Notre histoire

Au cours des sept dernières années, nous avons fait de grands progrès pour rendre le trading plus démocratique, et nous sommes heureux de constater que ce n'est qu'un début.
Parcourez notre chronologie et découvrez comment nous avons rendu notre vision concrète, depuis la start-up ambitieuse que nous étions au départ, jusqu'au leader mondial émergent que nous sommes aujourd'hui.
Nous avons été fondés à Chypre par Viktor Prokopenya, entrepreneur en série et fondateur de la société d'investissement mondiale VP Capital, qui s'est donné pour mission de venir bouleverser les marchés financiers traditionnels.
Avril: Nous recevons notre licence CIF de la CySEC, ce qui nous permet d'opérer en tant qu'entité entièrement réglementée à Chypre.
Juin: Après plusieurs mois de tests bêta, le site web Capital.com est mis en ligne. Il présente une interface simple et élégante, ainsi que des ressources éducatives et un glossaire détaillé à l'intention des traders débutants.
Juillet: Nous obtenons un financement de série A de 25 millions de dollars auprès de VP Capital. Le même mois, nous sommes devenus le premier courtier en Europe à lancer une plateforme mobile, offrant à nos clients une expérience de trading intuitive et efficace, même en déplacement.
Avril: Nous lançons l'application Investmate pour les nouveaux traders et les traders amateurs qui souhaitent apprendre à trader et améliorer leur gestion des risques, avec pour objectif d'éduquer un million de personnes aux principes de la finance.
mai: Notre technologie SmartFeed est lancée, et permet aux clients de suivre leur comportement de trading, de détecter les biais cognitifs et d'accéder à des ressources éducatives sur mesure et à des informations financières pour améliorer leurs compétences.
Septembre: Nous améliorons nos graphiques pour que nos clients puissent personnaliser leurs transactions avec des lignes de tendance, des retracements de Fibonacci, une fonction « Ajouter du texte » et bien plus encore.
Octobre: Nous sommes réglementés par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, et répondons ainsi aux normes de l'un des organismes de réglementation les plus respectés au monde. Ce faisant, nous sommes soumis au Financial Ombudsman Service, ce qui donne à nos clients l'assurance que tout problème auquel ils sont confrontés sera résolu de manière équitable et impartiale.
En 2018, nous avons remporté une série de prix spécifique à notre secteur, notamment celui de la meilleure application de trading sur le marché des changes aux UK Forex Awards, celui des meilleurs services de trading en ligne aux 2018 Shares Awards, ainsi que ceux du courtier le plus innovant et du fournisseur de services de courtage le plus transparent aux European Awards.
En 2019, nous introduisons toute une série de nouvelles fonctionnalités sur le site : des stop-loss garantis*, des dividendes sur les CFD d'actions, des comptes multiples dans différentes devises, et un thème « Clair » personnalisé sur la plateforme de trading.
Nous ajoutons encore plus de marchés au portefeuille, ainsi que des CFD supplémentaires sur les contrats à terme, les actions de cybersécurité, les actions chinoises, les ETF, sans oublier plus de 60 nouvelles paires de devises et bien plus encore.
En 2019, nous avons remporté d'autres prix prestigieux, notamment celui de la meilleure plateforme de trading en ligne aux Shares Awards, celui du courtier le plus innovant aux European's Global Business Awards et celui du fournisseur de services de courtage le plus transparent aux European Global Business Awards.
*Les stop-loss ne sont pas tous garantis.
Janvier: Nous sommes officiellement partenaires de TradingView, ce qui permet à nos clients de trader directement sur les graphiques avancés de TradingView et de profiter de son calendrier macro, de ses actualités et de ses outils d'analyse technique.
mai: Nous lançons notre service de spread betting pour les clients britanniques, ce qui leur permet de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les plus-values et du droit de timbre.
