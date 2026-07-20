Notre histoire

Avril: Nous lançons l'application Investmate pour les nouveaux traders et les traders amateurs qui souhaitent apprendre à trader et améliorer leur gestion des risques, avec pour objectif d'éduquer un million de personnes aux principes de la finance.

mai: Notre technologie SmartFeed est lancée, et permet aux clients de suivre leur comportement de trading, de détecter les biais cognitifs et d'accéder à des ressources éducatives sur mesure et à des informations financières pour améliorer leurs compétences.

Septembre: Nous améliorons nos graphiques pour que nos clients puissent personnaliser leurs transactions avec des lignes de tendance, des retracements de Fibonacci, une fonction « Ajouter du texte » et bien plus encore.

Octobre: Nous sommes réglementés par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, et répondons ainsi aux normes de l'un des organismes de réglementation les plus respectés au monde. Ce faisant, nous sommes soumis au Financial Ombudsman Service, ce qui donne à nos clients l'assurance que tout problème auquel ils sont confrontés sera résolu de manière équitable et impartiale.

En 2018, nous avons remporté une série de prix spécifique à notre secteur, notamment celui de la meilleure application de trading sur le marché des changes aux UK Forex Awards, celui des meilleurs services de trading en ligne aux 2018 Shares Awards, ainsi que ceux du courtier le plus innovant et du fournisseur de services de courtage le plus transparent aux European Awards.