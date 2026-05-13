AccueilTradingRemises pour tous les traders

Obtenez des remises en espèces sur le trading

Faites rembourser une partie de votre spread chaque mois, dès votre permier trade CFD. Notre façon de dire « merci » d'avoir tradé avec nous.  

 

Trader pro ? Vous bénéficierez de remises plus élevées, ainsi que de moins de restrictions sur le levier.

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Jusqu'à 20 % de votre spread en retour

Aucun volume minimum requis

Remise garantie de 5 % minimum

Combien vais-je recevoir ?

Volume des positions 0 M$ - 50 M$ 50 M$ - 150 M$ > 150 M$
Remise % 5 % 10 % 20 %

Comment ça fonctionne ?

Découvrez combien vous pourriez récupérer avec ces exemples. Et n'oubliez pas – le « volume notionnel » signifie simplement le montant que votre position vaut sur le marché sous-jacent.

Forex et métaux précieux

Imaginez qu'au cours d'un mois, vous clôturez des trades CFD forex d'une valeur de 150 000 000 $ en volume notionnel.

Cela signifie que vous êtes éligible pour notre niveau de remise le plus élevé, et vous récupérerez 20 % de votre spread.  

  • Devise du compte : USD  

  • Volume de trading notionnel : 150 M$

  • Répartition : 20 000 $*

  • Remise : 20 000 $ x 0,20 = 4 000 $

Indices

Imaginez que sur un mois, vous clôturez des trades de CFD sur indices d'une valeur notionnelle de 150 000 000 $.

Cela signifie que vous êtes éligible pour notre niveau de remise le plus élevé, et vous récupérerez 20 % de votre spread.  

  • Devise du compte : GBP 

  • Volume de trading notionnel : 150 M$

  • Répartition : 20 000/1,25 = £16,000*

  • Remise : £16 000 x 0,20 = £3 200

*Les spreads et le taux de change sont fournis à titre d'illustration uniquement.

Comment puis-je me qualifier pour des remises ?

Il suffit de passer un seul trade CFD sur un marché où un spread vous est facturé. Vous recevrez un pourcentage de votre spread le mois suivant.

 

Plus vous tradez, plus vous recevrez en retour !

Quand vais-je recevoir ma remise ?

Nous visons à verser la remise de chaque mois sur votre compte Capital.com le cinquième jour ouvrable du mois suivant.  

 

Vous recevrez un e-mail chaque fois que vous recevrez un nouveau paiement de remise.

Quand les remises sont-elles calculées ?

Nous calculons les remises sur les positions clôturées chaque jour à 00 : 00 UTC.  

Clôturez une position après ce délai le dernier jour du mois, et elle comptera pour les remises du mois prochain.

Comment le volume de trading est-il calculé ?

Le volume des échanges est la valeur totale de votre marché, pas seulement votre marge. Les transactions sur tous vos comptes – comme MT4 et CFD – comptent pour vos progrès de remboursement de spread pour une classe d'actifs.

Comment sont calculées les remises de spread ?

Remise de spread = taux de remise (%) × spread payé.

Nous calculons les remises en USD, mais vous les recevrez dans la devise de votre compte – gardez donc à l'esprit que si votre compte n'est pas en USD, le taux de change affectera votre remise.

Les métaux précieux bénéficient-ils des mêmes taux de remise que le forex ?

L'or, l'argent, le platine et le palladium bénéficient tous des mêmes taux de remise que le forex.

Dans quelle devise ma remise sera-t-elle payée ?

Les remises sont calculées en USD, mais vous les recevrez dans la devise de votre compte.

Que faire si j'ai plusieurs comptes ?

Les trades sur tous vos comptes comptent pour votre volume de qualification. Les remises sont calculées et versées à chaque compte en fonction du spread que vous avez payé dans ce compte.