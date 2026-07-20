Les bases du trading pour débutants
Cette introduction au trading en ligne pour débutants vous guidera à travers les concepts clés du marché – des termes essentiels aux différents types d’actifs, en passant par la manière d’effectuer une transaction.Lisez la suite et apprenez à trader avec confiance et responsabilité.
Qu'est-ce que le trading ?
Contrairement à l’investissement, où vous possédez concrètement l’actif, le trading consiste à spéculer sur le prix de l’actif sans en devenir propriétaire.Par exemple, lorsque vous tradez un dérivé, comme un CFD, vous n’achetez pas l’actif lui-même, mais vous profitez de la différence de son prix au fil du temps.
Avec le trading, vous utilisez généralement un effet de levier, ou du trading sur marge. Cela vous permet de contrôler des positions plus importantes avec moins de capital initial.Par exemple, avec un levier de 10:1, vous n’avez besoin que de 100 $ pour contrôler une position de 1 000 $, le reste vous étant effectivement prêté par le courtier que vous utilisez.
Cela signifie que le levier peut augmenter les profits potentiels, puisque vous êtes exposé aux mouvements de prix de l’ensemble des 1 000 $ et pas seulement des 100 $ que vous avez investis.Cependant, à l’inverse, il amplifie également les pertes potentielles, ce qui fait de la gestion des risques un élément crucial du trading.Différentes stratégies peuvent être utilisées avec des outils pour prédire si le cours d’un actif va monter ou baisser, en se basant sur des facteurs tels que les tendances macroéconomiques ou l’analyse technique, comme les niveaux de support et de résistance.
Apprenez-en plus sur la différence entre trading et investissement.
Termes clés du trading
Lorsque vous débutez avec les dérivés, comprendre les termes clés du trading est essentiel pour prendre des décisions éclairées et gérer efficacement vos positions.Vous familiariser avec les bases vous aidera à naviguer sur les marchés avec plus de confiance et à réduire les confusions.Dans cette section, nous aborderons les termes essentiels du trading que tout débutant doit connaître, pour vous offrir une base solide dans votre parcours de trading.
CFD
- Les contrats pour différence (CFD) sont un moyen populaire de trader le cours des actions, indices, matières premières et devises sans posséder les actifs sous-jacents.Au lieu d’acheter l’actif (comme en investissement), vous tradez sur la hausse ou la baisse de son cours – généralement sur une courte période.
- Techniquement, un CFD est un contrat entre un trader et une contrepartie (parfois un courtier, parfois le marché lui-même), pour échanger la différence de valeur d'un actif sous-jacent entre l'ouverture et la clôture d'une position.
- Avec les CFDs, vous pouvez réaliser des bénéfices sur un marché en spéculant sur la hausse de son cours (appelée position longue) ou sur la baisse de son cours (appelée position courte).Et parce qu’un CFD vous permet de trader en utilisant seulement une fraction de la valeur de votre position – appelé trading sur marge, ou trading à effet de levier – vous pouvez ouvrir des positions plus importantes que ce que votre capital initial permettrait sans cela.
- Notre calculateur de CFD vous aide à comprendre ce que vous pourriez gagner ou perdre sur une transaction.Ajustez la taille de votre position et le levier pour voir comment la marge, la mise initiale et les rendements potentiels interagissent.
- Apprenez-en davantage sur le trading de CFD.
Effet de levier
- Appliquer un levier, ou trader sur marge, signifie contrôler une position plus importante avec une mise initiale relativement faible, en empruntant effectivement des fonds auprès du courtier.
- Par exemple, avec un levier de 10:1, vous pouvez contrôler une position de 10 000 $ avec seulement 1 000 $ de votre propre capital.Cela peut amplifier les profits potentiels, car même de petits mouvements de prix peuvent générer des gains significatifs.
- Cependant, il est important de noter que le levier augmente également le risque – les pertes étant amplifiées de la même manière.Une gestion rigoureuse des risques est essentielle lorsqu’on utilise un levier afin d’éviter des pertes importantes.
- Apprenez-en plus sur le trading sur marge.
Prendre une position longue/courte
- En trading de dérivés, vous avez la flexibilité de prendre une position longue ou courte, selon que vous anticipez une hausse ou une baisse du prix d’un actif.Prendre une position longue signifie acheter un CFD en anticipant une hausse du prix de l’actif, ce qui vous permet de le revendre plus tard à un prix plus élevé pour réaliser un profit.
