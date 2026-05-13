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*Données des serveurs mondiaux de Capital.com, 2023
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1 Données des serveurs mondiaux de Capital.com, 2024