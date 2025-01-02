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Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme
Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.
En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.
Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.
Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles
Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...
tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc
C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler
Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅
j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli
Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.
Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre
Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait
Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.
Notre programme de parrainage, valorisant et flexible, vous permet de gagner de l'argent en plus.
Le programme de parrainage est disponible et visible dans l’application uniquement pour les clients enregistrés auprès de Capital Com Online Investments Ltd, régulée par la Securities Commission of The Bahamas.
Liste complète des pays éligibles :
Andorre ; Antigua-et-Barbuda ; Anguilla ; Albanie ; Arménie ; Angola ; Antarctique ; Argentine ; Aruba ; Îles Åland ; Azerbaïdjan ; Bosnie-Herzégovine ; Barbade ; Bangladesh ; Burkina Faso ; Bahreïn ; Burundi ; Bénin ; Saint-Barthélemy ; Bermudes ; Brunei Darussalam ; Bolivie ; Bonaire, Saint-Eustache et Saba ; Brésil ; Bahamas ; Bhoutan ; Île Bouvet ; Botswana ; Belize ; Îles Cocos (Keeling) ; République démocratique du Congo ; République centrafricaine ; Congo ; Suisse ; Côte d'Ivoire ; Îles Cook ; Chili ; Cameroun ; Colombie ; Costa Rica ; Cap-Vert ; Curaçao ; Île Christmas ; Djibouti ; Dominique ; République dominicaine ; Algérie ; Équateur ; Égypte ; Sahara occidental ; Éthiopie ; Fidji ; Îles Malouines ; Îles Féroé ; Gabon ; Grenade ; Géorgie ; Guyane française ; Guernesey ; Ghana ; Groenland ; Gambie ; Guinée ; Guadeloupe ; Guinée équatoriale ; Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud ; Guatemala ; Guinée-Bissau ; Guyana ; Hong Kong ; Îles Heard et McDonald ; Honduras ; Haïti ; Indonésie ; Île de Man ; Inde ; Territoire britannique de l'océan Indien ; Islande ; Jersey ; Jamaïque ; Jordanie ; Japon ; Kenya ; Kirghizistan ; Cambodge ; Kiribati ; Comores ; Saint-Christophe-et-Niévès ; République de Corée ; Koweït ; Îles Caïmans ; Kazakhstan ; République démocratique populaire lao ; Liban ; Sainte-Lucie ; Liechtenstein ; Sri Lanka ; Libéria ; Lesotho ; Maroc ; Monaco ; Moldavie ; Monténégro ; Saint-Martin (partie française) ; Madagascar ; Ancienne République yougoslave de Macédoine ; Mali ; Mongolie ; Macao ; Martinique ; Mauritanie ; Montserrat ; Maurice ; Maldives ; Malawi ; Mexique ; Mozambique ; Namibie ; Nouvelle-Calédonie ; Niger ; Île Norfolk ; Nigeria ; Nicaragua ; Népal ; Nauru ; Niue ; Oman ; Panama ; Pérou ; Polynésie française ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; Pakistan ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pitcairn ; Paraguay ; Qatar ; La Réunion ; Serbie ; Rwanda ; Arabie saoudite ; Îles Salomon ; Seychelles ; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ; Svalbard et Jan Mayen ; Sierra Leone ; Saint-Marin ; Sénégal ; Suriname ; Sao Tomé-et-Principe ; Salvador ; Singapour ; Saint-Martin (partie néerlandaise) ; Swaziland ; Îles Turques-et-Caïques ; Tchad ; Terres australes françaises ; Togo ; Thaïlande ; Tadjikistan ; Tokelau ; Timor-Leste ; Turkménistan ; Tunisie ; Tonga ; Turquie ; Trinité-et-Tobago ; Tuvalu ; Taïwan ; République-Unie de Tanzanie ; Ukraine ; Ouganda ; Uruguay ; Ouzbékistan ; Saint-Siège ; Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; Îles Vierges britanniques ; Vietnam ; Vanuatu ; Wallis-et-Futuna ; Mayotte ; Afrique du Sud ; Zambie ; Zimbabwe.
Vous pouvez gagner jusqu'à 200 USD pour chaque ami que vous parrainez avec succès. Votre récompense sera versée dans la devise de votre compte.
Pour recommander un(e) ami(e) via l'application mobile, appuyez sur le bouton "Inviter des ami(e)s" dans la section "Inviter des ami(e)s". Sur la plateforme de bureau, appuyez sur le bouton « Inviter des amis » dans la section « Parrainages ». Vous pouvez ensuite partager votre lien de parrainage unique avec vos amis par SMS, e-mail ou via toute autre messagerie. Veuillez vous assurer d’avoir le consentement de vos amis avant de le faire.
Pour obtenir une récompense de parrainage, votre ami(e) devra :
Une fois que votre ami(e) répondra aux critères, un bouton "Réclamer" apparaîtra dans votre section de parrainage. Ensuite, votre récompense sera versée sur votre compte Capital.com et vous pourrez la réclamer quand vous le souhaitez.
Vous pouvez inviter autant d’amis que vous le souhaitez.
Vous trouverez la date de début de la prochaine période sur votre hub de parrainage.