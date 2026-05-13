Chez Capital.com, nous nous engageons à soutenir la situation financière, physique et mentale de nos clients dans la mesure du possible. Nous comprenons que le trading peut être stressant et peut potentiellement avoir un impact sur le comportement d'un client, à la fois sur les marchés financiers et en dehors. C'est pourquoi il est important que vous soyez attentif aux vulnérabilités potentielles comme :

- Trader avec des fonds destinés aux dépenses du ménage

- Trader avec des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre

- Passer trop de temps à trader au lieu de travailler ou de voir ses proches

- Trader de manière imprudente sans une gestion des risques adéquate

- Faire une fixation sur les mauvais résultats issus de vos trades

- Tenter de faire face à la pression du trading en utilisant des médicaments

Votre risque de vulnérabilité

Les vulnérabilités peuvent survenir à tout moment pendant votre trading, même si vous avez l'habitude de parcourir les marchés. C'est pourquoi nous sommes prêts à soutenir tous nos clients qui nous font part de leurs préoccupations ou qui manifestent certains comportements.

Les clients vulnérables peuvent s'engager dans une ou plusieurs des actions suivantes :

- Risquer son confort financier ou celui des membres de sa famille

- Combler les pertes avec des positions plus importantes que la normale

- S'endetter pour financer des positions

- Refus de divulguer l'activité de trading aux membres de la famille

Les personnes qui pensent être exposées à un risque peuvent se poser la question :

- Est-ce que je prends soin de moi mentalement et physiquement, par exemple en suivant un bon régime alimentaire, en faisant de l'exercice et en prenant des pauses sur les marchés ?

- Le trading a-t-il un impact sur mes habitudes de sommeil et d'alimentation ?

- Mes relations avec les autres sont-elles trop affectées par mon activité de trading ?

- Ai-je recours à des médicaments pour faire face à mes pertes en trading ?

- Mes résultats en trading ont-ils une incidence sur mon estime de soi ?

- M'arrive-t-il de me sentir suicidaire à la suite de résultats négatifs en trading ?

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pouvez nous contacter.

Que se passe-t-il si vous êtes devenu vulnérable

Chez Capital.com, nous avons mis en place une série de mesures destinées à identifier certains signes de vulnérabilité. Si l'activité de votre compte déclenche une alerte, notre système le signalera et nos agents prendront contact avec vous pour discuter de votre vulnérabilité potentielle et vous indiquer les mesures susceptibles d'améliorer votre situation

Il ne nous est pas possible d'identifier et de surveiller toutes les formes de comportements potentiellement vulnérables. Si vous avez besoin d'aide à la suite d'un changement dans votre comportement en trading, nous sommes à votre disposition pour vous aider, toutefois il est essentiel que vous en parliez à notre équipe d'assistance le plus tôt possible. Que vos pratiques de gestion des risques se soient relâchées ou que vous soyez mal à l’aise avec le temps que vous consacrez au trading, vous pouvez compter sur un environnement sûr et bienveillant pour exprimer vos préoccupations.

La suspension temporaire ou permanente du compte est toujours une option chez nous, et vous êtes libre de demander une réactivation si vous commencez à vous sentir plus à l'aise avec vos nouvelles habitudes de trading.

Une erreur a-t-elle été commise ?

Votre compte peut avoir été signalé par erreur, par exemple si vous n'avez pas récemment mis à jour votre patrimoine déclaré. Dans ce cas, veuillez clarifier la situation avec notre assistance si vous êtes contacté, et notre équipe et nous nous efforcerons de résoudre la situation dès que possible