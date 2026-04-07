Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en raison de l\'effet de levier. 81.31 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en tradant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
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