- À l’inverse, prendre une position courte signifie vendre un CFD lorsque vous pensez que le prix va baisser, dans le but de le racheter à un prix inférieur et de profiter de la différence.
- Cette capacité à trader sur des marchés à la hausse comme à la baisse est l’un des principaux avantages du trading de CFD, offrant aux traders la possibilité de profiter de diverses conditions de marché.
- Apprenez-en plus sur l’achat et la vente.
Risque
- Le risque est un concept fondamental dans le trading de CFD, en particulier pour les débutants.Il fait référence à la possibilité de pertes financières lorsque le marché évolue contre votre position.Dans le trading de CFD, les risques sont amplifiés en raison de facteurs comme le levier, qui peut augmenter à la fois les gains et les pertes.
- La volatilité du marché, les événements d’actualité inattendus et une mauvaise gestion des risques peuvent également entraîner des pertes importantes.Pour gérer le risque, les traders utilisent généralement des outils comme les ordres stop-loss, qui ferment automatiquement une position si le marché évolue trop défavorablement.Comprendre et gérer le risque est crucial pour éviter des pertes excessives et protéger votre capital.
- Apprenez-en plus sur la gestion des risques en trading.
Marchés financiers pour les nouveaux traders
Pour les nouveaux traders qui entrent dans l'univers des CFD, les marchés financiers accessibles peuvent se présenter sous différents aspects.Les principaux marchés disponibles pour le trading de CFD incluent les actions, les matières premières, le forex (devises) et les indices.Chacun de ces marchés offre des opportunités et des risques uniques.
- Les marchés boursier spermet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des entreprises cotées individuellement via le trading d’actions. En savoir plus sur le trading d’actions.
- Les marchés des matières premières se concentrent sur des biens physiques comme l’or, le pétrole ou les produits agricoles, influencés par l’offre et la demande mondiales. En savoir plus sur le trading de matières premières.
- L'indicateur Le marché du forex est le marché où les devises sont échangées par paires, connu pour sa haute liquidité et son accès 24 heures sur 24, sauf les week-ends. En savoir plus sur le trading forex.
- Indices permettent aux traders de spéculer sur la performance d’un groupe d’actions, comme le marché US 500, qui représente 500 des principales actions cotées sur les grandes bourses américaines.Apprenez-en plus sur le trading d'indices.
Pour les débutants, choisir un ou deux marchés sur lesquels se concentrer peut s'avérer une bonne stratégie au départ.Cela vous permet de développer vos connaissances et votre confiance avant de vous aventurer dans d’autres domaines.Comprendre le fonctionnement de ces marchés vous donnera une base solide pour le trading de CFD.
Mettre en œuvre votre stratégie de trading
Une fois que vous avez appris les bases du trading, les actifs disponibles et le fonctionnement du marché, il est temps de développer une stratégie de trading – votre plan d’action pour prendre des décisions de trading et gérer vos positions.De manière générale, les stratégies se divisent en deux catégories : technique et fondamentale.
La stratégie technique se concentre sur les graphiques, les mouvements de prix et les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou les niveaux de support et de résistance.Les traders qui utilisent l’analyse technique estiment que le comportement passé du marché peut aider à prédire les mouvements futurs des prix.
La stratégie fondamentale, pour sa part, se base sur l’évaluation des facteurs sous-jacents pouvant affecter le prix d’un actif, comme les bénéfices d’une entreprise, les données économiques ou les événements géopolitiques.Les traders fondamentaux examinent la situation globale pour décider quand acheter ou vendre.
L’essentiel est de trouver une stratégie adaptée à votre style et à votre tolérance au risque, puis de l’affiner au fil du temps à mesure que vous gagnez en expérience sur le marché.
Apprenez-en plus sur les stratégies de trading, et trouvez une large gamme de contenus pédagogiques dans notre section apprendre à trader ainsi que comment ouvrir un compte chez un courtier.
En savoir plus sur le fonctionnement des tailles de lots en forex et pourquoi elles sont importantes en trading.