En 2020, nous ajoutons plus de 1 000 nouveaux marchés pour le spread betting et le trading de CFD, ce qui porte le nombre total d'instruments à plus de 3 000. Nous ajoutons également des ETF, des contrats à terme et plusieurs indices thématiques dédiés.
Nous offrons également la possibilité de créer plusieurs listes de surveillance pour suivre les marchés sélectionnés, avec une fonction de personnalisation permettant aux clients de gérer plusieurs portefeuilles à la fois en toute simplicité.
En 2020, nous constatons une croissance de 536 % du volume des transactions par rapport à l'année précédente.
Juillet: Nous lançons Capital.com Invest au Royaume-Uni et en Europe, un compte de trading d'actions sans commission.
Septembre: Nous obtenons une licence australienne de services financiers, ce qui nous permet d'étendre notre marché et de proposer nos prestations aux clients australiens.
Décembre: Le volume total des transactions des clients a augmenté de 303 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 565 milliards de dollars.
Au cours de l'année 2021, nous ajoutons plus de 2 000 nouveaux instruments financiers tradables, ce qui porte le nombre total d'instruments à environ 6 000.
En 2021, nous observons une croissance de 302 % du volume des transactions par rapport à l'année précédente.
Mai: Peter Hetherington, un expert du trading à effet de levier depuis 25 ans, est nommé directeur général du groupe et supervisera l'expansion de la société sur de nouveaux marchés.
Novembre: Nous signons un accord stratégique avec Refinitiv afin d'accélérer l'investissement durable parmi les investisseurs particuliers et de fournir aux clients des informations intégrées via un flux Reuters en direct.
Décembre: Nous sommes nommés meilleure plateforme pour les « nouveaux investisseurs » lors des Investors' Chronicle Investment Awards 2022.
En 2022, nous enregistrons un volume de trading supérieur à 1 000 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 90 % par rapport à l'année précédente.
Février: Nous concluons un accord avec Monecor pour permettre aux clients d'OvalX de nous transférer leurs comptes.
Juin: Nous offrons aux clients la possibilité de personnaliser leurs écrans d'accueil en fonction de leurs préférences. Nous ajoutons également une série de widgets dynamiques pour gagner du temps et permettre aux clients d'accéder à une tarification efficace pour une plus grande transparence.
Novembre : Kypros Zoumidou est nommé directeur général du groupe, avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du courtage mondial.
Décembre : John Austin rejoint Capital.com en tant que Directeur de la Stratégie. Il compte plus de vingt ans d'expérience dans le trading de produits dérivés.
Mars : Nous avons été nommés « meilleurs de notre catégorie “ dans cinq catégories de prix - ” Crypto trading “, ” Facilité d'utilisation “, ” Commissions et frais “, ” Formation “ et ” Débutants » - lors des ForexBrokers.com 2024 Annual Awards. En mars également, nous lançons notre initiative mondiale « Workation », qui permet aux employés de travailler depuis n'importe quel endroit jusqu'à 30 jours par an.
Avril : En avril, nous obtenons l'autorisation de l'UAE Securities and Commodities Authority de négocier des titres aux Émirats Arabes Unis. Nous ouvrons également un nouveau siège régional aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de l'initiative #NextGenFDI : un programme dirigé par le gouvernement permettant aux entreprises de pointe du monde entier d'établir des opérations aux Émirats Arabes Unis. Tarik Chebib devient directeur général régional de nos nouvelles opérations au Moyen-Orient.
Mai : Nous annonçons que le volume total des transactions de nos clients a atteint plus de 1 200 milliards de dollars en 2023. C'est la première fois que le volume des transactions des clients franchit la barre des 1 000 milliards de dollars depuis notre création en 2016. Suite à cette annonce, Rupert Osborne devient directeur général régional de nos opérations au Royaume-Uni.
Notre mission est d'aider les traders à prendre de meilleures décisions en leur fournissant les outils et les ressources dont ils ont besoin pour trader en toute confiance.
Notre équipe de direction combine des décennies d'expérience au sein de sociétés financières et technologiques parmi les plus importantes au monde.