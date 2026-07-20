Viktor Prokopenya

Capital.com a pour mission d'offrir un service engageant et dynamique à chaque investisseur, tout en œuvrant concrètement pour améliorer la culture financière.
Pendant trop longtemps, le trading a été dominé par de grandes institutions traditionnelles et des traders professionnels. Cela a limité la liberté des individus à faire des choix éclairés pour leur avenir financier et a freiné le potentiel éducatif qu'offrent les plateformes de trading numériques.
Capital.com s'engage sans compromis à démocratiser l'accès à la finance. Pour y parvenir, notre plateforme de trading repose sur trois piliers fondamentaux – l'éducation, une tarification équitable et transparente, ainsi que des technologies et innovations de pointe.
Éducation
Tout le monde peut trader s'il dispose des bons outils, et Capital.com met l'accent sur l'éducation pour améliorer la culture financière de nos clients et au-delà.
Notre application de trading gratuite Investmate, ainsi que nos webinaires et tutoriels diffusés sur notre chaîne YouTube Capital.com TV, permettent aux investisseurs de trader en toute confiance et de manière responsable.
Tarification équitable et transparente
Pour rendre le trading et l’investissement plus accessibles, il faut qu’ils restent abordables.
Capital.com s’engage à garantir une transparence totale, sans frais cachés et avec une tarification claire avec zéro commission et des spreads compétitifs.
Technologie et innovation de pointe
À une époque de transformations technologiques rapides, Capital.com cherche en permanence de nouvelles façons d’améliorer sa plateforme, l’expérience des investisseurs et ses services.
Nous nous engageons à être votre partenaire de confiance en investissement, en plaçant toujours la responsabilité sociale, environnementale et d’entreprise au cœur de notre activité. Nous n’avons jamais cessé d’innover, et nous ne nous reposerons jamais sur nos lauriers.
L’éducation m’a ouvert les portes du monde de la finance. Mon souhait est que Capital.com soit la clé qui en fera de même pour beaucoup d’autres.
Je suis fier de ce que nous avons déjà accompli, mais encore plus enthousiaste quant à l’avenir.
Meilleures salutations
Viktor Prokopenya
Viktor Prokopenya est un entrepreneur en série avec un talent pour identifier les technologies de rupture qui façonnent les marchés.
Il possède une solide expérience dans l’association de technologies de pointe à des équipes hautement motivées afin de générer des résultats exceptionnels. Viktor est un pionnier de la fintech en Europe, notamment en tant que fondateur de Capital.com, l’une des plateformes de trading à la croissance la plus rapide au monde, avec des bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et au Moyen-Orient.
Originaire de Biélorussie, Viktor est aujourd’hui citoyen britannique et un philanthrope engagé. Il est professeur invité en Innovation et Entrepreneuriat à l’Université de Leeds et se passionne pour la culture financière, le développement durable et la formation des talents.
À travers sa fondation, Viktor a fait don de plus de 3 millions de dollars aux victimes de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et soutient également plusieurs initiatives gouvernementales mondiales visant à promouvoir les talents et l’éducation dans les principaux pôles technologiques, notamment au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.
En plus d’être juriste diplômé, Viktor Prokopenya est titulaire d’un master en finance de Northeastern University, d’un doctorat en administration des affaires de la Swiss Business School, d’un master en marketing internet, ainsi que d’une licence et d’un master en informatique.