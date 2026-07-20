Viktor Prokopenya

Capital.com a pour mission d'offrir un service engageant et dynamique à chaque investisseur, tout en œuvrant concrètement pour améliorer la culture financière.

Pendant trop longtemps, le trading a été dominé par de grandes institutions traditionnelles et des traders professionnels. Cela a limité la liberté des individus à faire des choix éclairés pour leur avenir financier et a freiné le potentiel éducatif qu'offrent les plateformes de trading numériques.

Capital.com s'engage sans compromis à démocratiser l'accès à la finance. Pour y parvenir, notre plateforme de trading repose sur trois piliers fondamentaux – l'éducation, une tarification équitable et transparente, ainsi que des technologies et innovations de pointe.

Éducation

Tout le monde peut trader s'il dispose des bons outils, et Capital.com met l'accent sur l'éducation pour améliorer la culture financière de nos clients et au-delà.

Notre application de trading gratuite Investmate, ainsi que nos webinaires et tutoriels diffusés sur notre chaîne YouTube Capital.com TV, permettent aux investisseurs de trader en toute confiance et de manière responsable.

Tarification équitable et transparente

Pour rendre le trading et l’investissement plus accessibles, il faut qu’ils restent abordables.

Capital.com s’engage à garantir une transparence totale, sans frais cachés et avec une tarification claire avec zéro commission et des spreads compétitifs.

Technologie et innovation de pointe

À une époque de transformations technologiques rapides, Capital.com cherche en permanence de nouvelles façons d’améliorer sa plateforme, l’expérience des investisseurs et ses services.

Nous nous engageons à être votre partenaire de confiance en investissement, en plaçant toujours la responsabilité sociale, environnementale et d’entreprise au cœur de notre activité. Nous n’avons jamais cessé d’innover, et nous ne nous reposerons jamais sur nos lauriers.

L’éducation m’a ouvert les portes du monde de la finance. Mon souhait est que Capital.com soit la clé qui en fera de même pour beaucoup d’autres.

Je suis fier de ce que nous avons déjà accompli, mais encore plus enthousiaste quant à l’avenir.

Meilleures salutations

Viktor Prokopenya