez déposer 11 500 £ pour ouvrir la position.
Plus tard dans la journée, l’or monte à 2 320 $. Cela représente un mouvement de 20 points en votre faveur. Vous clôturez la position et réalisez un bénéfice brut de 200 £ (20 × 10 £), avant prise en compte du spread ou des frais de financement overnight.
Cependant, si l’or était tombé à 2 280 $ à la place, vous auriez subi une baisse de 20 points — entraînant une perte de 200 £ (20 × 10 £), ainsi que les éventuels frais et commissions, le cas échéant.
Trader un CFD sur contrats à terme sur l’or – position courte
Imaginez maintenant que vous anticipiez une baisse du cours de l’or, en vous basant sur des commentaires à venir de la Réserve fédérale américaine.
Dans ce scénario, les contrats à terme sur l’or se tradent à 2 320 $. Vous ouvrez une position courte à 10 £ par point, ce qui signifie que chaque mouvement de 1 $ correspond à un gain ou une perte de 10 £. Avec une marge de 5 %, vous déposez 11 600 £ pour ouvrir le trade.
L’or baisse à 2 300 $, et vous clôturez la position avec un gain de 20 points — soit un bénéfice de 200 £ (20 × 10 £), avant les frais.
Si le marché avait évolué dans l’autre sens — disons jusqu’à 2 340 $ — ce même mouvement de 20 points aurait entraîné une perte de 200 £, hors spread.
Où peut-on trader l’or ?
Le trading de l’or est accessible via les marchés de produits dérivés, par l’intermédiaire de courtiers en ligne réglementés. Les traders particuliers peuvent spéculer sur les mouvements du cours de l’or en utilisant des CFD ou des spread bets, sans posséder d’or physique ni accéder directement aux bourses de matières premières.
Voici plusieurs places courantes qui servent de référence aux cours des CFD sur l’or :
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COMEX (faisant partie du groupe CME) : une bourse majeure pour les contrats à terme sur l’or, largement utilisée comme point de référence pour la tarification des produits dérivés sur l’or.
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Le marché de gré à gré (OTC) de l’or à Londres : la principale place mondiale pour le trading de l’or physique. La London Bullion Market Association (LBMA) administre le LBMA Gold Price, une référence pour l’or physique souvent utilisée dans la tarification des CFD sur l’or au comptant.
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Shanghai Gold Exchange (SGE): un centre majeur de trading d’or physique en Asie qui contribue à la formation des prix au niveau régional et, de plus en plus, mondial, notamment via la référence Shanghai Gold Price.
Vous pouvez trader des CFD sur l’or avec nous via notre plateforme web simple d’utilisation et nos applications mobiles, avec alertes de prix, graphiques de trading sur l’or, outils de gestion du risque, analyses de marché, et plus encore.
En savoir plus sur les marchés des matières premières dans notre guide du trading des matières premières.
Quels sont les horaires de négociation du marché de l'or ?
En tant que matière première négociée à l’échelle mondiale, l’or est tradé quasiment en continu. Sur notre plateforme de trading, vous pouvez accéder à des horaires étendus pour les CFD sur l’or pendant la semaine.
Voici les heures de trading du marché de l’or (en UTC) :
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Marché
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Heures d'été*
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Heures d'hiver**
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Nos horaires (via CFD)
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Or au comptant
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Dimanche 22 h – Vendredi 21 h
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Dimanche 23 h – Vendredi 22 h
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Contrats à terme sur l’or
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Dimanche 22 h – Vendredi 21 h
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Dimanche 23 h – Vendredi 22 h
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Heures de trading des CFD sur contrats à terme sur l’or
*Pause quotidienne de 21 h à 22 h
**Pause quotidienne de 22 h à 23 h
Si vous choisissez de trader des CFD, vous pouvez suivre en direct la performance de l’or en dollars américains grâce à nos graphiques complets des contrats à terme sur l’or et des cours au comptant de l’or.
Trading de l’or : quels sont les risques et les avantages ?
Le trading de l’or comporte à la fois des opportunités potentielles et des risques, influencés par la volatilité des marchés, l’effet de levier et les événements mondiaux.