Comment réaliser votre premier trade
Effectuer votre premier trade sur notre plateforme en direct est simple grâce à notre interface conviviale.Vous pouvez trader avec nous en ouvrant un compte ou en vous entraînant avec un compte démo, puis en suivant ces étapes :
- 1 Choisissez un actif à trader, en fonction de vos objectifs de trading
- 2 Choisissez de trader avec un CFD ou non
- 3 Définissez la taille de votre trade
- 4 Envisagez d'appliquer un stop-loss pour gérer le risque
- 5 Ouvrez votre position à la hausse ou à la baisse
- 6 Gérez votre position en surveillant les facteurs fondamentaux et/ou techniques
- 7 Fermez votre position
Risques et avantages du trading
Le trading offre à la fois des opportunités palpitantes et des risques conséquents.En comprendre les deux aspects est primordial pour réussir dans ce domaine.
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Avantages
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Risques
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Potentiel de profit: vous pouvez tirer parti des mouvements de prix et obtenir des gains rapides.
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Les pertes peuvent être amplifiées: bien que le levier puisse augmenter les profits, il peut également augmenter les pertes de la même manière.
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Effet de levier: vous pouvez contrôler des positions plus importantes avec moins de capital.
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La volatilité du marché: les fluctuations soudaines des prix peuvent entraîner des pertes inattendues, en particulier lorsque les stratégies de gestion des risques ne sont pas mises en place.
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La flexibilité: vous pouvez profiter des marchés haussiers comme baissiers.
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Un stress émotionnel: les décisions impulsives, plutôt que rationnelles, peuvent conduire à de mauvais résultats.
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Actifs diversifiés: vous pouvez trader un large choix d’actifs allant des actions aux matières premières et au forex.
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Risque de surtrading: un accès quasi constant aux marchés peut entraîner une surexposition.
L’essentiel est de trouver une stratégie adaptée à votre style et à votre tolérance au risque, puis de l’affiner au fil du temps à mesure que vous gagnez en expérience sur le marché.
Apprenez-en plus sur les stratégies de trading, et trouvez une large gamme de contenus pédagogiques dans notre section apprendre à trader.
FAQs
Comment commencer le trading pour les débutants
Pour commencer à trader en tant que débutant, vous devez d’abord comprendre les bases du fonctionnement des marchés et quels actifs vous pouvez trader.Il est important d’ouvrir un compte démo pour vous entraîner sans risquer d’argent réel, de choisir un courtier en ligne fiable et de vous informer sur les stratégies adaptées à votre tolérance au risque.Commencez par de petites transactions pour gagner en confiance et en expérience.
Quel trade est le meilleur pour les débutants ?
Le trade le plus adapté aux débutants concerne généralement des actifs présentant une volatilité plus faible, comme les actions de premier ordre (blue chips) ou les paires majeures de devises en forex.Ces marchés évoluent souvent, mais pas toujours, de manière plus prévisible, ce qui les rend plus faciles à analyser et à trader avec un risque moindre.Les débutants devraient se concentrer sur des stratégies simples qu’ils peuvent facilement gérer.
Avec quel montant un débutant devrait-il commencer ?
Le montant avec lequel un débutant devrait commencer dépend de sa situation financière et de sa tolérance au risque.
Comment choisir un courtier en ligne
Pour choisir un courtier en ligne, les débutants doivent rechercher une plateforme offrant des frais compétitifs, une interface conviviale et un accès à des ressources pédagogiques complètes.Il est également important de vérifier si le courtier est régulé, propose des comptes démo et offre un service client réactif et disponible 24h/24.
Quels sont les risques du trading ?
Les risques du trading incluent la possibilité de perdre plus d’argent que votre investissement initial, surtout si vous utilisez un effet de levier.La volatilité du marché, les changements soudains de prix et la prise de décision émotionnelle peuvent entraîner des pertes importantes.Une gestion efficace des risques, comme l’utilisation d’ordres stop-loss, peut aider à réduire l’exposition à ces risques.
Où puis-je en apprendre davantage sur les marchés à trader ?
Vous pouvez en apprendre davantage sur les marchés à trader en suivant des cours en ligne, en lisant des documents pédagogiques fournis par des courtiers réputés, et en utilisant des comptes démo pour vous entraîner.En complément, suivre les actualités financières, s’abonner à des newsletters d’analyse de marché et rejoindre des communautés de traders peuvent vous aider à rester informé des tendances et des stratégies du marché.