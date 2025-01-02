Qu'est-ce que le trading d'obligations et de futures sur obligations ?

Le trading d'obligations consiste à spéculer sur les mouvements de prix des titres de créance émis par les gouvernements ou les entreprises. Ces instruments sont essentiellement des prêts accordés par les investisseurs aux émetteurs, qui s'engagent à rembourser le montant avec intérêts au fil du temps.

Plutôt que d'acheter l'obligation directement, vous pouvez trader des CFD sur obligations d'État, ce qui vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent. Par exemple, vous pouvez trader des CFD sur les obligations du Trésor américain, les gilts britanniques ou les bunds allemands.

Les prix des obligations peuvent évoluer en fonction des décisions sur les taux d'intérêt, des données sur l'inflation, des notations de crédit ou du sentiment économique général.

Pourquoi trader des obligations ?

Les marchés obligataires peuvent offrir un moyen de diversifier votre stratégie de trading au-delà des actions ou des indices. En tant que marché traditionnellement moins volatil, les obligations d'État sont souvent utilisées par les traders pour gérer les risques ou couvrir d'autres positions.

Les prix des obligations évoluent généralement dans la direction opposée auxtaux d'intérêt – lorsque les taux augmentent, les prix des obligations baissent souvent, et vice versa. Cette relation inverse peut créer des opportunités de trader le sentiment des banques centrales et les cycles économiques. Cependant, cette relation peut être imprévisible, particulièrement en période de tensions sur les marchés.Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le trading d'obligations via le trading de CFD vous permet également de prendre des positions longues ou courtes, ce qui signifie que vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des obligations – sans avoir à acheter l'obligation elle-même ni à attendre son échéance.

Pourquoi trader des obligations avec Capital.com ?

Nous proposons le trading de CFD sur obligations d'État, y compris des instruments populaires tels que les obligations du Trésor américain, les gilts britanniques, les bunds allemands et la dette de la zone euro.

Avec Capital.com, vous pouvez accéder à des marchés obligataires très liquides et réagir en temps réel aux décisions sur les taux, aux données sur l'inflation et aux évolutions géopolitiques. Tradez à la hausse ou à la baisse avec zéro commission (d'autres frais peuvent s'appliquer) et des spreads transparents.

Utilisez nos outils avancés de graphiques et nos alertes de prix pour surveiller les évolutions du marché, et explorez notre gamme d'outils de gestion des risques intégrés pour vous aider à protéger vos positions.*

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont activés.