Diversification et attrait de valeur refuge
L’or est considéré comme un outil de diversification grâce à sa corrélation historiquement faible avec les marchés actions. En période de stress économique ou de pression inflationniste, l’or peut se comporter différemment des actions ou des indices, ce qui peut le rendre intéressant pour des stratégies de couverture. Cependant, les corrélations peuvent évoluer en période de volatilité extrême, et l’or peut lui-même connaître de fortes fluctuations de cours.
Flexibilité et accessibilité
Le trading de CFD vous permet de prendre des positions longues ou courtes sur le cours de l’or, sans avoir à posséder ni à stocker le métal physique. Cela offre une plus grande flexibilité dans différentes conditions de marché lorsque vous tradez l’or en ligne. Le trading de l’or est disponible presque 24 h/24 en semaine – avec de courtes interruptions – et les CFD sur l’or sont largement accessibles sur la plupart des plateformes de trading. Cependant, ces horaires de trading de l’or quasi ininterrompus peuvent augmenter le risque de réagir à des bruits de marché à court terme ou de surtrader.
Effet de levier et marge
Trader l’or sur marge signifie que vous pouvez contrôler des positions en CFD plus importantes avec un dépôt plus faible. L’effet de levier amplifie aussi bien les gains potentiels que les risques, et des appels de marge ou des clôtures automatiques de position peuvent survenir lorsque les capitaux propres passent sous les seuils requis.
Volatilité et sensibilité à l’actualité
Le cours de l’or peut être influencé par un large éventail de facteurs macroéconomiques, notamment les anticipations de taux d’intérêt, la vigueur du dollar américain, les prévisions d’inflation, les conditions géopolitiques et les décisions de politique monétaire des banques centrales. Bien que cela puisse créer des opportunités de trading, cela signifie aussi que les cours peuvent réagir brusquement à des nouvelles inattendues ou à des publications de données — ce qui peut augmenter le risque de glissement de prix ou de pertes soudaines.
Aucune détention de l’actif sous-jacent
Lorsque vous tradez l’or en ligne via des CFD, vous spéculez sur les mouvements de cours plutôt que de posséder de l’or physique. Cela signifie que vous ne bénéficiez pas de la détention physique (comme la conservation à long terme ou la valeur de stockage), et votre exposition est limitée aux conditions du contrat CFD, y compris les frais et commissions.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Trading or vs argent : quelles sont les différences ?
L’or et l’argent sont deux des métaux précieux les plus activement tradés. Bien qu’ils soient souvent regroupés, ils diffèrent en termes de demande et de caractéristiques de trading. Voici comment ils se comparent :
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Or
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Argent
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Taille du marché
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Plus grand, plus liquide
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Plus petit, moins liquide
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Volatilité
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Mouvements de cours plus faibles et plus stables
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Plus élevée – plus sujette aux fluctuations de cours
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Demande
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Investissement, banques centrales, joaillerie
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Utilisation industrielle (électronique, solaire), joaillerie, investissement
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Utilisations en trading
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Couverture, diversification, stratégies à court terme
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Spéculation, couverture, stratégies basées sur la volatilité
Trading de l’or
L’or est l’un des métaux précieux les plus liquides sur le marché des matières premières. Pour les traders de CFD, il offre généralement des spreads plus serrés, des cours stables et une forte réactivité aux événements macroéconomiques — notamment les décisions des banques centrales, les données sur l’inflation et les mouvements du dollar américain. Il est souvent considéré comme un outil de couverture ou de diversification, mais il est également utilisé dans des stratégies de day trading lors de périodes volatiles, comme les grandes publications économiques ou les événements géopolitiques.
Trading de l’argent
L’argent partage certaines caractéristiques avec l’or, mais se distingue par une demande industrielle plus large.L’argent peut présenter une volatilité intrajournalière plus marquée, ce qui le rend populaire auprès des traders recherchant des mouvements de prix fréquents. Comme l'or, les CFD sur l'argent sont disponibles en horaires étendus les jours de semaine, avec de courtes interruptions quotidiennes.
Découvrez le trading de l’argent dans notre guide complet du trading de l’argent.
Quelles sont les stratégies de trading de l'or les plus courantes ?
Les traders sur l'or disposent d'un éventail de stratégies parmi lesquelles choisir. La meilleure stratégie de trading sur l’or pour vous dépendra du délai, de votre tolérance au risque et de l’accès à une plateforme de trading fiable. Voici plusieurs stratégies de trading courantes :
Stratégie de day trading
En tant que day trader, vous pouvez ouvrir et clôturer plusieurs CFD sur l’or dans la même journée, cherchant à profiter de la volatilité intrajournalière. Les mouvements à court terme du cours de l’or peuvent être influencés par des données économiques clés comme l’inflation américaine ou les chiffres de l’emploi non agricole. Les day traders surveillent les niveaux de support et résistance, les moyennes mobiles et le RSI pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels.
