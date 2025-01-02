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Liste complète des pays éligibles :

Andorre ; Antigua-et-Barbuda ; Anguilla ; Albanie ; Arménie ; Angola ; Antarctique ; Argentine ; Aruba ; Îles Åland ; Azerbaïdjan ; Bosnie-Herzégovine ; Barbade ; Bangladesh ; Burkina Faso ; Bahreïn ; Burundi ; Bénin ; Saint-Barthélemy ; Bermudes ; Brunei Darussalam ; Bolivie ; Bonaire, Saint-Eustache et Saba ; Brésil ; Bahamas ; Bhoutan ; Île Bouvet ; Botswana ; Belize ; Îles Cocos (Keeling) ; République démocratique du Congo ; République centrafricaine ; Congo ; Suisse ; Côte d'Ivoire ; Îles Cook ; Chili ; Cameroun ; Colombie ; Costa Rica ; Cap-Vert ; Curaçao ; Île Christmas ; Djibouti ; Dominique ; République dominicaine ; Algérie ; Équateur ; Égypte ; Sahara occidental ; Éthiopie ; Fidji ; Îles Malouines ; Îles Féroé ; Gabon ; Grenade ; Géorgie ; Guyane française ; Guernesey ; Ghana ; Groenland ; Gambie ; Guinée ; Guadeloupe ; Guinée équatoriale ; Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud ; Guatemala ; Guinée-Bissau ; Guyana ; Hong Kong ; Îles Heard et McDonald ; Honduras ; Haïti ; Indonésie ; Île de Man ; Inde ; Territoire britannique de l'océan Indien ; Islande ; Jersey ; Jamaïque ; Jordanie ; Japon ; Kenya ; Kirghizistan ; Cambodge ; Kiribati ; Comores ; Saint-Christophe-et-Niévès ; République de Corée ; Koweït ; Îles Caïmans ; Kazakhstan ; République démocratique populaire lao ; Liban ; Sainte-Lucie ; Liechtenstein ; Sri Lanka ; Libéria ; Lesotho ; Maroc ; Monaco ; Moldavie ; Monténégro ; Saint-Martin (partie française) ; Madagascar ; Ancienne République yougoslave de Macédoine ; Mali ; Mongolie ; Macao ; Martinique ; Mauritanie ; Montserrat ; Maurice ; Maldives ; Malawi ; Mexique ; Mozambique ; Namibie ; Nouvelle-Calédonie ; Niger ; Île Norfolk ; Nigeria ; Nicaragua ; Népal ; Nauru ; Niue ; Oman ; Panama ; Pérou ; Polynésie française ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; Pakistan ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pitcairn ; Paraguay ; Qatar ; La Réunion ; Serbie ; Rwanda ; Arabie saoudite ; Îles Salomon ; Seychelles ; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ; Svalbard et Jan Mayen ; Sierra Leone ; Saint-Marin ; Sénégal ; Suriname ; Sao Tomé-et-Principe ; Salvador ; Singapour ; Saint-Martin (partie néerlandaise) ; Swaziland ; Îles Turques-et-Caïques ; Tchad ; Terres australes françaises ; Togo ; Thaïlande ; Tadjikistan ; Tokelau ; Timor-Leste ; Turkménistan ; Tunisie ; Tonga ; Turquie ; Trinité-et-Tobago ; Tuvalu ; Taïwan ; République-Unie de Tanzanie ; Ukraine ; Ouganda ; Uruguay ; Ouzbékistan ; Saint-Siège ; Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; Îles Vierges britanniques ; Vietnam ; Vanuatu ; Wallis-et-Futuna ; Mayotte ; Afrique du Sud ; Zambie ; Zimbabwe.