Stratégie de swing trading
Le swing trading consiste à conserver des positions sur l’or pendant plusieurs jours ou jusqu'à quelques semaines. Les swing traders cherchent à capter des mouvements de cours à moyen terme, souvent autour de niveaux techniques ou de changements de momentum. Les swing traders utilisent des outils comme le RSI, les retracements de Fibonacci et les figures en chandelier pour guider le timing de leurs trades.
La stratégie de trading de tendance
Les traders de tendance cherchent à suivre les mouvements durables du cours de l’or – à la hausse ou à la baisse. Les stratégies de trading de tendance peuvent inclure des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les droites de tendance ou l’ADX pour évaluer la force d’une tendance dominante. Par exemple, un affaiblissement du dollar américain ou une politique monétaire accommodante des banques centrales peut soutenir une tendance haussière de long terme sur l’or.
Stratégie de trading de position
Le trading de position est une approche à plus long terme. Ces traders conservent des CFD sur l’or pendant des semaines ou des mois, fondant leurs décisions sur des facteurs macroéconomiques tels que la politique des banques centrales, les anticipations d’inflation et les risques géopolitiques. En tant que trader de position, vous pourriez utiliser des stop loss plus larges, tout en surveillant les exigences de marge.
Découvrez d’autres stratégies de trading sur notre page complète sur les stratégies de trading.
Trader l’or au comptant Trader les contrats à terme sur l’or
FAQs
Qu'est-ce que le trading de l'or ?
Le trading de l’or consiste à spéculer sur le cours de l’or. Les traders particuliers peuvent utiliser des contrats sur différence (CFD), qui peuvent se référer au cours au comptant de l’or ou aux contrats à terme – sans acheter ni vendre de lingots ou de pièces physiques. Vous pouvez prendre une position longue si vous pensez que le cours va monter, ou une position courte si vous anticipez une baisse — avec un gain ou une perte selon l’ampleur et la direction du mouvement. Les CFD sont tradés sur marge, ce qui amplifie à la fois les pertes et les gains.
Peut-on gagner de l'argent en tradant l'or ?
Oui, il est possible de gagner de l’argent en tradant l’or si vos prévisions de marché sont correctes. Cependant, gardez à l’esprit que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading de CFD offre un potentiel de profit aussi bien sur des marchés haussiers que baissiers, mais il comporte également un risque de pertes — en particulier lorsqu’on trade sur marge, ce qui amplifie ces effets. Une bonne gestion du risque et une stratégie disciplinée restent essentielles.
Comment trader l'or ?
Pour trader l’or, vous devrez ouvrir un compte auprès d’un courtier réglementé proposant des CFD sur l’or, comme Capital.com. Une fois votre compte configuré, vous pouvez prendre position sur les cours de l’or au comptant ou sur les contrats à terme via une plateforme de trading. Les traders utilisent l’analyse technique, les actualités économiques et les configurations graphiques pour éclairer leurs décisions. Vous pouvez utiliser les graphiques, les indicateurs techniques et les actualités économiques (comme les données sur l’inflation ou les décisions sur les taux d’intérêt) pour guider vos points d’entrée. Les trades peuvent être ouverts et clôturés en ligne, et vous pouvez définir des paramètres de gestion du risque comme le stop loss, le take profit et les alertes de prix. Les ordres stop loss ne sont pas garantis. Pour en savoir plus sur les stop loss garantis, consultez notre page sur les frais et commissions.
Comment fonctionne le trading de l'or ?
Les CFD sur l'or prennent comme prix de référence ceux du marché sous-jacent — tels que les cours au comptant ou les prix des contrats à terme. Les traders peuvent prendre une position longue s’ils anticipent une hausse des cours, ou une position courte s’ils prévoient une baisse. Le trading sur marge permet une exposition plus importante avec un dépôt plus faible, mais cela augmente également le risque. Les cours peuvent réagir à des facteurs macroéconomiques comme les données sur l’inflation, les mouvements du dollar américain et la politique des banques centrales.
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